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Российская авиация может остаться без новых самолетов

«Ъ»: бюджет ФНБ на выкуп иностранных самолетов закончился

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Shutterstock

В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, выделенных ранее на покупку самолетов иностранных собственников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

К настоящему моменту приобретено около 150 воздушных судов, из которых 86 принадлежат группе «Аэрофлот», остальные «Уральским авиалиниям», авиакомпании S7 и чартерной компании iFly.

Газета уточняет, что средства были необходимы для страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались на территории России с февраля прошлого года ввиду введенных в отношении страны санкций.

Деньги из ФНБ выделялись в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет. Новым собственником самолетов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс», средства переводила ее материнская НСК, указано в статье.

Собеседники «Коммерсанта» предположили, что все оставшиеся средства ФНБ будут использованы для урегулирования по самолетам «Аэрофлота» даже в том случае, если затем лимит в 300 млрд рублей будет повышен. Однако в настоящий момент вопрос о дополнительном выделении средств ФНБ не обсуждается.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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