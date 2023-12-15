Отца школьницы Алины, стрелявшей в брянской гимназии, выпустили из СИЗО Суд смягчил меру пресечения отцу девочки, стрелявшей в брянской школе

Дмитрия Афанаскина, отца школьницы Алины, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, выпустили из СИЗО. Меру пресечения ему сменили на запрет определенных действий. По версии следствия, он доводил дочь до самоубийства и небрежно хранил ружье, которое Алина принесла в школу в тубусе.

Брянский областной суд изменил меру пресечения Дмитрию Афанаскину — отцу школьницы Алины, которая 7 декабря устроила стрельбу в гимназии №5 Брянска и покончила с собой. Афанаскина обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух человек (ч. 2 ст. 224 УК) и доведении до самоубийства (ст. 110 УК). Ему грозит до 17 лет лишения свободы.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — цитирует ТАСС слова судьи.

Из СИЗО под домашний арест также выпустили сотрудницу ЧОП Галину Черткову, которая охраняла брянскую школу №5 во время нападения восьмиклассницы Алины.

Агентство уточняет, что суд запретил Афанаскину общаться со всеми фигурантами дела, кроме близких родственников (их круг определен законом), следователей, сотрудников правоохранительных органов, адвокатов. Ему также нельзя отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет по обстоятельствам, которые касаются уголовного дела.

Что нашли в 10 дневниках Алины

По версии следствия, обвиняемый доводил дочь до самоубийства «путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства».

К такому выводу следователи пришли, изучив десять дневников Алины, в которых та рассказывала о физическом и психологическом насилии со стороны отца.

Адвокат Афанаскина Елена Дубровская заявила «Коммерсанту», что обвинение по статье «доведение до самоубийства» рассчитывает со своего подзащитного снять.

Мужчина утверждения о насилии над дочерью отверг.

«Афанаскин уверяет, что дневники писала не сама Алина, а ею манипулировали взрослые из Интернета. Сам же он был любящим папой и буквально жил ради своих дочек-близняшек. Девочкам покупали одинаковую одежду, давали деньги на карманные расходы, этим летом возили к морю», — пишет SHOT.

На заседании суда обвиняемый обратил внимание на «несостыковки» в дневниках.

«Кто-то загипнотизировал ребенка», — считает Афанаскин.

Отец Алины рассказал, что она стала «более закрытой и агрессивной» около года назад. Родители собирались отвести ее к психологу, но не успели.

В суде Афанаскин заявил, что не увлекается охотой, а ружье в доме находилось для охранных целей. Якобы он планировал его «сдать в утиль» после того, как закончится срок лицензии.

Адвокат Елена Дубровская обратила внимание, что в дневнике Алины содержатся сведения и о других людях, которые могли повлиять на ее решение совершить самоубийство.

Ружье из тубуса

Стрельба в гимназии №15 в Брянске произошла 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3» в тубусе, спокойно пройдя через пост охраны. Она поднялась по лестнице, зашла в кабинет и открыла огонь по одноклассникам. Погибла одна школьница, пять человек были ранены.

После стрельбы Алина покончила с собой.

Двух подростков эвакуировали на лечение в Москву.

«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — говорится в сообщении Минздрава РФ, которое процитировал ТАСС.

Состояние трех подростков, которые находятся на лечении в больницах Брянска, оценивается как средней тяжести.

Кроме Афанаскина и Чертковой, по делу был арестован гендиректор охранявшего гимназию ЧОП Сергей Поддубный. Замдиректора гимназии Лариса Католикова была помещена под домашний арест ранее.