Аборты: запрещать нельзя делать

Можно не следить за информационной повесткой, но эта тема все равно вас достанет ​​— аборты. Сложно сразу вспомнить, когда вы впервые про это услышали. Возможно, вы листали ленту и прочли, что депутаты что-то обсуждают? Или увидели обсуждение обсуждения депутатов? Или заявление кого-то из политиков? Или потом обсуждение заявления? Мельком в телевизоре, по радио, в телефоне. В утюге.

Эта тема подается в информационное поле, как повариха Тося Кислицына из «Девчат» подавала картошку: картофель жареный, отварная картошка, картофельное пюре, картофель фри, картофель пай, пирожки с картошкой. То чиновники сетуют, что женщина забыла свое предназначение — а именно рожать и воспитывать; то предлагают запретить высшее образование, потому что оно дает женщине свободу; то священники предлагают женщин ломать об колено и выбивать из них дурь. А в итоге депутаты некоторых регионов запрещают частным клиникам аборты. Потом говорят, что все неправда и их поняли неправильно. А потом — ррраз! — и вот уже заксобрание Нижегородской области согласилось с запретом о проведении абортов частными клиниками.

Тема прерывания беременности и контроля за этим процессом становится настолько хайповой, что ее уже стараются оседлать самые разные начальники средней руки.

Стоит только высказаться чиновнику на эту тему — тираж обеспечен. Плюс принцип телевидения, рассказанный Владимиром Познером еще лет десять назад: если по телевизору регулярно показывать задницу лошади, то и она станет популярной. Если постоянно порицать женщину за то, что она хочет сама решать, что делать со своей жизнью, — то рано или поздно общество поверит, что так и должно быть. Что это общество должно решать личные вопросы.

И вот уже пошли разговоры о том, что женщина должна получить согласие на прерывание беременности у своего мужа. Сначала о таком возможном законе говорит церковь, потом эту тему поддерживают общественные деятели, голосования в СМИ, публикации лидеров общественного мнения. И вот уже тема скатилась вниз, и мужчины начинают всерьез рассуждать, дал бы он такое разрешение или не дал. И тут, конечно, хочется спросить: а после разрешения он будет давать еще и денег, чтобы их было достаточно для воспитания? Или — как часто бывает, бумажка отдельно, деньги отдельно?

Из-за таких разговоров возникает стойкое ощущение, что чиновники, предлагающие это, живут в вакууме, в своем чиновничьем мирке. Потому что в нормальной семье, где есть доверие и понимание, такие вопросы обычно решаются сообща. Это тяжелый душевный выбор. Сложное решение. И при нормальных отношениях женщины не делают его в одиночку. А идея получения разрешения от мужа приведет только к тому, что люди еще меньше будут заключать браки. Никто не хочет заведомо себя загонять в рамки.

Да, возможно эта семья проживет вместе и родит шесть детей на радость себе и государству, и у них так и не будет заключен брак. А возможно, они проживут два года и расстанутся, а спустя месяц после расставания женщина узнает, что она беременная, и что? Ей придется идти к нелюбимому мужу и просить разрешение на прерывание беременности? Да это же просто начало сериала для канала «Домашний» про сложную жизнь одиночки-брошенки. Но на канале «Домашний» есть правило — все должно закончиться хорошо, потому что вокруг всегда есть хорошие люди, потому что на последних минутах фильма появляется раскаявшийся муж, который все осознал и уже купил коляску. И только чиновники, оторванные от жизни, верят, что такое может быть.

Вообще одна из самых больших ошибок нынешних чиновников — это считать, что люди, те самые которые приходили в дождь и снег на избирательные участки, вообще ничего не понимают в государственных вопросах и с ними можно общаться каким-то пещерным способом. Например, запугивать и запрещать. Всерьез говорить о том, что высшее образование для женщин — это не обязательно. И вместо того чтобы учиться, любая женщина могла бы рожать детей.

Наверное, это кажется им тонким ходом. Вроде не высказались против абортов, а сказали о том, как хорошо быть матерью. Или вот прилюдно похвалили тех женщин, которые отказались от абортов, а подтекстом прошло: а те, кто отказывается от ребенка, плохие.

Разговор, который ведет государство с женщиной, — унизительный и оскорбительный для женщины. Он заводит женщину опять в хибару с земляным полом, где у нее нет прав, презервативов и противозачаточных таблеток. И современная фертильная девушка может ничего не знать о запрете абортов во время сталинского периода, но, когда ее виртуальной палкой вновь загоняют в такие условия, она начнет сопротивляться.

Есть редкие темы, где простому человеку есть что сказать государству, а государству есть чему поучиться. И вот как раз тема семьи — она из этого списка. И тут мог бы быть неплохой диалог. Потому что (хочется верить) дело не глобально в запрете абортов и желании заставить всех женщин рожать, а в том, что в России уже давно демографический кризис, и тот короткий период бэби-бума, который был в нулевых, уже закончился. И тут можно было бы обсудить и помочь, а не указывать и запрещать. Мог бы получиться диалог, который продвинул бы тему, а не свел бы ее опять в дискурс «хорошо было при патриархате, бабы рожали и не умничали». Пора уже понять: так как было, не будет.

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