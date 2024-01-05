Крупская против скаутов: как в царской России появились свои «пионеры» и куда они пропали Лучшая пища для скаута — это горох и овсянка

5 января отмечается Международный день бойскаутов. Первая детская скаутская организация возникла в России еще в 1909 году — раньше, чем в США. К осени 1917 года в империи в отрядах «русских разведчиков» состояли десятки тысяч детей. «Газета.Ru» рассказывает, как в России появилась и была уничтожена первая детская военно-патриотическая организация.

«Пионерами называют людей, расчищающих путь»

В 1908 году британский ветеран Англо-бурской войны, генерал-лейтенант Роберт Баден-Пауэлл издал книгу «Скаутинг для мальчиков» (Scouting for Boys).

Два года Баден-Пауэлл штудировал Эпиктета, Тита Ливия, немецкого педагога Иоганна Генриха Песталоцци и изучал приемы воспитания подрастающего поколения спартанцев, африканских племен, японских самураев, а также английские и ирландские традиции. В этот коктейль он добавил свой опыт кадрового военного разведчика. Кроме того, британец опирался на идеи канадско-американского писателя, естествоиспытателя и натуралиста Эрнеста Сетона-Томпсона, разработавшего воспитательную систему «Пионеринг» на основе игр и жизни на лоне природы.

close 100% Обложка и иллюстрация из книги «Баден-Пауэлл, Р. Юный разведчик» Типография «Русская скоропечатня», 1910 год/Аукционный дом «Литфонд»

Главы книги посвящены основным вопросам организации детских отрядов «разведчиков»: «Закон скаутов», «Выслеживание», «Комфорт в лагере», «Как стать сильным», «Благородство рыцарей», «Как поступать при несчастных случаях», «Трезвость», «Как строить мосты». Написаны они в формате беседы у костра.

«Пионерами называют людей, расчищающих путь в диких и неизвестных странах для тех, кто пойдет за ними. Когда я служил на западном берегу Африки, то командовал большим отрядом туземных разведчиков, и, как все разведчики, мы всячески старались принести пользу нашей армии. Мы не только наблюдали за неприятелем и следили за его движениями, но и старались, насколько это оказывалось возможным, исправлять дороги для войска. Таким образом, мы одновременно были пионерами и разведчиками», — рассказывал в одной из бесед Баден-Пауэлл.

Его отряд построил 200 мостов через разные реки и ручьи. Но поначалу большинство его людей не умели вязать узлов, и мостами из связок жердей британская армия воспользоваться не смогла.

«Поэтому всякому разведчику следует уметь завязывать узлы», — подытоживает Баден-Пауэлл и переходит к практическим наставлениям.

Баден-Пауэлл собрал и первый скаутский отряд — летом 1907 года с группой из 22 мальчиков он провел восемь дней в палаточном лагере на острове Браунси, у южного берега Англии. Дети были разделены на «патрули» во главе с вожатым.

Как Николай II «потешным» и «разведчикам» благоволил

В 1909 году Николай II прочитал книгу Роберта Баден-Пауэлла. К тому моменту она стала бестселлером, а всего до наших дней было продано порядка 150 млн экземпляров.

«Скаутинг для мальчиков» понравился русскому императору, и он приказал перевести ее и опубликовать в издательстве Генерального штаба. На русском языке 1-е издание «Скаутинга» вышло под названием «Юный разведчик» в 1910 году в Санкт-Петербурге.

Николай II одобрил создание «Школы строя и гимнастики», отчасти опираясь на опыт Баден-Пауэлла, а отчасти — на панславянское гимнастическое сокольское движение. В отряде было 40 мальчиков.

