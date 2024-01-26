МВД России объявило в розыск Бориса Акунина*, 10 лет назад переехавшего в Лондон МВД объявило писателя Акунина в розыск

МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина. Это произошло после возбуждения против него уголовного дела о публичном оправдании терроризма и о распространении фейков о ВС РФ. В настоящее время писатель живет в Лондоне, имеет британское гражданство. Издательства в России прекратили распространять книги автора, его спектакли исчезли из репертуаров театров.

МВД объявило в розыск Григория Чхартишвили (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) — это настоящее имя писателя Бориса Акунина. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства, сообщил ТАСС.

«Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в сообщении. Причина розыска писателя не уточняется.

Почему Акунин? Григорий Чхартишвили родился 20 мая 1956 года в Тбилиси в семье офицера и учительницы русского языка и литературы. Он отучился на историко-филологическом факультете Института стран Азии и Африки МГУ, а затем стал заниматься литературным переводом с японского и английского языков. Свои произведения он выпускал под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.



В 1998 году Чхартишвили начал печататься под именем Б. Акунин, при этом японское слово «акунин» переводится как «негодяй, злодей». Он стал популярным благодаря серии детективов «Приключения Эраста Фандорина». Затем появилась серия «Приключения сестры Пелагии», а также другие произведения.

18 декабря прошлого года стало известно, что в отношении Акунина возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Акунин против СВО

В 2014 году писатель переехал в Великобританию. Как отмечает Life, поводом для эмиграции стало возбуждение уголовного дела в отношении активистов из окружения Алексея Навального. Литератор тоже выступал на оппозиционных митингах. Писатель продал британскому телевидению права на экранизацию серии детективов об Эрасте Фандорине и обосновался в Лондоне. По данным английского корпоративного реестра, у Акунина есть британское гражданство. Несмотря на переезд, он продолжал продавать свои книги в России, а в 2022-м году «Литрес» назвал писателя самым популярным по выручке автором.

После начала СВО писатель основал в Лондоне благотворительный фонд True Russia, который собирает деньги для украинских беженцев и осуждает военную операцию. Кроме этого, он призывал создать «программу помощи релокации дезертирам из российской армии».

В декабре 2023 года Акунина разыграли пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Они назвались представителями президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко. В разговоре писатель одобрил прямые атаки на Россию (нападения на Крымский мост, обстрелы Белгородской области и беспилотники в Московском регионе). Он также удивился, что его книги все еще продаются в РФ, отметив, что часть выручки он передает украинской стороне.

Иноагент и экстремист

18 декабря Акунина включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. После этого издательство АСТ, розничная сеть магазинов «Читай-город — Буквоед», магазин электронных книг «Литрес» и маркетплейс Wildberries приостановили распространение книг автора. Другие сети тоже перестали продавать его произведения, а Российский академический молодежный театр перестал показывать спектакли по его книгам, другие театры поступили аналогично.

19 декабря сотрудники СК РФ пришли с обыском в издательство «Захаров», которое первым выпустило книги из цикла Акунина про Фандорина. Представители компании подтвердили телеканалу RTVI, что обыск связан именно с произведениями этого автора. Сотрудники издания считают, что это произошло из-за того, что они продолжили выпускать книги литератора.

12 января этого года министерство юстиции России внесло писателя в реестр иностранных агентов.