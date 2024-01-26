Обиделся на хейт: украинский блогер Шарий может быть причастен к убийству пенсионерки в Подмосковье Shot: блогер Шарий мог заказать поджог, из-за которого погибла пенсионерка

Украинский блогер Анатолий Шарий, которого на родине подозревают в госизмене, может быть причастен к заказному убийству пенсионерки в Подмосковье. По некоторым данным, он нанял трех подростков для устранения модератора враждебного Telegram-канала. Однако исполнители, кинувшие в дом жертвы коктейль Молотова, вместо «цели» устранили ее родственницу. При этом Шарий уже попадал в поле зрения правоохранителей после поджогов шин в Петербурге.

Заказной поджог

Ночью 22 января при пожаре в подмосковном Ступино погибла местная жительница. По данным Telegram-канала Shot, ее убийство мог заказать украинский блогер Анатолий Шарий.

Согласно публикации, деревянный одноэтажный частный дом площадью 120 кв. м сгорел полностью, пострадали и два соседних здания. Внутри пожарные нашли обгоревшее тело 73-летней местной жительницы Надежды. Специалисты установили, что пожар возник после того, как с улицы через окно забросили бутылку с зажигательной смесью. Пенсионерке не удалось самостоятельно выбраться из дома.

Сотрудники правоохранительных органов за два дня нашли подозреваемых. Ими оказались трое подростков 16, 17 и 18 лет. Два молодых человека и девушка нигде не учатся и не работают, постоянно проживают в Коломне. Неизвестный связался с молодыми людьми в мессенджере и попросил устроить поджог.

Как отмечает Shot, в отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела (по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение имущества путем поджога»). 18-летнему молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Блогер против хейта

Shot со ссылкой на паблики утверждает, что к пожару может быть причастен украинский блогер Анатолий Шарий, который якобы «обиделся из-за хейта». Как оказалось, в пожаре погибла родственница модератора Telegram-канала «Труха Барселона», который высмеивает Шария. Тот все обвинения отрицает.

Кто такой Шарий Журналист и блогер Анатолий Шарий родился в Киеве 20 августа 1978 года. После окончания Института разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище занимался журналистикой. В 2011 написал несколько материалов о коррупции в МВД страны, в следующем году его объявили во всеукраинский розыск.



Шарий покинул родину при президентстве Виктора Януковича. На своем YouTube-канале он комментировал события на Украине и разоблачал фейки в СМИ. В 2019 блогер, будучи за границей, создал свою партию. В 2022 году ее деятельность в стране была прекращена.



16 февраля 2021 года Служба безопасности страны обвинила Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.



По данным источника Shot, задержанные подростки заявили следователям, что поджог заказал именно укринский блогер. Его целью была некая Людмила, которая модерирует Telegram-канал «Труха Барселона». Пенсионерка же погибла случайно, она была тетей модератора.

Предположительно, между Шарием и вышеупомянутым каналом возник конфликт. После этого «заказчик» связался с подростками и дал им несколько адресов Людмилы. Они пять или шесть раз поджигали недвижимость женщины, последняя попытка произошла в Москве несколько дней назад.

По словам источника Shot, следователи рассматривают версию о причастности к этой истории украинских спецслужб, которые хотят очернить репутацию Шария.

Серия пожаров

Издание mk.ru выяснило, что незадолго до гибели женщины ее дом уже пытались поджечь. Поздно вечером 18 января двое неизвестных выломали калитку и прошли внутрь двора. Постучавшись к хозяйке, они попросили объяснить, как дойти до станции, добавив, что они родом с Украины. Женщина ответила на все вопросы и закрыла дверь. Через какое-то время она увидела, что на террасе разбито окно, горят штора и полочки для обуви. Соседка помогла потерпевшей потушить огонь. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

Если к смерти пенсионерки причастен Шарий, этот инцидент может быть связан с серией поджогов в Санкт-Петербурге. В конце 2023 года и начале 2024 неизвестные устроили там восемь пожаров, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Схема была одной и той же: у входных дверей потерпевших, на лестничных клетках многоквартирных жилых домов, оставляли две-четыре автомобильные покрышки и поджигали. Сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, восемь из которых — несовершеннолетние.

«Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений и дача юридической оценки его действиям», — сообщил источник агентства.

Подозреваемые рассказали следователям, что поджог связан с конфликтом между Шарием и блогером Петром Луневым. «Фонтанка» писала, что пострадало имущество семьи и друзей Лунева. Исполнители получили от неизвестного человека сообщение в мессенджере с инструкциями, а затем отправили видеоотчет о выполненном задании. После этого они получали вознаграждение в криптовалюте.

«Фонтанка» сообщила, что ранее в Ставрополе в результате поджога пострадала квартира журналистки Полины Реутовой, которая попросила привлечь к ответственности Шария за слова о Владимире Путине. Кроме нее, пострадали и другие модераторы Telegram-канала «Труха Барселона».