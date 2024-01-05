«Замерзаем всем поселком»: в Подмосковье десятки тысяч человек остались без отопления в мороз Больше 20 тысяч человек остались без отопления в Подмосковье

Как минимум в 20 населенных пунктах Подмосковья перебои в подаче света, тепла и воды. Только в Подольске больше 20 тысяч жителей замерзают в своих квартирах. Коммунальные службы и администрация обещают в ближайшее время восстановить все системы. Местные жители считают, что быстро отопление не включат, так как это невозможно сделать из-за лопнувших батарей.

Прокуратура Московской области начала проверку из-за перебоев в предоставлении электроэнергии, отопления и водоснабжения на территории региона. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сотрудники прокуратуры рассматривают вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

«Прокуратурой контролируются сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объемом», — говорится в сообщении.

В Подмосковье пропало отопление

В Москве и Московской области в новогодние праздники зафиксировано рекордное падение температуры, в ночь на 4 января в Подмосковье похолодало до -30°C. Теплотрассы и электроподстанции не выдерживают подобной нагрузки, поэтому массово выходят из строя, из-за чего в домах пропадает отопление и свет. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», жители как минимум 20 населенных пунктов испытывают проблемы с теплоснабжением.

Пострадавшие жители жалуются, что власти и коммунальные службы не реагируют на их сообщения и не исправляют ситуацию.

Как пишет «Осторожно, Москва», жители Подольска, в том числе женщины с детьми и пенсионеры, вышли на центральную площадь с требованием вернуть отопление в дома и наказать виновных. По их словам, температура в квартирах не превышает 10°C.

Местные власти организовали для пострадавших пункты обогрева, они обещают в 21:00 мск запустить котельную.

Глава Подольска Григорий Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что держит ситуацию с прорывом на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» под личным контролем. По его словам, для устранения причины аварии требуется больше времени, так как завод является режимным объектом. Без тепла осталась и Подольская областная клиническая больница №5, туда привезли тепловые пушки.

По данным Telegram-канала Baza, без отопления и горячей воды сейчас живут и в Химках, Балашихе и Люберцах. Только в одном микрорайоне Подольска больше 20 тысяч человек остались без тепла. Telegram-канал Mash пишет, что в самой тяжелой ситуации находятся жители больше сотни домов в Химках: у них нет света и тепла из-за сгоревшего трансформатора, а водопровод и канализация замерзли. Кроме этого, окна и двери заледенели, а батареи в квартирах, подъездах и подвалах лопнули.

Несмотря на то, что коммунальщики сообщают о постепенном устранении причин аварий, тепло в дома не возвращается.

Что говорят пострадавшие?

«Нет отопления, горячей воды, перебои с электроэнергией! Администрация города отписывается, что котельная запустилась и скоро будет тепло, но это не так! Люди мерзнут! Данная проблема началась не вчера и не сегодня, это с самого начала отопительного сезона, у нас постоянные проблемы с отоплением и горячей водой, дома установлены бойлер и обогреватели, счета за электроэнергию приходят бешеные, — сообщил MSK1.RU житель Солнечногорска.

Он добавил, что в 2023 года в городе возникали аналогичные проблемы, однако «их никто не решает».

«Замерзаем всем поселком. Света нет со вчерашнего вечера, аварийная служба приезжает (после нескольких часов дозвонов — трубки не берут) переподключает что-то, через пять минут все повторяется. Теперь совсем загорелся трансформатор», — рассказал житель СНТ Сосновый Бор в группе «ЧП Серпухов» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Климовска (микрорайон Подольска) рассказали, что боятся выйти из дома, так как в их подъездах прорвало батареи. Они утверждают, что аварийные службы к ним даже не приехали.

«Да что же у вас за отношение такое к людям? С 3 ночи выключить отопление и не дать его до сих пор! Батареи в подъездах промерзли, сейчас ищите людей для устранения прорывов, которые создали своими же руками!» — написала пострадавшая в соцсетях.

Поскольку во многих домах серьезно повреждены батареи, местные жители считают, что тепло не дадут до устранения и этих поломок.

Москва и Тульская область тоже замерзают

Утром 4 января в Москве загорелась подстанция на Высоковольтном проезде. В результате произошедшего более 20 многоэтажных жилых домов в Отрадном, Бибирево, Северном и Южном Медведково остались без света и отопления в сильный мороз.

Коммунальщикам удалось устранить неполадки, в некоторые дома уже дали свет и воду. При этом часть жильцов вторые сутки остаются без отопления.

«По телевизору вчера сказали, что все исправили, но это не так. Дом промерзает, мы боимся, что когда дадут тепло трубы просто лопнут. Сейчас я живу в одной комнате с обогревателем, на кухню просто выбегаю в куртке, квартира покрывается льдом», — рассказала пострадавшая в беседе с «Осторожно, Москва».

Вечером 5 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последствия аварии на электроподстанции устранены.

«Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан», — написал он в Telegram-канале.

Тем временем в Тульской области жители деревень Темьянь и Скрипово с 31 декабря живут практически без отопления, света и воды. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что во время морозов температура в квартирах доходит до 10°C. Из-за происходящего часть жителей переезжает в другие населенные пункты и гостиницы.

«Многие живут тут на постоянной основе, и это их единственное жилье <...> Нас игнорируют, не называют точного времени подключения, отказываются регистрировать заявки. Мы пытаемся писать губернатору, в прокуратуру. Но пока так и останемся неуслышанными», — рассказала жительница деревни Скрипово. Местные считают, что их ситуация — ЧС районного масштаба.