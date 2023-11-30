Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Страховка для животных: зачем оформлять полис на своего питомца

Директор проектов СберСтрахования рассказала, как защитить питомцев от рисков

close
100%
Пресс-служба Сбера
Домашних животных содержат больше половины россиян, и многие относятся к ним как к членам семьи. Однако любви и заботы порой бывает недостаточно, чтобы четвероногие друзья чувствовали себя хорошо. Специально к Всемирному дню домашних животных директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева рассказала, как позаботиться о своем питомце с помощью страхового полиса.

Сегодня все больше хозяев подходят к уходу за своими питомцами со всей ответственностью — подбирают рацион питания, регулярно водят на осмотры к ветеринару, проводят вакцинацию. И это правильный подход, ведь животным порой помощь нужна гораздо чаще, чем людям. И если мы знаем как помочь себе, то в случае с питомцами, без участия профессионала не обойтись.

При этом стоимость услуг в клинике сопоставима с посещением человеческого врача и может заметно сказаться на бюджете. Специально для таких случаев страховые компании предлагают оформить страховой полис для домашних животных.

Владелец животного обращается в ветеринарную клинику, а расходы на услуги покрывает страховая компания.

Подобрать подходящий полис можно из нескольких вариантов. Как правило, это минимальная программа, куда входят дистанционные консультации и очные визиты в ветклинику при травме, и расширенная, где предусмотрено посещение ветеринара и при заболеваниях.

Страховой полис можно расширить, подключив к нему дополнительные опции. Например, защитить гражданскую ответственность перед третьими лицами — если из-за вашего питомца пострадает их имущество или здоровье, страховая копания выплатит компенсацию. Также можно предусмотреть защиту от клеща — возмещение средств за удаление паразита и лечение после укуса.

Стоит отметить, что среди владельцев домашних животных очень популярна телемедицина. Конечно, дистанционно нельзя вылечить кошку от кашля — для назначения лекарств понадобится сдать анализы. Но можно решить ряд других важных вопросов. Например, получить консультацию по питанию, или посоветоваться, какое средство от блох и клещей выбрать взамен старому. Свериться с планом лечения, назначенным в клинике и при необходимости его скорректировать. Узнать, как оказать первую помощь собаке, которая порезала лапу на прогулке, и стоит ли переживать из-за того, что кошка съела упавший со стола кусочек сырого мяса. В такие моменты удаленные консультации намного более комфортный и оперативный вариант, чем визит в клинику.

С ветеринаром можно пообщаться по видеосвязи, в формате обычного звонка или в чате — как вам удобно.

Но есть и ограничения. В основном застраховать можно только домашних кошек и собак, независимо от породы. Но важен возраст — оформить полис в отношении пожилых питомцев чаще всего нельзя. Во-вторых, защита распространяется не на все услуги ветеринарных клиник. Полис не покрывает лечение хронических заболеваний и проблем, вызванных недобросовестным уходом, а также стерилизацию, кастрацию и вакцинацию. Получить компенсацию не получится за груминг, чистку зубов и профилактические приемы.

Тем не менее страховой полис обеспечит четвероногого друга полноценной защитой и даст спокойствие хозяину. Обратиться к ветеринару можно в любой момент в удобном формате и быть уверенным, что питомцу окажут квалифицированную помощь.

Автор — директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Картина дня
Ответчика не было: Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским
Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность
«На вершине трапа с недовольным лицом»: Штайнмайер полчаса ждал главу МИД Катара в самолете
Штайнмайер полчаса ждал на вершине трапа в аэропорту Дохи главу МИД Катара
Не пережил крушения «Луны». Одно из последних интервью академика Михаила Марова
Умер один из научных руководителей космических исследований СССР Маров
В Испании заявили о переломном моменте в Европе
Международная спортивная организация приостановила членство России
В России создали мазь для ран и ожогов с белком человека
В ПНИПУ разработали заживляющий и обеззараживающий препарат с альбумином
Правительство направит в регионы более 30 млрд рублей на зарплаты медиков
Новости и материалы
Лавров заявил о плачевном состоянии ОБСЕ
Наумов считает, что КДК ослабил «Локомотив» перед игрой с «Зенитом»
В МИД выразили готовность РФ содействовать мирному договору между Ереваном и Баку
В Крыму мужчину проверят на пропаганду нацизма после визита в больницу
Завершились съемки «Ректора» со звездой «Миллионера из Балашихи»
В ЕК заявили об оборонной стратегии ЕС, включающей Украину
Экс-министра обороны Украины уличили в сотрудничестве с российскими актерами
Дума приняла закон о штрафах в новых регионах России за завышение цен на товары
Глава МИД РФ ответил, как США и ЕС поставили крест на кооперации с Россией
Индианка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные волосы в мире
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
JAC представил большой пикап для бездорожья
Академик РАН — о смерти Михаила Марова: «большой человек, который знал все»
Лада Дэнс заявила, что масштаб русофобии на Западе преувеличен
Глава ЕК заявила, что неудачи Украины «не повод прекращать поддержку»
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили под стражей
Россияне раскупили половину мест в белорусских отелях на Новый год
Экономист спрогнозировал снижение цен на рыбу в России к Новому году
Все новости
В Кремле заявили о шансе Зеленского обратиться к Путину на прямой линии
Москвичка жестоко покусала двоих пытавшихся познакомиться с ней мужчин
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ОККО», г. Санкт-Петербург ИНН 7814665871, ОГРН 1167847381130
Два брата-террориста из ХАМАС расстреляли людей в Иерусалиме. Главное о теракте
Число жертв стрельбы на остановке в Иерусалиме выросло до трех, восемь ранены
«Немая ярость»: легендарный Джон Ву возвращается в Голливуд, но не может связать двух слов
В прокат вышел боевик Джона Ву «Немая ярость» с Юэлем Киннаманом
«Госсекретарь, изменивший дипломатию»: умер Генри Киссинджер
Kissinger Associates: в возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Киссинджер
Клады, призраки и подземные ходы: 5 тайн Санкт-Петербурга
Подборка легенд о Северной столице
Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
От немецкого хлора до советского «Новичка»: как химическое оружие отравило XX век
30 ноября отмечается День памяти жертв применения химического оружия
В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек. Среди них — двое россиян
Полиция Алма-Аты подтвердила гибель двух россиян при пожаре в хостеле
«Диабет может долгое время протекать без явных симптомов»
Эндокринолог Тананакина: диабет первого типа часто бывает наследственным
Плененная ХАМАС врач из Ростова и ее дочь вернулись домой. Их родственника расстреляли
Освобожденные ХАМАС россиянки вернулись в Израиль
«Шиковать нельзя». У стен Кремля задержали женщину в мехах с бутербродом и ведром икры
На Красной площади задержали женщину в шубе за фотосессию с 14 кг икры
«Это не наша война». НАТО отказалось передавать Украине летальное оружие
В программу сотрудничества НАТО и Украины не вошли поставки летального оружия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий