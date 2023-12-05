В Госдуме предложили наказывать за призывы запретить россиянкам образование и аборты Депутат Госдумы Даванков предложил штрафовать за оскорбление чувств женщин

В Госдуме предложили ввести штраф для должностных лиц, которые принуждают женщин рожать детей с помощью «средневековых методов». Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал предложения ввести запрет абортов и налог на бездетность «самым настоящим оскорблением чувств женщин». О том, что риторика по этой теме приобрела нездоровый накал, заявляла и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Впрочем, некоторые депутаты все еще уверены, что запретительные меры помогут поднять демографию.

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил штрафовать должностных лиц на 100 тысяч рублей за оскорбление чувств женщин в публичных высказываниях. Законопроект сейчас находится в разработке, предполагается, что его внесут на рассмотрение в 2024 году, заявил SHOT политик.

Депутат считает, что закон очень быстро охладит пыл так называемых «демографов», которые пытаются решить проблему, предлагая ввести различные запреты.

«[Мы] с вами уже услышали какое-то невероятное количество инициатив по поводу того, как женщин принудить к тому, чтобы они рожали. Причем это не касается каких-то [мер] материального стимулирования, помощи им, а это вот как раз такие запретительные вещи», — отметил Даванков.

Поводом для штрафа, как сообщил депутат, могут стать слова о том, что женщинам не нужно получать высшее образование, а также, например, предложения ввести налог на бездетность и запрет абортов.

«На мой взгляд, это по-настоящему оскорбляет наших женщин, женщин России, которым не позволяют принимать решения самостоятельно», — заключил Даванков.

Налог на бездетность

Депутат Госдумы и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров 3 декабря заявил, что в стране нужно стимулировать рождаемость разными способами. В том числе с помощью налога на бездетность, который «неплохо» зарекомендовал себя во времена СССР, рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как пояснил Федоров, под демографией надо понимать прирост населения по всем параметрам, а не только через механизм рождения ребёнка.

«Внутри этой концепции, конечно, надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», — заявил депутат.

Другие депутаты с Федоровым не согласны. Так, например, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что в современной России не те условия, чтобы устанавливать налог на бездетность.

Комментируя слова Федорова в беседе с NEWS.ru, Останина заявила, что у СССР было право вводить такую меру, поскольку государство обеспечивало людей работой и жильем.

«Сейчас мы живем в абсолютно другом обществе, совершенно другом государстве, при ином отношении к молодежи и поддержании молодой семьи», — считает Останина.

Запрет абортов

О том, чтобы «снизить накал риторики» о запрете абортов, также говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Отвечая на вопросы журналистов 4 декабря, она заявила, что государство не пойдет по пути повсеместного запрета и криминализации абортов.

Матвиенко подчеркнула, что никакое давление не поможет решить проблему, а дискуссии вокруг запрета абортов, наоборот, вызывают только обеспокоенность.

«Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой провокационными заявлениями, в том числе статусных людей, на мой взгляд, недопустимы. Некоторые экзотические предложения даже комментировать не хочется», — отметила спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что сейчас нужно перевести обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить работу, которая не приводила бы к тревогам в обществе.

Несмотря на то, что законопроект о федеральном запрете на проведение абортов в частных клиниках планируют внести на рассмотрение только весной 2024 года, разного рода ограничения, касающиеся абортов, уже ввели 11 регионов РФ.

Депутат Даванков призывает других губернаторов остановиться. По его словам, в следующем году стоит взять паузу и проанализировать, насколько хорошо подобные меры работают и работают ли они вообще. С ним согласен и зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный. В разговоре с «Газетой.Ru» Куринный заявил, что не поддерживает законопроект о федеральном запрете абортов. По его словам, причины для его введения надуманные.

«И статистическая отчетность, и предабортное консультирование входят в обязательные лицензионные требования. Если какая-то клиника не соблюдает подобные требования, ее можно лишить лицензии. На такие решения если и идут, то единицы, и с ними можно бороться абсолютно нормальными, легальными надзорными способами. Для этого не требуется ничего запрещать», — добавил Куринный.