«Дойдем хоть до президента». Выброшенного из поезда кота Твикса нашли мертвым Хозяин подтвердил гибель выброшенного из поезда в Кирове кота Твикса

Кот Твикс, выброшенный проводницей из поезда в Кирове, умер. По словам волонтеров, причиной могло быть нападение собак. Хозяин животного подтвердил сообщения о его смерти и пообещал «дойти хоть до президента», чтобы привлечь виновных к ответственности. В Госдуме обвинили проводницу в «фактическом убийстве» и призвали наказать ее за жестокое обращение с животными.

Кота по кличке Твикс, которого проводница выбросила на мороз из вагона поезда в Кирове, нашли мертвым, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на волонтера, участвовавшего в поисках животного.

Волонтер Ольга Кудряшова, занимавшаяся поисками, подтвердила «Газете.Ru» информацию о гибели животного. По словам женщины, волонтеры не успели спасти кота.

«Да, он погиб сегодня рано утром. От собак. К сожалению, мы не успели», — сказала Кудряшова, не уточнив, опознали ли тело животного его хозяева.

Мужчина, нашедший тело кота, рассказал Telegram-каналу Baza, что рядом с животным было много следов крупной собаки. Его нашли у железнодорожного переезда, погиб Твикс «совсем недавно».

Кот принадлежит Эдгару Гайфуллину. По его словам, 11 января Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область, однако на остановке в Кирове проводница выпустила кота на улицу, подумав, что он бездомный. Гайфуллин сообщал, что Твикса видели на станции в Кирове, персонал железной дороги подкармливал кота.

В чате по поиску Гайфуллин подтвердил гибель животного.

«Хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто помогал в поиске, а также распространении информации. Твикс был опознан, это наш кот», — написал он.

При этом ранее в разговоре с ТАСС мужчина заявлял, что в случае гибели кота «сделает все», чтобы причастные ответили перед законом: «[Готовы обратиться в] полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента».

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что проводница «фактически совершила убийство» и должна понести наказание по уголовной статье о жестоком обращении с животными.

Гулял по составу

О том, что проводница выбросила кота по имени Твикс из поезда, который следовал по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург, стало известно 18 января.

Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное сумело выбраться из переноски и отправилось бродить по вагону, а проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и выпустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Кировские полицейские опросили проводницу. По ее словам, о коте, который гуляет по составу, ей сообщили пассажиры. Она попыталась выяснить, кому принадлежит питомец, но никто не откликнулся, поэтому она выставила животное на улицу. В полиции не стали возбуждать уголовное дело по статье «Самоуправство», не найдя состава преступления в действиях проводницы.

19 января сотрудники РЖД начали служебное расследование. В компании извинились перед хозяином и пообещали приложить все усилия к поиску питомца. Транспортная прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Сама проводница, как рассказала накануне «Газете.Ru» владелица животного Владислава Гайфуллина, не связывалась с хозяевами питомца.

«Связи с проводницей у нас, к сожалению, нет, то есть мы даже не знаем, кто она, даже имени не знаем. Она с нами не связывалась, и информации, жалеет ли она об этом или не жалеет, не имеем. Но, думаю, если бы она хотела перед нами извиниться и сказать, что она была не права или просто объяснить ситуацию, она бы с нами связалась. Но такого тоже не было», — сказала она.

В поисках Твикса по состоянию на 19 января участвовали более пяти тысяч человек — столько присоединилось к чату в Telegram, посвященному пропаже животного. Канал создал хозяин кота Гайфуллин. Он опубликовал в чате видео, на котором запечатлен момент, как кота выбрасывают на перрон из вагона, после чего животное прячется под поездом.