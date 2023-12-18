Депутат Госдумы из-за ошибки стал автором статьи о борьбе с рептилоидами и вреде «секса с неграми» Депутат Ананских объяснил недопониманием свой комментарий статьи о рептилоидах

Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что не писал статью про заговор рептилоидов, вред «секса с неграми» для русских женщин и демонических феминисток. Он отправил в научно-практический журнал статью о «традиционных семейных» ценностях России, а редакция «из-за технической ошибки» подписала его именем скандальный материал. Журнал уже извинился, но теперь издание могут исключить из Российского индекса научного цитирования.

«Волосы зашевелились во всех местах»

Депутат Госдумы Игорь Ананских добился удаления своего имени из числа авторов статьи в федеральном научно-практическом журнале «Юридическая наука и современность» о рептилоидах-врагах России, последствиях «секса с неграми» и «сатанистской сущности феминизма». По его словам, он действительно написал материал для издания, но совершенно на другую тему.

«Недопонимание получилось. Я ожидал выхода своей статьи ... про традиционные семейные российские ценности <...> а там какая-то хрень по поводу этих рептилоидов, нелюдей. <...> Я ее читал, и у меня, честно говоря, волосы зашевелились во всех местах, потому что я не согласен абсолютно ни с чем в этой статье. <...> Оказался на ровном месте в дураках», — сказал Ананских в комментарии «Газете.Ru».

Депутат прочитал вышедшую статью «глубоко ночью» и потом не мог уснуть, а с утра «начал долбить издательство». В итоге редакция извинилась перед ним и читателями. По данным »«Подъема», весь номер со скандальным материалом удалили с сайта журнала, вместо него теперь висит письмо с извинениями перед парламентарием.

В своем обращении к депутату редакция издания указала, что имя Ананских оказалось в числе соавторов статьи про рептилоидов «Российская семья как основа отечественной государственности» из-за технической ошибки, а его материал «Cемья как нравственно-правовая ценность российского общества» выйдет в следующем номере. Журнал выразил «глубокую озабоченность» из-за произошедшего.

«Понял, что что-то не то»

Сам депутат отметил, что вначале не разобрался в произошедшем. После выхода скандальной статьи ему начали звонить журналисты с вопросами, и Ананских отвечал на них, думая, что речь идет о его материале.

«Думал, разговаривают со мной по поводу моей статьи <...>. Мне друзья стали присылать всякие картинки и стеб. К вечеру я понял, что что-то не то, стал искать [вышедшую] статью», — рассказал он.

Накануне Ананских объяснил изданию «Подъем», что его статья посвящена продвижению «культа семьи как первичной ячейки общества», который всегда поддерживала «русская нация». Он добавил, что готовит инициативы по изменению законодательства о семье, о которых говорилось в материале. О чем именно речь, Ананских не уточнил.

В статье про рептилоидов и демонических феминисток среди прочего было предложение добавить в УК пункт о «сношении нормальным половым путем».

Журнал оказался под угрозой

Тем временем Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) сообщил, что из-за скандального материала может разорвать договор с петербургским журналом. Саму публикацию, скорее всего, удалят из библиотеки РИНЦ .

Все статьи, которые попадают в индекс, проверяются, «но не настолько, чтобы прямо экспертная комиссия оценивала», указал

отдел организации по работе с издательствами. После общественного резонанса РИНЦ решил провести «первичную экспертизу по качеству этой статьи» .

«Посмотрим, что скажут наши эксперты ... Скорее всего, мы тоже закроем статью. Если качество публикации не соответствует определенному уровню, такие статьи отзываются из РИНЦ или весь журнал исключается . Но это уже по решению экспертов», — уточнили в отделе.

По информации РИНЦ, раньше на журнал никто не жаловался.

О чем скандальная статья

О выходе материала стало известно 17 декабря. В числе соавторов, кроме депутата Госдумы, указаны генерал-лейтенант запаса ФСБ России, атаман войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Игорь Миронов. Объемный материал затрагивает несколько вопросов:

люди и рептилоиды;

Согласно статье, на Земле есть два вида людей: «люди Земные» по образу божьему и «зверолюди» или «нелюди», созданные «из праха земного с помощью космических генных технологий». Зверолюди любят войну, педофилию, революции, людоедство, наркоманию. Люди Земли ценят мир, семью, детей и культ женщины-матери.

На Земле существуют тайные структуры, которые хотят передать власть над планетой «представителям рептилоидной космической цивилизации», а для этого им надо «уничтожить русское население России» , в частности развратить русских женщин.

феминизм и коварство Запада;

С точки зрения авторов, «первой феминисткой была демоница Лилит». Русская женщина в 1990-е была развращена Западом и стала ее последовательницей. Запад «делает все, чтобы русская женщина в плане сохранения семьи и деторождения становилась на сторону врагов» России . Сексуальное просвещение, вовлечение женщин в науку и работу — все это плохо для демографии, снижает стремление «рожать и пестовать детей».

Если ребенка воспитывает мать-одиночка, это также «губит детей». У таких матерей меняются партнеры, их дочки это наблюдают и в «брачный возраст» входят «готовыми шлюхами».

секс;

В материале утверждается, что сначала «русские особи женского пола» «отдаются» чернокожим, а потом рожают от белых мужей не здоровых детей, а ребенка с генетическими отклонениями «ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного молодца». Причина — «генетическая мутация хромосомной цепочки».

Плох не только «секс с неграми», но и в целом половые связи до брака. Из-за них у женщин в головном и спинном мозге скапливаются сперматозоиды . Они «сидят в засаде», и в итоге женщина рождает ребенка не с чертами мужа, а как будто сразу от всех своих партнеров. Это приводит к исчезновению «славянского генотипа».

Среди форм «гибридной войны против русских» также проституция, аборты и оральный секс. Но Бог защитил русских от последнего, создав вирус рака горла (по мнению авторов, он передается через оральный секс).

вымирание русских из-за других наций и демократии.

Согласно статье, в постепенном «вымирании русского населения» виноваты не только феминистки, инопланетяне и негры, свою лепту внесли бывшие южные республики СССР. Русские «несли цивилизацию народам Кавказа и Средней Азии», но те в ответ после распада советского государства принялись их массово истреблять и изгонять.

«Нынешняя Россия приближается к тому периоду, когда количественное сокращение русских приведет к разрушению Российской Федерации. Ни один из других народов не сможет заменить русских и сохранить государство», — подчеркивается в материале.

Кроме того, русских после исчезновения СССР уничтожали такие последствия демократии, как приватизация, безработица, развал медицины и исчезновение деревень.

«Русская деревня всегда была демографическим источником России. Демократия уничтожила русскую деревню», — написали авторы.