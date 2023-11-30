Страховка для животных: зачем оформлять полис на своего питомца

Домашних животных содержат больше половины россиян, и многие относятся к ним как к членам семьи. Однако любви и заботы порой бывает недостаточно, чтобы четвероногие друзья чувствовали себя хорошо. Специально к Всемирному дню домашних животных директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева рассказала, как позаботиться о своем питомце с помощью страхового полиса.

Сегодня все больше хозяев подходят к уходу за своими питомцами со всей ответственностью — подбирают рацион питания, регулярно водят на осмотры к ветеринару, проводят вакцинацию. И это правильный подход, ведь животным порой помощь нужна гораздо чаще, чем людям. И если мы знаем как помочь себе, то в случае с питомцами, без участия профессионала не обойтись.

При этом стоимость услуг в клинике сопоставима с посещением человеческого врача и может заметно сказаться на бюджете. Специально для таких случаев страховые компании предлагают оформить страховой полис для домашних животных.

Владелец животного обращается в ветеринарную клинику, а расходы на услуги покрывает страховая компания.

Подобрать подходящий полис можно из нескольких вариантов. Как правило, это минимальная программа, куда входят дистанционные консультации и очные визиты в ветклинику при травме, и расширенная, где предусмотрено посещение ветеринара и при заболеваниях.

Страховой полис можно расширить, подключив к нему дополнительные опции. Например, защитить гражданскую ответственность перед третьими лицами — если из-за вашего питомца пострадает их имущество или здоровье, страховая копания выплатит компенсацию. Также можно предусмотреть защиту от клеща — возмещение средств за удаление паразита и лечение после укуса.

Стоит отметить, что среди владельцев домашних животных очень популярна телемедицина. Конечно, дистанционно нельзя вылечить кошку от кашля — для назначения лекарств понадобится сдать анализы. Но можно решить ряд других важных вопросов. Например, получить консультацию по питанию, или посоветоваться, какое средство от блох и клещей выбрать взамен старому. Свериться с планом лечения, назначенным в клинике и при необходимости его скорректировать. Узнать, как оказать первую помощь собаке, которая порезала лапу на прогулке, и стоит ли переживать из-за того, что кошка съела упавший со стола кусочек сырого мяса. В такие моменты удаленные консультации намного более комфортный и оперативный вариант, чем визит в клинику.

С ветеринаром можно пообщаться по видеосвязи, в формате обычного звонка или в чате — как вам удобно.

Но есть и ограничения. В основном застраховать можно только домашних кошек и собак, независимо от породы. Но важен возраст — оформить полис в отношении пожилых питомцев чаще всего нельзя. Во-вторых, защита распространяется не на все услуги ветеринарных клиник. Полис не покрывает лечение хронических заболеваний и проблем, вызванных недобросовестным уходом, а также стерилизацию, кастрацию и вакцинацию. Получить компенсацию не получится за груминг, чистку зубов и профилактические приемы.

Тем не менее страховой полис обеспечит четвероногого друга полноценной защитой и даст спокойствие хозяину. Обратиться к ветеринару можно в любой момент в удобном формате и быть уверенным, что питомцу окажут квалифицированную помощь.

Автор — директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.