В 1910 году император провел смотр «потешных» юных разведчиков в Царском селе. Впоследствии они сосуществовали со скаутами-разведчиками — до Первой мировой войны.

close 100% Отряд потешных бойскаутов в центре - Олег Иванович Пантюхов (основатель Российского скаутского движения) Wikimedia Commons

Непосредственно скаутская организация в России возникла чуть раньше — в 1909 году. Парадоксально, но в России, поддержавшей буров в борьбе против британского владычества, книга ветерана Англо-бурской войны Баден-Пауэлла завоевала огромную популярность. Прочитал ее и капитан лейб-гвардии Стрелкового полка Олег Пантюхов. По его словам, он был пленен идеями «патриотизма, любви к Богу, помощи ближнему, любви к природе... рыцарских качества и навыков».

close 100% Царскосельский скаутский отряд Wikimedia Commons

Пантюхов решил дополнить британский метод русскими «обычаями, песнями и играми» и создать патриотическую детско-юношескую организацию.

Первые скауты в России провели сбор 30 апреля 1909 года в Павловском парке под Петербургом. Основой Царскосельского отряда русских скаутов-разведчиков стали семеро мальчиков в возрасте 12-14 лет. Спустя год в Россию по приглашению царя в приехал сам Баден-Пауэлл, удостоенный высочайшей аудиенции.

close 100% Национальная организация русских разведчиков под покровительством великой княгини Ксении Александровны во главе с начальников всех русских разведчиков полковником П. Н. Богдановичем. Франция, Капбретон, 1931 год Wikimedia Commons

В Москве скаутский отряд в том же 1910 году основал штабс-ротмистр Григорий Захарченко. За два года он смог набрать в дружину юных разведчиков 1,5 тыс. мальчиков.

«У нас был необычайный энтузиазм. Мы хотели быть рыцарями. <...> Наша штаб-квартира на Литейном № 15: на дворе — мороз, но окна у нас все открыты настежь — «для закалки»; в углу стояло роскошное знамя, а перед ним часовой. На стенах развешаны всевозможные скаутские работы — узлы, Морзе и, даже, детективное дело. Не могу забыть, как Чаманский, весь выпрямясь и с горящими глазами, выкрикивал нам: «Будь готов!». Не только дело было не «скучное», а блестящее, интересное, замечательное, незабываемое и неповторимое...» Александр Липский Один из первых русских бойскаутов

У истоков петербургских скаутских ячеек стоял человек штатский — журналист Василий Янчевецкий. В программу подготовки скаутов он включил занятия по атлетике, борьбе, жизни на открытом воздухе, военной сигнализации, первой помощи пострадавшим, обучение ремеслам и основам механики, морские походы, групповые игры и работы с животными. Янчевецкий также в 1912 году создал первое звено девочек-скаутов — в летнем лагере. В том же году скаутские дружины возникли в Пскове, Нарве и Пернове.

Пик развития скаутского движения в России пришелся на Первую мировую войну. Скауты помогали раненым и беженцам, участвовали в общественных работах и устраивали благотворительные сборы. К концу 1915 года скаутские организации действовали в 24 крупных городах, в том числе в Москве, Петрограде, Саратове, Царицыне, Кисловодске, Баку, Киеве, Одессе, Астрахани, Костроме, Бахмуте, Валуйках и многих других. В 1917 году, по некоторым данным, в России насчитывалось 50 тыс. скаутов в 143 населенных пунктах.

Известные русские скауты

Одним из «юных разведчиков» в царскосельском скаутском отряде был цесаревич Алексей. В Москве в ряды скаутов вступили сын фабриканта Саввы Морозова — Савва, внук художника Виктора Васнецова — тоже Виктор, будущие режиссер Владимир Шнейдеров и полярник Эрнст Кренкель. Писатель Леонид Борисов, поэт Всеволод Рождественский и драматург Всеволод Вишневский в юности тоже участвовали в движении петербургских скаутов.

Примечательно, что скаутскую форму или шили у портных, или покупали в магазине «Эсдерс и Схейфальс» — роскошном универмаге у Красного моста в Петербурге. В специальном отделе магазина — для скаутов — продавали темно-синие или черные брюки, серо-зеленые блузы с карманами на груди и отложным воротником, а также разных расцветок галстуки. Самыми популярными были синий и зеленый.

