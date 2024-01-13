Все товары сгорели. Главное о пожаре на складе Wildberries в Петербурге Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован

В Санкт-Петербурге полностью сгорел один из крупнейших складов Wildberries вместе со всем оборудованием, товарами и личными вещами сотрудников. В момент возгорания внутри находились более тысячи сотрудников, которые не сразу стали эвакуироваться, так как посчитали сигнализацию ложной. По словам очевидцев, пострадали как минимум двое, один мужчина без вести пропал. Ущерб от пожара на складе оценивают в 10 млрд рублей.

Утром 13 января загорелся один из крупнейших в РФ складов Wildberries в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. Изначально площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м, но огонь стремительно распространился почти по всей площади склада (она составляет 100 тыс. кв. м). В 10:55 пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м.

close Пожар в складском помещении Wildberries на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, 13 января 2024 года Вид на пожар на складе Wildberries в поселке Шушары с воздуха, 13 января 2024 года Пожар в складском помещении Wildberries на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, 13 января 2024 года Пожар в складском помещении Wildberries на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, 13 января 2024 года Пожар в складском помещении Wildberries на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, 13 января 2024 года Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Пожар в Шушарах стал самым крупным в истории российского ритейла, такую оценку привело агентство РИА Новости. Огонь видели даже пролетающие над Санкт-Петербургом пассажиры самолетов. Небо над Пушкинским районом полностью покрыто густым дымом. Местные жители жалуются, что им в окна летит пепел. На место уже выехали сотрудники Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха.

Склад полностью выгорел: стены и потолок обрушились. По данным Shot, 12 января в здании прорвало трубу, в результате чего зону приема товаров затопило. Однако это никак не повлияло на распространение пожара.

Больше тысячи сотрудников внутри

По данным Telegram-канала Baza, возгорание началось на седьмом этаже, где хранилась одежда. По версии Shot, на стеллажах шестого уровня загорелись паллеты с бытовой химией. По неизвестной причине установленная система пожаротушения не сработала. Когда огонь распространился по большей части здания, начали взрываться фейерверки, которые тоже хранились на складе.

Baza пишет, что первая аварийная сигнализация сработала около 04:20, но работники Wildberries посчитали звук ложной тревогой, так как за неделю до происшествия сигнализация несколько раз срабатывала без причины.

По данным Telegram-канала Shot, внутри здания находились 1800 человек.

Они стали экстренно покидать здание только в 07:30. Telegram-канал Baza пишет, что толпа побежала к аварийному выходу, но такое количество людей не смогло протиснуться в узкие двери, поэтому началась паника. Часть сотрудников в ужасе бегала по складу и сносила металлические шкафы для переодевания.

Люди узнали о пожаре, когда огонь уже стремительно распространялся. Сотрудники продолжали спускаться с верхних этажей, когда огонь уже дошел до первого. Из-за этого часть людей стала выбегать на балкон и прыгать со второго и третьего этажей прямо на бетон.

Очевидец Алексей (имя изменено) подтвердил «Газете.Ru», что внутри здания началась паника:

«Просто страшно, крики, давка, словами это трудно описать. Примерно в полпятого мы пошли в курилку, сидели, потом сработала пожарная сигнализация, но сказали, что это проверка. Потом мы пошли на свои рабочие места во втором блоке. Очень быстро в первом блоке пошел дым, пожар. Началась паника, все стали выбегать, началась дикая давка, люди падали, плакали, кто-то даже прыгал со второго этажа на лестнице. Всего две пожарные машины, но они были бессильны. Скорая была, но я не видел, были ли пострадавшие».

Пострадавшие

Baza пишет, что один из сотрудников получил сильный ожог ноги. Он рассказал, что его коллеги также травмировались. Канал сообщил о двух пострадавших: мужчине и женщине, которые самостоятельно доехали до больницы.

По данным Shot, один сотрудник — 20-летний Евгений — пропал без вести. Его видели внутри склада еще до возгорания, но во время эвакуации он потерялся. На улице мужчину также не нашли.

Сотрудники Wildberries рассказали Baza, что «пробка» у выхода возникла из-за охранников, которые, несмотря на пожар, не отпускали людей без досмотра, чтобы они не украли товары. Когда огонь подошел вплотную, люди стали игнорировать охрану и вырываться наружу.

Очевидец рассказал Telegram-каналу Mash, что ворота, через которые могли выйти люди, закрыли, чтобы огонь не распространился на другие помещения. Сотни сотрудников выводили через маленькую дверь. Это еще больше провоцировало давку. Работники также пожаловались изданию «Подъем», что водитель «развозки» отказался брать эвакуирующихся, хотя половина автобуса была свободна.

«Было очень страшно. Все сотрудники эвакуировались через шлюзы... Благо, мы с крепкими мужчинами смогли организовать народ. Мы всех успокаивали, чтобы не было давки. И организовали вход-выход через дверь, чтобы могли люди и заходить и выходить в две шеренги. Одна на вход, другая на выход. Внутри уже все поторапливали и всех тех, кто пытался переодеться выгоняли, чтобы ни дымом не надышались, ни места не занимали», — рассказал «Газете.Ru» очевидец Николай.

Почему загорелся склад

Пока не установлено, из-за чего именно начался пожар. Источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что неисправность электропроводки могла быть причиной возгорания. По данным Mash, незадолго до происшествия на складе построили новый мезонин — надстройку. Там проложили проводку, но, по словам сотрудников, это сделали некачественно. Они предположили, что это и стало причиной пожара, так как еще в 4 утра на складе сильно пахло жженой проводкой.

Сотрудники правоохранительных органов также рассматривают версию поджога, пишет Shot. По предварительным данным, в ночь с 10 на 11 января гражданин Таджикистана хотел припарковаться у склада Wildberries, но ему помешали это сделать граждане Азербайджана. Началась драка, из-за нее на склад приехали сотрудники правоохранительных органов с проверкой. Некоторые сотрудники Wildberries считают, что здание могли поджечь из мести.

Ущерб — миллиарды рублей

Wilberries пообещала компенсировать ущерб покупателям и продавцам, чьи заказы и товары сгорели. «Известия» выяснили, что все хранившиеся на складе товары полностью сгорели.

«Со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие. Масштаб ущерба и причина возгорания уточняются. Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — рассказали сотрудники Wildberries в беседе с «Газетой.Ru».

Общая стоимость ущерба может достигать 10-11 млрд рублей, считают во Всероссийском союзе страховщиков.

Агентство ТАСС сообщило, что здание официально не введено в эксплуатацию, оно не зафиксировано в Росреестре и контрольно-надзорные органы его не проверяли.

В 2021 году Wildberries сообщала, что инвестирует в строительство складского комплекса в Шушарах 3 млрд рублей.