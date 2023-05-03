Два пистолета и коктейли Молотова. Школьник устроил стрельбу в столице Сербии

Подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. По предварительным данным, погибли девять человек (среди них — восемь детей), еще несколько человек пострадали. Стрелявшего задержали — при себе у него были два пистолета и коктейли Молотова. В полиции заявили, что юноша мог находиться под воздействием наркотиков. Накануне он посетил день рождения одноклассника и вел себя «вполне нормально», а причиной расправы местные СМИ называют низкую оценку по истории. Подробности трагедии — в материале «Газеты.Ru».

14-летний школьник открыл стрельбу утром в среду, 3 мая, в здании средней школы в центре Белграда, пишет газета «Вечерне новости».

По ее данным, убиты не менее девяти человек, включая охранника и восьмерых учеников. Кроме того, сообщается о раненых детях, которые находятся в критическом состоянии. Одного из них успешно прооперировали, врачам удалось стабилизировать его состояние.

Как передают местные СМИ, общее число пострадавших составляет 15 человек. Некоторые издания называют другое число — госпитализированы семь человек. Все плановые операции в клиническом центре, куда доставляют раненых, отменены.

close Ситуация у школы в Белграде, где произошла стрельба, 3 мая 2023 года Полиция у школы в Белграде, где произошла стрельба, 3 мая 2023 года Ситуация у школы в Белграде, где произошла стрельба, 3 мая 2023 года Полиция у школы в Белграде, где произошла стрельба, 3 мая 2023 года Ситуация у школы в Белграде, где произошла стрельба, 3 мая 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Уточняется, что инцидент произошел около 08:00 (09:00 мск) в школе «Владислав Рыбникар», расположенной в районе Врачар. Стрелявшего задержала полиция, прибывшая на место происшествия.

По предварительным данным, открывший огонь юноша мог находиться под воздействием наркотических веществ. Как рассказали в пресс-службе МВД Сербии, он принес с собой в учебное заведение пистолет своего отца.

«Полиция направила все доступные патрули, немедленно прибыла на место и задержала ученика седьмого класса, который подозревается в том, что он произвел несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны этой школы», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что работа полиции на месте трагедии продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

В этой школе, в частности, учатся дети певицы Ани Станич и телеведущей Зораны Кесич, пишет портал novosti.rs.

«Я до сих пор в шоке, не могу поверить в то, что произошло. Мы все расстроены», — рассказала журналистам Станич.

Что известно о стрелявшем

СМИ также называют имя стрелявшего — Коста К. Утверждается, что речь идет о сыне местного радиолога Владимира Кецмановича.

По одной из версий, он получил низкую оценку по истории (один балл), во время урока которой и открыл стрельбу.

По неподтвержденной пока информации, учительница также скончалась от полученных ранений, таким образом число погибших увеличилось до 10.

Известно, что накануне семиклассник был на дне рождения школьного друга. По словам тех, кто тоже был на празднике, юноша вел себя вполне нормально — они не заметили в его поведении «ничего такого, что вызывало бы подозрение».

Как позднее выяснила полиция, устроивший стрельбу подросток пришел в школу с двумя пистолетами и коктейлями Молотова.

Во время обыска здания в одном из классов был найден рюкзак школьника с тремя коктейлями Молотова внутри. Отмечается также, что он вел стрельбу из двух пистолетов. Расследование продолжается.