Депутат Останина о налоге на бездетность: «еще одна мера, чтобы обобрать наших ребят»

Налог на бездетность, который предлагает ввести депутат Госдумы Евгений Федоров, вызовет у россиян страх и недоверие к власти. Так в разговоре с «Газетой.Ru» инициативу коллеги прокомментировала глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что депутату стоило бы обратить внимание на другие проблемы, волнующие молодые семьи.

«Если бы параллельно с этим Федоров ввел закон о первом рабочем месте для молодых специалистов с достойной заработной платой, если бы Федоров вышел с инициативой о предоставлении социального жилья молодой семье — тогда можно было бы обсуждать инициативу. И сказать: ребят, мы вам дали все — работу дали, зарплата достойная, квартиру дали бесплатно, детский сад дали бесплатно — чего не рожаете? А сейчас, когда Федоров предлагает еще одну меру для того, чтобы обобрать наших молодых ребят, мне кажется, что они окончательно будут бояться государственной власти в любом лице. Хоть [в лице] депутата Федорова, хоть [в лице] любого любого из нас, с какой бы инициативой мы ни выходили. Поэтому я считаю эту инициативу преждевременной, вредной и наносящей ущерб авторитету государственной власти», — сказал Останина.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров допустил введение налога на бездетность для повышения рождаемости в стране. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Сам по себе налог на бездетность, как он был в Советском союзе, — это было неплохо, но в той концепции, которая была в Советском союзе. <…> Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо», — сказал депутат.

Ранее депутат Госдумы назвал рождение ребенка «билетом в бедность» для многих россиян.