В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами сел на реку. Причиной может быть ошибка пилотов В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами сел вне взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-24 с 30 пассажирами на борту сел мимо взлетно-посадочной полосы в якутском поселке Зырянка. По данным Mash, пилоты «промахнулись» из-за плохих погодных условий. Однако в Восточно-сибирской транспортной прокуратуре назвали предварительной причиной инцидента ошибку в пилотировании воздушного судна. Летчик-испытатель Виктор Заболотский в комментарии «Газете.Ru» призвал не торопиться с выводами.

В Якутии самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» «промахнулся» мимо взлетно-посадочной полосы и сел на реку Колыма. Об этом сообщили Telegram-каналы Shot, Mash и Baza.

По их данным, самолет выполнял рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск – Якутск. При заходе на посадку в 03:45 в поселке Зырянка пилоты не увидели взлетно-посадочную полосу из-за плохих погодных условий и приземлились правее. На борту воздушного судна находились 34 человека — 30 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Пассажиров спустя примерно час эвакуировали в здание аэропорта Зырянки, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Сам аэропорт работает штатно. Ан-24 повреждений также не получил, решение по его буксировке будут принимать позже.

Это не первый авиаинцидент в Якутии за последнее время. 10 декабря самолет авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту Талакан – Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси. На борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа, борт благополучно приземлился.

В ноябре самолет «Полярных авиалиний», летевший по маршруту Якутск – Олекминск, не смог приземлиться из-за отсутствия освещения на взлетно-посадочной полосе. В Якутской транспортной прокуратуре заявили, что предварительной причиной стало короткое замыкание. Ан-24 с 31 пассажиром на борту приземлился на запасном аэродроме.

Серьезный инцидент

По факту посадки Ан-24 на Колыму Якутская транспортная прокуратура организовала проверку. На место вылетела комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России и руководство авиакомпании «Полярные авиалинии».

Следственный комитет России также начал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Росавиация классифицировала посадку Ан-24 на реку как серьезный авиационный инцидент. В Восточно-сибирской транспортной прокуратуре назвали предварительной причиной нештатной посадки на замерзшую реку ошибку экипажа в пилотировании воздушного судна.

Летчик-испытатель, авиаэксперт Виктор Заболотский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что сейчас рано называть причину инцидента и обвинять пилотов в ошибке, так как «трудно спутать полосу с рекой». У самолета, по его словам, могла возникнуть техническая неисправность:

«Если действительно так прижало, что там, может быть, у него уже двигатели остановились или топлива нет, или что-то такое произошло — это действительно понятно, что они выбрали самую ровную поверхность, какую можно. А-24 позволяет на грунтовые, на неподготовленные полосы садиться ровно, естественно».

52 года на службе

Shot выяснил, что Ан-24, приземлившийся на реку в Якутии, ввели в эксплуатацию 52 года назад. Первый полет борт совершил в августе 1971 года.

За это время самолет сменил четырех владельцев. В 2011 году он принадлежал авиакомпании UTair Express, в 2015-м — «КрасАвиа», в 2016-м — «Ираэро», а в 2018 году Ан-24 владели уже «Полярные авиалинии».

По данным на сайте авиакомпании, в настоящее время ее парк насчитывает 13 самолетов Ан-24. В ноябре представители региональных авиакомпаний попросили продлить ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26, средний возраст которых составляет 50 лет, сообщал «Интерфакс».

Первый замгендиректора ООО «Группа компаний «Истлэнд» (АО «Авиакомпания «Ангара») Сергей Зорин заявил, что «что замена Ан-24 и Ан-26 на сегодня отсутствует полностью». Он также отметил, что перспективный самолет Ил-114-300 не является полной заменой Ан-24. А модель ТВРС-44 «Ладога» будет выпущена заводом-изготовителем в количестве 10 штук в лучшем случае только в 2027 году.

Продление ресурса Ан-24 и Ан-26 также поддержал директор по развитию «Полярных авиалиний» Сергей Анциферов.