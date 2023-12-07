Убила себя и одноклассницу. Что известно о стрельбе в брянской гимназии Ученица гимназии открыла стрельбу по одноклассникам и покончила с собой

Утром 7 декабря в брянскую гимназию №5 пришла одетая во все черное 14-летняя восьмиклассница. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3». Поднявшись на четвертый этаж, девушка зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям. Убив одноклассницу и ранив еще пятерых человек, она покончила с собой. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, за его жизнь борются врачи. Директора школы и отца девушки, которому принадлежит оружие, доставили на допрос.

Сообщение о стрельбе в гимназии № 5 было получено городской диспетчерской службой в 9:15 мск.

«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов», — сообщили в управлении МВД России по Брянской области.

Девушка спрятала в тубус дробовик «Бекас-3», принадлежащий ее отцу, и принесла его в школу. Позже стало известно, что с собой у нее также был охотничий нож.

Как уточняет Baza, школьница, одетая во все черное, поднялась на четвертый этаж в классный кабинет, где начинался второй урок — биология, — и открыла огонь по одноклассникам. 112 сообщает, что она начала стрельбу после того, как села за свою парту, опоздав на урок. Дети в момент стрельбы старались спрятаться под партами, пишет Mash.

На видео, распространившихся в соцсетях, слышны звуки выстрелов. Ученики с педагогами забегают в классы, пытаясь укрыться там.

«Мы просто сидели на английском и услышали выстрелы. Встаем — сразу слышим второй, третий выстрел. У нас паника, мы начинаем закрывать окна, ставить парты друг на друга. Из учителей никто не отвечает ничего. Оказалось, девочка из 8 класса пришла с оружием и начала стрелять», — приводит Baza слова одного из учеников.

«Девушка пронесла дробаш в рюкзаке и на втором уроке были слышны выстрелы. Завуч попросил закрыть дверь. Потом, после сигнала, мы побежали в раздевалку, но пока мы шли, на третьем этаже была кровь. Мы спустились, оделись и вышли из школы», — рассказал Telegram-каналу другой школьник.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, среди личных вещей стрелявшей, обнаруженных на месте преступления, были рюкзак, коробка патронов и записи о том, что девочке «надо обязательно встретиться с другом».

В соцсетях не общалась, испытывала травлю

В результате стрельбы погибли двое. Убита одноклассница стрелявшей, также покончила с собой сама школьница. Еще пять учеников пострадали. Состояние одного подростка оценивается как тяжелое, еще четверо — в состоянии средней тяжести.

«Одного из пострадавших в Брянске школьников сейчас оперируют в областной больнице — состояние тяжелое. Вместе с ним госпитализированы еще четверо — у двоих ранения средней тяжести, еще у двоих — легкой», — сообщает Mash.

Shot со ссылкой на опрошенных учеников пишет, что стрелявшая «была очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками».

«Устроившую стрельбу восьмиклассницу <...> травили в школе — по нашей информации, еще с начальных классов. Это могло стать одной из причин сегодняшней трагедии — так как огонь восьмиклассница открыла по мальчикам», — пишет Mash.

Отец хранил оружие как подобает

По данным Shot, задержан отец девушки — 53-летний Дмитрий.

«Сейчас он на допросе, силовики выясняют, как у его дочери оказалось ружье, и она смогла ранить пятерых детей, убить одноклассницу и покончить с собой», — пишет Shot.

6 декабря у задержанного был день рождения.

«Этим и могла воспользоваться дочь для подготовки к кровавой расправе в школе», — считают журналисты.

close Сотрудники полиции на месте стрельбы в гимназии № 5 в Брянске, 7 декабря 2023 года Охотничье ружье «Бекас-3», которое ученица пронесла в школу и устроила стрельбу Здание гимназии № 5, где произошла стрельба, 7 декабря 2023 года Ситуация возле школы после стрельбы в Брянске Сотрудники полиции на месте стрельбы в гимназии № 5 в Брянске, 7 декабря 2023 года Полную галерею можно посмореть

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По данным 112, Дмитрий рассказал следователям, что хранит оружие как положено – в металлическом шкафу под замком. Скорее всего, дочь украла ключ от оружейного сейфа.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что оружие принадлежало мужчине на законных основаниях.

«Стрельба была произведена из охотничьего гладкоствольного ружья марки «Бекас-3», принадлежащего отцу девочки. Оружие находилось на законных основаниях, срок действия разрешения — до 2024 года», — сообщил депутат.

По данным Mash, на допрос доставлена и мать девушки, в их квартире проходят обыски. Как пишет канал, у стрелявшей есть сестра-близнец, которая в момент происшествия тоже находилась в кабинете биологии. Она не пострадала.

Shot пишет, что рамки металлоискателя в школе при проносе дробовика не сработали, «потому что их там просто нет». Mash со ссылкой на учеников гимназии сообщает, что «нормальной охраны там никогда не было».

«Разговоры о современной пропускной системе велись уже четвертый год, но как-то руки не доходили. На входе с 2010 года сидела только старенькая бабушка, которая иногда и не появлялась на месте», — пишет Mash.

По данным канала, восьмиклассница также ранила и вахтершу, и учительницу биологии, которая пыталась ее остановить.

Shot выяснил, что охраной гимназии занималась ЧОО «Агентство экскалибур», услуги которой обходились в 100 тысяч рублей в месяц.

«При этом последний договор, который есть в открытом доступе, — заканчивается 30 ноября. Был ли он продлен — руководство школы и ЧОО комментировать отказались», — написал Shot.

Работают силовики

«На месте работают оперативные спецслужбы. Все школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Школа оцеплена сотрудниками полиции», — сообщили в городской администрации.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту стрельбы в брянской гимназии. По данным ТАСС, следователи допрашивают директора гимназии.

«Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. По его поручению для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник. Координацию помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Власти Брянской области окажут помощь семьям погибшей и раненных в результате стрельбы, сообщил губернатор Александр Богомаз.