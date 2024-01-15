Никакой политики в Таиланде: в королевстве отменили выступления Галкина*, Белого* и Лободы Абзац Медиа: на курортах Таиланда убирают выступления «антироссийских» звезд

Один за другим стало известно об отменах в Таиланде выступлений российских комика Руслана Белого* и артиста Максима Галкина** (оба признаны иноагентами), а также украинской певицы Светланы Лободы. Все трое публично критикуют СВО и российскую власть. Белый заявил, что в Таиланде концерты отменяют так же, как в России — без официальных документов и объяснений, по политическим причинам.

Отмена Белого в Таиланде и на Бали

Сперва стало известно об отмене выступлений в Таиланде комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом), о чем он сам рассказал в интервью комику Сергею Матросову.

«С работой, с карьерой непонятно, как что будет, что-то пытается делать. Вот сейчас мы в Таиланде, и сегодня у меня здесь отменили концерт <...> второй концерт уже [отменен]. <...> Я прилетел вчера вечером, и только вчера вечером выяснилось, что у меня не будет концерта на Пхукете», — поделился Белый.

Комик должен был выступать 7 и 9 января в курортных городах королевства Паттайя и Пхукет, уточнил ТАСС со ссылкой на письмо организаторов выступлений. Также отменено выступление Белого на Бали 11 января, передал Telegram-канал Baza.

Baza показал скриншот сообщения, которое пришло тем, кто купил билеты на эти выступления.

«Должны сообщить об отмене концерта Руслана Белого ... по независящим от нас причинам. Мы предоставим больше информации о причине отмены концерта отдельным письмом. Те, кто купил билеты, получат возврат в течение недели», — указал организатор, компания Community Entertainment.

Белый отметил, что отмены стендапов в Таиланде похожи на российскую практику, потому что «тебе не присылают никакую официальную бумажку, ничего, просто говорят: «Не проводите». Комик объяснил происходящее политической обстановкой.

«Судя по всему, по каким-то политическим мотивам, из-за того, что я иноагент, из-за того, что я в своем творчестве... отражаю новостную повестку и так далее... Вроде как, ... [российское] консульство или кто-то из консульства обратился к местным властям с просьбой, с требованием», — заявил Белый.

Он подчеркнул, что никаких официальных документов на этот счет нет, но их и «никогда не бывает». Комик предположил, что кроме него в Таиланде могут «отменить» и других звезд.

По словам Белого, владельцы площадки в Паттайе, где он должен был выступать, просили заранее показать им сценарий стендапа. Также они требовали «чуть ли не обязательное письмо», в котором комик обязался бы обойтись на сцене без «какой-то пропаганды» и не критиковать российскую власть. Белый назвал эти требования «очень смешными», поскольку у него нет готовых сценариев, ведь он импровизирует на сцене.

Комик попал в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Минюст мотивировал решение тем, что Белый «выступал против специальной военной операции на Украине» и «формировал негативный образ вооруженных сил РФ». Ведомство указало, что он также помогал создавать «для неограниченного круга лиц сообщений и материалов» других иноагентов.

Осенью прошлого года Белый пытался через суд обжаловать статус иноагента, но безуспешно.

Отмена Галкина в Таиланде

Об отмене концертов артиста сообщил 15 января источник mk.ru в местной развлекательной индустрии. Выступления были намечены на 24 и 25 января, в Паттайе в гостинице Royal Cliff, а в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — пояснил источник.

По данным издания, билеты на концерты Галкина стоили по 8,5-16 тыс. руб. Организатор без объяснения причин убрал со своего сайта объявления о концертах.

Ранее в январе Галкина оштрафовали на 100 тыс. дирхам (2,4 млн руб.) за высказывания на его прошлогоднем концерте в Дубае. Тогда артист продолжил за зрителями фразу «Слава Украине», что власти ОАЭ расценили как разжигание межнационального конфликта.

«Так тихо, меня сейчас дубайская опера выставит. Меня попросили, чтобы это был не митинг, а концерт. Не снимайте, это еще одно уголовное дело будет», — обратился Галкин к зрителям после украинского лозунга.

Минюст внес Галкина в список иноагентов в сентябре 2022-го за «политическую деятельность», публичную критику внешней и внутренней политики России. Весной-летом 2023-го артист пытался оспорить статус, но это не принесло результата.

Отмена Лободы

Об отмене выступления украинской певицы стало известно вслед за Галкиным, 15 января, от источника издания «Абзац» в местной развлекательной индустрии.

Лобода должна была выступать 25 января в одном из тайских ресторанов Пхукета, пишет «Абзац». В афише мероприятия в интернете анонсирован «гала-ужин» с Лободой в отеле Angsana Laguna Phuket.

«Это не просто концерт, а полноценный вечер удовольствий. Гостей ожидает изысканный ужин, ... в кульминации вечера — десерт в виде выступления Светланы Лободы, которая порадует своими хитами и неповторимым вокалом», — говорится в анонсе.

Стоимость участия — от 320 тыс. бат (более 804 тыс. руб.) до 90 тыс. бат (более 226 тыс. руб.) за столик на шестерых со включенным ужином. Сейчас свободных билетов в продаже нет.

Лобода публично критикует военную операцию на Украине, после начала СВО отказалась выступать в России и начала давать в западных странах благотворительные концерты в поддержку украинцев. При этом она продолжает выпускать песни на русском языке и исполнять русскоязычный репертуар на концертах.

«Я буду продолжать писать песни на украинском и русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она большая. Потому что это люди, которые меня поддерживают, которые поддерживают мою страну», — говорила певица.