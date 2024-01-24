Грехи вызывают мутации, а люди жили 900 лет: почему уволили директора Института общей генетики Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, заявившего о 900-летних людях

В Институте общей генетики РАН сменился директор. Генетик Александр Кудрявцев покинул этот пост по решению учредителя. В Минобрнауки не назвали причину увольнения ученого. Однако в прошлом году Кудрявцев выступил на научно-богословской конференции, где заявил, что в прошлом люди жили по 900 лет, а грехи ведут к мутациям и генетическим заболеваниям. Его слова вызвали широкий общественный резонанс.

Новый директор

Из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН) уволили директора Александра Кудрявцева, который заявлял, что в прошлом люди жили 900 лет. Об этом телеканала RTVI рассказал источник в министерстве образования и науки.

По данным телеканала, решение расторгнуть с Кудрявцевым трудовой договор было принято накануне. Его обязанности с 24 января исполняет доктор биологических наук Андрей Мисюрин по согласованию с РАН.

Пост директора ИОГен РАН Кудрявцев занимал с 21 июня 2022 года. Его контракт с Минобрнауки должен был закончиться 20 июня 2027 года. По словам источника RTVI в ведомстве, ученого уволили по решению учредителя. Кудрявцева уведомили об отстранении вечером 23 января во время визита в Минобрнауки. Причину, по которой он был освобожден от должности, в ведомстве не уточнили.

Грехи как причина мутаций

Бывший директор оказался в центре внимания, когда в марте 2023 года выступил на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир», организованной Минской и Сретенской духовными академиями. Там он заявил, что сотворенная Богом Вселенная впала в «тление» из-за грехопадения людей. Также он выразил убежденность в том, что в прошлом люди жили по 900 лет.

«Это следует из библейской истории. В данном случае я как ученый перехожу к анализу и могу сказать, что таких фактов у меня нет. Я не знаю, сколько лет жили праотцы, могу лишь констатировать, как это указано в Священном Писании. Там указаны очень конкретные даты, с помощью которых можно создать график, сколько жили тогда и сейчас. Когда-то я сам такой график составлял. Его я поставил в свой доклад», — пояснил он позднее свои слова в интервью mk.ru.

Кроме того, на конференции генетик назвал «первородный и личный» грехи причинами мутаций, вызывающих генетические болезни современного человека.

Слова Кудрявцева возмутили главу Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгения Александрова:

«Совершенно возмутительно, что такой человек занимает должность директора ведущего института Академии.<...> Никакой научной стороны в высказываниях Александра Кудрявцева нет. Есть просто чтение Библии, поскольку именно там все это написано. <...> Но наука с библейских времен сильно шагнула вперед и знает, сколько лет существует Земля, когда появился человек как вид и так далее. И она абсолютно несовместима с мифологическими россказнями Библии».

В июне прошлого года Кудрявцева уволили с поста председателя Совета РАН по генетике и селекции.

Ученый vs христианина

В интервью mk.ru генетик удивился общественной реакции на свои слова. Он обратил внимание на то, что в третий раз участвовал в указанной конференции и раньше никаких проблем не возникало. Кудрявцев отметил, что во время выступления высказывал личную точку зрения, его утверждения не являются позицией РАН или РПЦ и никак не сказываются на работе Института генетики.

«Я хотел подчеркнуть пагубность влияния так называемых вредных привычек — того, что богословы называют грехом. Они тоже влияют на геном.

Если мутация возникает в вашем организме, в ваших гаметах, она будет передаваться вашему потомству, и ничего с этим сделать будет нельзя. Вывод простой: если вы хотите иметь здоровое потомство, не заводите вредных привычек, не впадайте в грех», — заявил ученый.

По его словам, мероприятие было богословским, поэтому он использовал соответствующую терминологию, которая бы не подошла для научной конференции. Например, богослов бы сказал, что грех пьянства влияет на потомство, а на научной конференции речь бы шла о генно-токсическом воздействии этанола.