Дополняли скаутский образ шляпа с широкими полями и посох — с его помощью скауты подавали сигналы, ставили палатку, делали гимнастику, проверяли ночью дорогу.

close 100% Фото из книги «Бой-скауты: Руководство самовоспитания молодежи по системе «скаутинг» сэра Роберта Баден-Поуэлля» Типография Т-ва И.Д.Сытина, 1917/«Русский Библиофил»

Согласно руководству 1916 года, самая дешевая и лучшая пища для скаута, если не хватает средств на мясо, это — горох, мука, овсянка, картофель и сыр, употреблять которые нужно «без обжорства».

От скаутов к пионерам

После революции и крушения Российской Империи скаутские организации стали делиться по национальному признаку. К примеру, в Риге скауты раскололись на русских, немецких и латышских. Германские оккупационные власти русский и латышский отряды запретили, а к немецкому — благоволили.

В Гражданскую войну скаутские организации действовали на территориях, подконтрольных белым, — например, в Сибири и на Юге России. Именно скауты помогали искать беспризорных детей и подростков, организовывали отряды детской милиции. Многие скауты были участниками антисоветского подполья.

На контролируемых большевиками территориях власти поначалу в дела скаутских организаций не вмешивались. Однако в 1921 году жена и соратница Владимира Ленина Надежда Крупская выступила с докладом «О бойскаутизме», изданном впоследствии в виде отдельной брошюры. Она хотела, «с одной стороны, подчеркнуть все отрицательные стороны бойскаутизма, с другой, указать на целесообразность бойскаутовских методов».

Крупская отмечала, что вдохновители скаутского движения «поняли, что подросток уже не ребенок, и что его могут увлечь лишь идеалы взрослого человека, которым он мог бы отдаться со всем свойственным его возрасту энтузиазмом». Однако скауты обращаются к Богу, Царю и Отечеству.

В Советской России после революции возникло движение «юков» или «юковцев» — юных коммунистов. По мнению Крупской, скрестить скаутское по форме движение с коммунистической идеологией не удалось из-за «реакционной сути» скаутизма. Поэтому она предложила комсомолу создать свою детскую организацию.

Основатели пионерии взяли на вооружение многие скаутские методы — даже название было позаимствовано у канадца Эрнеста Сетон-Томпсона. Галстук зеленого цвета заменили красным, зеленую блузу — белой, а девиз переняли в неизменном виде – «Будь готов!» Правда, у скаутов лозунг символизировал готовность умереть за отчизну, а у пионеров — за освобождение рабочих и крестьян.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Будьте готовы умереть за свою страну, если потребуется; так что когда настанет момент, выходите из дома с уверенностью и без раздумья о том, убьют вас или нет», — писал Баден-Пауэлл в 1908 году. Пионерский же клич в СССР пару раз менялся: сначала «К борьбе за рабочее дело будь готов!», а потом — «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!». Откликом в обоих случаях была фраза «Всегда готов!».

Изменилась и эмблема организации — у скаутов это была лилия с тремя лепестками, а у пионеров стал костер с тремя языками пламени.

В Москве первые пионерские отряды появились в 1922 году по инициативе комсомольцев с фабрик «Каучук». Первый пионерский отряд в Петрограде возник в 1923 году — его сформировали комсомольцы трикотажно-чулочной фабрики «Красное знамя».

Вступая в отряд, ребенок произносил присягу: «Я, (фамилия, имя), вступая в ряды всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить и беречь свою Родину, жить, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза». По сути пионерская организация в СССР стала полным аналогом скаутского движения, но с поправкой на «коммунистический» патриотизм и более идеологизированный характер воспитания детей.

Самих же «разведчиков» в РСФСР запретили в 1921 году, спустя несколько лет многих взрослых организаторов скаутских дружин арестовали и репрессировали. Кто-то из них погиб в заключении.

Эмигрировавшие после Октябрьской революции скауты и скаутмастеры продолжили развивать русское движение разведчиков уже за границей — например, Национальную организацию русских скаутов (НОРС) и Организацию российских юных разведчиков (ОРЮР).

В Россию скауты вернулись уже на излете перестройки, в 1990 году. Деятельность ОРЮР благословил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Их присяга звучит так: «Честным словом обещаю, что буду исполнять свой долг перед Богом и Родиной, помогать ближним и жить по законам разведчиков».