Кто ответит за мерзнущий Подольск: СК задержал трех человек Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны после прорыва теплотрассы

Замглавы Подольска и руководители котельной задержаны после прорыва теплотрассы. С 4 января жители микрорайона Климовск остаются без отопления, при этом температура на улице опускалась ниже -20 °C. На данный момент тепло хотя бы частично вернули в 69 из 173 домов, окончательно восстановить отопление обещают в течение дня. Котельную взяли под управление власти региона – ее владелица, по данным СМИ, давно живет в Германии.

Следственный комитет на фоне коммунального коллапса в Подольске задержал замглавы администрации городского округа, а также гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и начальника заводской котельной, на которую запитаны оставшиеся без тепла дома.

«В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы», — сообщили в ведомстве.

Гендиректор завода и начальник котельной проходят по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Замглавы администрации — по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии СК, он знал о проблемах с оборудованием в котельной, однако «подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе».

По данным Mash, задержанный чиновник — 42-летний Роман Рязанцев. Он отвечал за содержание, эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций, а также координировал работу городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Как замерз Подольск

Проблемы с отоплением начались в Климовске (микрорайон Подольска. — «Газета.Ru») утром 4 января. Жители пожаловались в соцсетях на неработающие батареи и отключение горячей воды. Они рассказывали, что местную котельную выключили и замерзающие трубы начали лопаться, а власти никак не комментируют ситуацию.

Позже подмосковное правительство признало, что всего без отопления оказались 173 многоквартирных дома. Без тепла также осталась Подольская областная клиническая больница. При этом температура в городе на тот момент упала ниже -20 °C .

Днем 4 января глава городского округа Григорий Артамонов пояснил, что произошел прорыв на теплотрассе от котельной патронного завода.

«На промышленной территории данного завода обнаружены три утечки. Кроме этого, он является режимным объектом, что увеличило сроки устранения проблемы. <...> Понимаю справедливое возмущение жителей. Будем делать все возможное для скорейшего возобновления подачи тепла», — сообщил Артамонов.

Он пообещал, что за два часа специалисты «приступят к заполнению системы, дальнейшей подаче теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома». Однако ситуация не изменилась ни к ночи, ни на следующий день.

5 января в Подольске ввели режим ЧС. Власти открыли пункты обогрева, жителям начали раздавать горячее питание, электрообогреватели и одеяла. Больницу сначала отогревали тепловыми пушками, 6 января для нее смонтировали блочно-модульную котельную.

Как впоследствии уточнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, авария на котельной произошла из-за отключения электричества, на предприятии пытались скрыть ситуацию от властей.

«По предварительным данным, здесь было отключение электричества, и после этого последовал гидроудар. Но проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где мы видим все инциденты и принимаем соответствующие решения», — заявил Хромушкин.

Вице-губернатор подчеркнул, что власти региона почти сутки были не в курсе инцидента и узнали о случившемся из-за жалоб в соцсетях.

5 января глава города Артамонов отчитался, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной завершены. Однако при запуске системы возникли новые «технические неполадки». Пока отопление не работало, теплотрассы успели замерзнуть — когда их попытались снова использовать, произошли новые многочисленные прорывы на магистральных линиях и в домах. Кроме того, из-за перегрузки начались отключения электричества.

К 6 января работу котельной получилось стабилизировать. Сейчас тепло в дома возвращают постепенно, чтобы «не прорвать ничего», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, над этим работают 200 бригад, всего к 9 января отопление восстановили в 69 домах (в 33 — частично, то есть, не во всех квартирах).

Вице-губернатор Хромушин заверил, что теплоснабжение в Кимовске восстановят 9 января.

«Сегодня ночью — завтра днем запускаем подъездные стояки. Где нужно — меняем радиаторы, где нет такой возможности, запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома отапливались по стоякам. С 19:00 [9 января] просим всех быть в квартирах. <..> По электричеству, как вы видите, везде стоят передвижные электростанции. Да, есть отдельные проблемы по щиткам, но у нас более 50 бригад занимается конкретно этим вопросом», — пообещал он.

Что будет с аварийной котельной

Воробьев 8 января пообещал жителям Климовска, что подобных ситуаций больше не будет, потому что котельная перешла под управление региональных властей, и те смогут за свой счет устранить все дефекты.

«Я хочу поблагодарить за это силовой блок. Мы, конечно, стучались в эту дверь, стучались неоднократно, но безуспешно. Сейчас, учитывая ситуацию, которая сложилась, котельная находится у нас в эксплуатации», — указал Воробьев.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 6 января поручил проверить все случаи отключения отопления в Подмосковье, включая Подольск. На следующий день СК завел дело из-за ситуации в Подольске. Воробьев 7 января назвал ситуацию с котельной «непростой».

«Ситуация по-прежнему непростая, персонал здесь только рядовой, собственника по-прежнему и владельцев мы не видели, так же как генерального директора», — отметил губернатор.

Telegram-канал Readovka узнал, что фактически владеет патронным заводом и котельной при нем Марина Сахарова, которая давно живет в Германии. Экс-председатель совета директоров предприятия Виталий Полетаев, по информации канала, обвинял ее в мошенничестве и выводе средств в ФРГ.