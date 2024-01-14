Осужденный за взятки бывший мэр Владивостока поехал на СВО Осужденный за коррупцию бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк отправился на СВО

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого в прошлом году осудили на 12 лет колонии строго режима за взятки, отправился на СВО. Сейчас он уже должен проходить обучение в своей части перед отправкой на фронт, сообщил его адвокат. Свою вину Гуменюк так и не признал, а на суде заявлял, что все обвинения — «вранье». На посту мэра он запомнился постоянной перекладкой бордюров и неудачной борьбой с последствиями ледяного дождя.

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный за взяточничество, решил подписать контракт с Минобороны и поменять срок в колонии на службу в зоне СВО, рассказал газете «Коммерсантъ» его адвокат Александр Китаев.

«Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря [прошлого года] должен был явиться в войсковую часть. Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», — уточнил защитник.

Telegram-каналы тем временем публикуют фотографию, на которой похожий на Гуменюка человек стоит в военной форме с оружием в окружении других солдат.

СВО — «не лазейка для избегания уголовного наказания», и дело плохо обернется для губернатора Приморья Олега Кожемяко, если подтвердится слух, что Гуменюк уехал на фронт благодаря дружбе с ним, считает депутат Госдумы Роза Чемерис.

«С просьбой отправиться на линию фронта неоднократно обращался другой печально известный приморский заключенный — А. Ищенко (экс-кандидат в губернаторы Приморья, получил шесть лет за мошенничество) но ему было отказано. С чего вдруг такая избирательность?» — написала в своем канале депутат.

56-летний Гуменюк родился во Владивостоке и прошел путь от спортивного тренера до мэра родного города. К исполнению обязанностей главы администрации приступил в декабре 2018 года, в марте 2019-го был официально избран на пять лет. Местная редакция газеты «Аргументы и Факты» называла его «человеком губернатора», сам Гуменюк часто публично хвалил Кожемяко.

Позже эксперты назвали назначение Гуменюка «самой большой кадровой неудачей Кожемяко». До поста мэра Гуменюк работал в команде Кожемяко в Амурской области, был министром спорта.

Политологи отмечали, что новому мэру предстоит решить множество задач, так как одного его предшественника, Игоря Пушкарева, посадили за коррупцию, а другой — Виталий Веркеенко — сам ушел с поста, раскритиковав систему. Вместе с Веркеенко из администрации Владивостока уволились «компетентные люди», и город «парализовало», утверждает приморский политолог Павел Наливайко.

Олег Гуменюк на посту мэра

Гуменюк после избрания сообщил, что «мэр — это всего лишь винтик в шестеренках, которые не влияют на ход больших шестерней», и главная его забота — «чистить-убирать, холить-лелеять» свое огромное хозяйство. Он также отмечал, что во Владивостоке идет «борьба добра со злом», то есть, с коррупцией. Однако вскоре сам оказался замешан в скандалах.

Жители прозвали его «Бордюр Бордюрычем» за непрекращающееся перекладывание бордюров, а губернатор критиковал за медленную ликвидацию последствий ледяного дождя, плохие дороги и благоустройство. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев весной 2021 года предложил Гуменюку добровольно оставить кресло мэра, тот согласился.

«Командой администрации города было сделано немало. <...> Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — прокомментировал он свой уход.

Осенью того же года экс-мэра задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере ритуальных услуг.

В январе 2023-го суд признал его виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн рублей и приговорил к 16 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

«Судилище, вранье все это!», — заявлял Гуменюк, когда его выводили из суда после приговора. Он утверждал, что вина не доказана, и обещал обжаловать наказание «везде, где только можно».

В начале мая Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, смягчил наказание до 12 лет колонии строгого режима.

Срок Гуменюк отбывал в ИК-27 в поселке Волчанец (Приморский край).

Из тюрьмы — на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что заключенные получают помилование за «определенные условия, которые связаны с отбытием определенного времени на передовой, участием в штурмовых группах».

«Человек воюет, честь ему и хвала, государство должно все сделать для того, чтобы выполнить свои обязательства перед людьми, и мы делаем это. Они же получают сразу, я же подписываю указы о помиловании, но действительно есть рецидивы, тогда человек должен отвечать по всей строгости закона, чего бы там не происходило», — заявил в июне 2023 года президент России Владимир Путин.

При этом Путин говорил, что уровень рецидива среди помилованных участников СВО минимален. В то же время Фонд поддержки пострадавших от преступлений (ФПП) обращал внимание президента на то, что с заключенных снимают судимость, и потом за ними трудно следить.

Указов о помиловании бывших заключенных из-за службы на фронте нет в открытом доступе, они считаются секретными.