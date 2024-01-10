Мощи не помогли. «Мутабор» закрыли на три месяца после вечеринки Ивлеевой Суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 дней после вечеринки Ивлеевой

Суд в Москве закрыл клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, на 90 суток. Компанию, владеющую заведением, признали виновной в нарушении санитарных норм: по заявлению судьи, на вечеринке присутствовал больной инфекционным заболеванием. Незадолго до заседания владелец клуба подарил мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери и заявил, что выступает «против мракобесия» и «поддерживает церковь».

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор», в котором прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, на 90 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Суд признал ООО «Арт центр» (владелец торговой марки «Мутабор») виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах) и назначил наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 дней, исчисляя его с 27 декабря прошлого года», — постановил судья.

Согласно закону, компании грозило наказание от штрафа в размере 30-50 тысяч рублей до приостановки деятельности на срок до 90 суток. Как сообщил корреспондент ТАСС, суд вынес самое строгое решение из-за присутствия на вечеринке больного инфекционным заболеванием. По словам судьи, среди доказательств по делу были «карта инфекционного больного и копия чека на приобретение пива».

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что заседание прошло в закрытом режиме по просьбе представителей «Арт центра», которые опасались раскрытия данных о заболевшем посетителе. При этом авторы канала подчеркивают, что доказать приобретение им пива невозможно, ведь заведение не выдает чеки: для оплаты покупок в «Мутаборе» используются карты клуба.

Судебное решение еще не вступило в силу, его можно обжаловать.

Нарушения «Мутабора»

27 декабря — через неделю после «голой» вечеринки — в «Мутабор» пришли сотрудники Роспотребнадзора и правоохранительных органов, сообщил Telegram-канал 112. Они выяснили, что заведение продает алкоголь без лицензии. Также выявили несколько других нарушений, в том числе, санитарных норм.

После проверки клуб закрыли и опечатали. 31 декабря там должна была состояться новогодняя вечеринка, ее перенесли на 17 февраля.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram, общественники неоднократно жаловались на «Мутабор». Источник «Известий» заявил, что клуб получил предписание Роспотребнадзора 20 декабря, еще до вечеринки Ивлеевой.

Подарок храму

По данным Telegram-канала Baza, владелец «Мутабора» Михаил Данилов после скандальной вечеринки подарил мощи святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери.

По его словам, мощи были куплены в Ватикане и доставлены в Москву еще в ноябре, однако он решил передать их «любимому храму» на Рождество.

Изначально информацию об этом публиковал Telegram-канал Mash, однако в настоящее время пост удален.

«Мы против мракобесия, мы поддерживаем церковь. Спаси Господи», — сказал Данилов.

Baza пишет, что бизнесмену принадлежат и другие крупные московские клубы: «Рай», Space и Gypsy.

«Голая» вечеринка

В ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Глюк'oZa, Анна Asti. Стиль вечеринки был «almost naked» — почти голые, поэтому звезды пришли в нижнем белье и просвечивающих платьях, а рэпер Vacio (Николай Васильев) решил не надевать одежду в принципе, только прикрыв половой орган носком.

Общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине. Кроме этого, вечеринку посчитали пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Вскоре у звезд, посетивших «голую» вечеринку, начали отменять концерты и корпоративы, с ними разорвали рекламные контракты. Кроме этого, их вырезали из новогодних эфиров и попросили срочно заплатить все налоги.

Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Vacio признали виновным в хулиганстве и арестовали на 15 суток, кроме этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. В день освобождения рэпера снова задержали за мелкое хулиганство на 10 суток. Ему также вручили повестку в военкомат.

Ка пишет Mash, «персоной нон грата» стало и украшение, в котором Ивлеева появилась на вечеринке. По данным канала, ювелирная компания одолжила блогеру изумруд ценой 6,25 млн рублей, чтобы пропиарить драгоценность и повысить ее стоимость, после чего продать к Новому году. Теперь реализовать украшение они не могут из-за дурной славы. Кроме этого, организация одолжила у частного коллекционера бриллиантовую цепочку стоимость 16 млн рублей, на которой и висел камень. Он, увидев фото и видео с мероприятия, где его драгоценность обволакивает ягодицы Ивлеевой, сильно разозлился.