Группа «Би-2» провела ночь в тайской тюрьме. Их могут депортировать в Россию Группа «Би-2» в полном составе ночевала в тюремной камере из-за концерта на Пхукете

В Таиланде продолжаются проблемы у российских артистов, которые выступают против СВО и российских властей. В королевстве задержали группу «Би-2». Их обвиняют в нарушении миграционного законодательства — въехали по туристической визе и давали концерты без разрешения на работу. Рокерам грозит депортация в Россию, где их требовали признать спонсорами терроризма и государственными изменниками и судить.

Рок-группу «Би-2» задержали в Таиланде после концерта из-за отсутствия у музыкантов разрешения на работу в королевстве, передает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию провинции Пхукет.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в среду семь человек: одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе «Би-2», — сообщил представитель полиции.

По его словам, музыкантов оштрафуют. Размер штрафа определит суд, он может составить 50 тысяч тайских батов (124 тысячи рублей) пишет Telegram-канал Shot.

«Би-2» задержали в полном составе после выступления в клубе Illusion, пишет блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом)*. Источник РИА Новости в управлении полиции Пхукета подтверждает, что полиция провела «рейд по проверке документов» после концерта. Как узнал Shot, полицейские нагрянули прямо в гримерку солиста группы Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом) (псевдоним Лева).

Ночь после концерта рокеры провели в камере временного содержания районного отделения полиции. Затем их освободили до суда, который пройдет 26 января.

Варламов* отметил, что музыкантам грозит депортация в Россию, где их требовали признать спонсорами терроризма и государственными изменниками. Депортация возможна, если у задержанных найдут нарушения в документах, указал Telegram-канал Mash. Сейчас с «Би-2» работает миграционная служба, они въехали в королевство по туристической визе, уточняет Shot. Источник РИА Новости говорит, что «Би-2» могут внести в черный список и на несколько лет закрыть въезд в страну.

В январе группа собиралась в тур по Турции, Таиланду и ОАЭ. Музыканты уже отыграли в Стамбуле и прилетели в Таиланд, где 22 января выступили в Паттайе, а 24 — в курортном Пхукете. По информации Mash, билеты на тайские концерты стоили от 91 евро (примерно 8 793 руб.).

Ранее в Таиланде отменили выступления российских комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) и артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), а также украинской певицы Светланы Лободы, все они публично критиковали СВО и российские власти. Белый заявил, что снять его концерты потребовало российское консульство.

Как «Би-2» выступали против действий России на Украине

В апреле 2022 года, спустя два месяца после начала военных действий России на Украине, «Би-2» в последний момент отменили концерт в Омске. Музыканты отказались выступать на сцене под баннером с надписью «Zа президента» и пытались закрыть его черной тканью, но местные власти не позволили. Тогда группа высказалась осторожно — подчеркнула, что у «Би-2» «концепция без политики», а черное полотно на сцене было нужно не из-за баннера, а как «неотъемлемая часть сценографии».

После этого рокеры перенесли летний тур по России, пояснив, что хотят музыкой «объединять людей» и пока побудут «без живых концертов». В конце июня 2022-го «Би-2» выпустили песню «Колыбельная», которую поклонники сочли антивоенной. В клипе на трек разбивают кувалдой красную кирпичную стену, показывают символ мира — голубя в клетке, бреют головы армии детей и тянут через город тяжелую вереницу телевизоров. В тексте, в частности, поется, что «не звери нажимают на курок, а люди», «все, что было, разделилось на до и после».

В августе 2022-го группа уехала за границу, заявив, что это отпуск, и он никак не связан с СВО. После этого рокеры отправились в мировой тур (через такие страны, как США, Израиль, Таиланд, ОАЭ), а их запланированные концерты в России начали отменять.

Солист Лева 11 мая 2023 года ответил на вопрос поклонников в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* о российских концертах, что не собирается возвращаться в Россию. В комментариях его профиля разгорелся спор, где рокер раскритиковал правительство страны и участников спецоперации.

Уже практически через две недели, 26 мая, Минюст признал солиста иноагентом. «Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», — объяснило ведомство.

В ноябре 2023-го выяснилось, что Бортник помогает покупать транспорт для ВСУ. Солист рассказал об этом снова в комментариях в Instagram*, обращал внимание Shot. «Он также заверил всех [подписчиков], что будет финансировать киевский режим, пока не закончится СВО, и заявил о солидарности с ним его коллег-музыкантов», — сообщил канал.

Бортник действительно говорил, что у членов группы одинаковая позиция по отношению к ситуации в мире.

По данным Shot, после этого «общественники» потребовали от Генпрокуратуры, Следственного комитета и Министерства культуры проверить «Би-2». Заявители попросили признать рокеров спонсорами терроризма, возбудить против них уголовные дела за госизмену, лишить их всего имущества в России и заблокировать их творчество в публичном доступе.

В декабре 2023-го Mash передал, что у российских радиостанций появился неофициальный стоп-лист на музыкантов «иноагентов и осудивших/уехавших». По информации канала, с начала этого года на российском радио запретили крутить «Би-2», а также Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Земфиру (признана в РФ иностранным агентом), Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом), Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник, признан иностранным агентом на территории РФ).

«Би-2» — одна из самых коммерчески успешных российских групп. В 2020 году журнал Forbes включил ее в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. «Би-2» были на седьмом месте с доходом в шесть миллионов долларов.