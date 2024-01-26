МВД России объявило в розыск Бориса Акунина*, 10 лет назад переехавшего в Лондон

МВД объявило в розыск Григория Чхартишвили (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) — это настоящее имя писателя Бориса Акунина. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства, сообщил ТАСС.
«Чхартишвили Григорий Шалвович. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в сообщении. Причина розыска писателя не уточняется.
18 декабря прошлого года стало известно, что в отношении Акунина возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.
Акунин против СВО
В 2014 году писатель переехал в Великобританию. Как отмечает Life, поводом для эмиграции стало возбуждение уголовного дела в отношении активистов из окружения Алексея Навального. Литератор тоже выступал на оппозиционных митингах. Писатель продал британскому телевидению права на экранизацию серии детективов об Эрасте Фандорине и обосновался в Лондоне. По данным английского корпоративного реестра, у Акунина есть британское гражданство. Несмотря на переезд, он продолжал продавать свои книги в России, а в 2022-м году «Литрес» назвал писателя самым популярным по выручке автором.
После начала СВО писатель основал в Лондоне благотворительный фонд True Russia, который собирает деньги для украинских беженцев и осуждает военную операцию. Кроме этого, он призывал создать «программу помощи релокации дезертирам из российской армии».
В декабре 2023 года Акунина разыграли пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Они назвались представителями президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко. В разговоре писатель одобрил прямые атаки на Россию (нападения на Крымский мост, обстрелы Белгородской области и беспилотники в Московском регионе). Он также удивился, что его книги все еще продаются в РФ, отметив, что часть выручки он передает украинской стороне.
Иноагент и экстремист
18 декабря Акунина включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. После этого издательство АСТ, розничная сеть магазинов «Читай-город — Буквоед», магазин электронных книг «Литрес» и маркетплейс Wildberries приостановили распространение книг автора. Другие сети тоже перестали продавать его произведения, а Российский академический молодежный театр перестал показывать спектакли по его книгам, другие театры поступили аналогично.
19 декабря сотрудники СК РФ пришли с обыском в издательство «Захаров», которое первым выпустило книги из цикла Акунина про Фандорина. Представители компании подтвердили телеканалу RTVI, что обыск связан именно с произведениями этого автора. Сотрудники издания считают, что это произошло из-за того, что они продолжили выпускать книги литератора.
12 января этого года министерство юстиции России внесло писателя в реестр иностранных агентов.