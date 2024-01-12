«Перечеркивание наших ценностей». В Госдуме призвали быть жестче к гостям «голой» вечеринки Володин: прокуратуре следовало бы жестче реагировать на голую вечеринку Ивлеевой

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Генпрокуратуре РФ следовало бы жестче реагировать на ситуации, когда кто-то «открыл не ту дверь». Комментируя «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, он отметил, что общество не согласно с тем, когда «перечеркивают наши ценности». Ранее Хамовнический суд Москвы вернул иск к Ивлеевой на 1 млрд руб. Актер и продюсер Александр Иншаков заявил, что подаст против блогера повторный иск, потому что «за все нужно отвечать». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру жестче реагировать на ситуации, подобные «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Об этом спикер заявил на заседании в честь Дня работника прокуратуры.

«Хотелось бы, чтобы Генпрокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество не согласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер также подчеркнул, что правильным в таких случаях будет, «чтобы все реагировали и защищали нашу страну».

«За все нужно отвечать»

10 января Хамовнический суд Москвы вернул коллективный иск актера, продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова против Насти Ивлеевой на 1 млрд руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции. Причиной возвращения стало то, что сведения о проживании блогера на территории района Хамовники отсутствуют.

Сама Ивлеева, по данным ТАСС, свою вину по административному делу об организации вечеринки не признала.

Адвокат блогера также подчеркнул, что Ивлеева не знала, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде. Защита блогера считает, что ответственность за организацию и проведение «голой» тусовки лежит на ивент-агентстве. Организацией, как пишет Shot, занималась компания Departament.

Александр Иншаков в беседе с «Гаетой.Ru» назвал отказ суда недоразумением и заявил, что подаст против блогера новый иск.

«Мы останавливаться на этом не будем, должны закончить и довести это до логического завершения. Эти заявления (извинения Ивлеевой. — «Газета.Ru») — это все для детей. Нормальные люди все прекрасно понимают ситуацию, что произошло, прекрасно знают, что они сделали. За все нужно отвечать», — заявил актер и продюсер.

Иншаков подчеркнул, что его и других истцов поддерживает вся страна, «со всех регионов, пишут, звонят, из-за ленточки ребята-бойцы звонят».

Опять отмена

У звездных гостей «голой» вечеринки все еще возникают проблемы из-за их участия в мероприятии. 12 января стало известно, что в Омске отменили концерт Лолиты, запланированный на 27 марта.

Mash пишет, что причиной отмены стало недовольство местных общественников из-за участия певицы в вечеринке Ивлеевой. При этом в региональном минкульте, по данным ТАСС, сообщили, что концерт не состоится из-за того, что команда Лолиты не заключила договор на предоставление площадки.

«Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — рассказали в ведомстве.

Еще одна участница мероприятия, певица Глюкоза (Наталья Ионова) на фоне скандала с «голой» вечеринкой вместе с семьей улетела из России на Сейшелы. О своем отпуске она рассказала в соцсетях, опубликовав фото с мужем и младшей дочерью.

Филипп Киркоров, который как раз, по его словам, «зашел не в ту дверь», призвал не судить его. Певец выпустил новый трек под названием «Слухи». В песне есть следующие строчки:

«Не судите меня, ведь я всего лишь человек. Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи».

Киркоров опубликовал кусочек трека в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В посте артист заявил, что каждый сам решает, верить слухам или нет.