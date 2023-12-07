Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку на грунт в районе села Убинского из-за проблем с гидросистемой, 12 сентября 2023 года

Самолет — разобрать, пилотов — уволить. Что будет с Airbus A320, севшим в поле под Новосибирском «Известия»: самолет, севший в поле под Новосибирском, могут разобрать

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском в сентябре, могут разобрать на запчасти. По словам главы авиакомпании, он не сможет подняться в воздух без взлетной полосы, а ее строительство «экономически нецелесообразно». В пресс-службе компании заверили, что окончательное решение о судьбе лайнера не принято. При этом пилотам, посадившим самолет, предлагают уволиться — жена одного из них уже обратилась к Владимиру Путину, а прокуратура начала проверку.

Самолет Airbus A320, севший 12 сентября 2023 г. на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, разберут на запчасти и спишут в утиль. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на два источника, близких к авиавластям.

Ни одна из организаций не станет брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию без исследования прочности его конструкции, пояснил один из собеседников издания.

При этом в пресс-службе Росавиации «Известиям» сообщили, что специалисты еще не оценивали возможность восстановления летной годности самолета, так как расследование инцидента пока продолжается.

Генеральный директор и владелец авиакомпании «Уральские авиалинии», которой принадлежит севший в поле самолет, Сергей Скуратов заявил, что самолет не сможет подняться в воздух. Для выполнения взлета требуется построить взлетную полосу, а это невыгодно.

«Там очень трудоемкое строительство взлетной полосы — это очень дорого. Экономически нецелесообразно. Ну и потом, самолет застрахован», — сказал Скуратов «Известиям».

В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что окончательное решение о дальнейшей судьбе Airbus A320 все еще не принято. Там добавили, что перевозчик находится в переговорном процессе со страховой компанией «АльфаСтрахование».

Пилотов хотят уволить

Ранее стало известно, что командиру воздушного судна и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, посадившим самолет, предложили уволиться по собственному желанию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на родственников пилотов.

По информации издания, на прошлой неделе с таким предложением от имени руководства компании выступил командир эскадрильи. Как пишут «Известия», он не стал объяснять причины. Ни Сергей Белов, ни Эдуард Семенов не стали писать заявления.

«Это правда. Мы резко против, так как считаем это несправедливым», — сообщила «Газете.Ru» жена Эдуарда Семенова Анна.

Женщина написала обращение на имя президента РФ Владимира Путина. В документе Семенова называет обоих пилотов героями, совершившими невозможное. С ее точки зрения, увольнять тех, кто «смог спасти всех пассажиров, экипаж и самолет», несправедливо. Вместо этого, считает Анна Семенова, пилотов следует наградить.

«Коммерсантъ-Урал» сообщил, что после публикаций в СМИ Уральская транспортная прокуратура проверит достоверность информации об увольнении пилотов.

«Пилоты к нам не обращались. Мы увидели эту информацию в СМИ. Сейчас осуществляем мониторинг. Может быть, обращение от них поступит сегодня. Тогда мы займемся этим вопросом. Без обращения мы не можем ничего делать», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства «КП-Екатеринбург».

В «Уральских авиалиниях» вопрос увольнения пилотов не комментируют.

Расследование продолжается

Airbus-A320 «Уральских авиалиний» в ночь на 12 сентября выполнял рейс U6-1383 из Сочи и должен был приземлиться в аэропорту Омска. Однако экипаж из-за неисправности в системе гидравлики изменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), набрал высоту и направился в аэропорт Толмачево в Новосибирске, где запросил посадку. Позднее экипаж 37-метрового лайнера принял решение садиться на грунт вне пункта назначения и аварийно приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области.

На борту находился 161 человек, среди них были шесть членов экипажа и 23 ребенка. Никто не пострадал.

В сентябре руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на сессии форума «Транспорт России» говорил, что расследование продолжается.