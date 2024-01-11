Юрий Антонов заявил о необходимости ввести дресс-код для «голых» артистов

Народный артист России Юрий Антонов предложил в беседе с изданием «Абзац» ввести дресс-код для эстрадных певцов.

Антонов считает, что артистам не стоит показывать себя на сцене в голом или полуголом виде. По его словам, такое поведение выходит за рамки человеческого приличия.

«Я считаю, что артисты могут ходить как хотят, но они должны быть одеты. Остальное уже зависит от вкуса человека. При этом ущемлять их за выбор той или иной одежды не стоит, это неправильный подход», — заявил музыкант.

Антонов вспомнил, что в СССР артистам могли запрещать выступать в определенной одежде, однако он против подобных мер.

20 декабря блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позже Ивлеева и некоторые участники мероприятия извинились за вечеринку.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул иск на миллиард рублей к Ивлеевой.