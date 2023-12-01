«Сталин — инициатива не властей и не граждан»: зачем в РФ снова ставят памятники вождю Социолог объяснил, что россиянам нравится не Сталин, а образ сильного государства

Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград могут вынести на региональный референдум. Но в ближайшее время его проводить не будут, инициаторы переименования считают, что жители области должны «осмыслить необходимость» этого шага. Между тем, в России памятников генералиссимусу становится все больше. «Газета.Ru» попросила социологов из исследовательской группы Russian Field объяснить, кто и почему пытается вернуть нам советского вождя.

«Надо поработать с теми, кто против»

30 ноября депутаты Волгоградской областной думы одобрили поправки в закон об административно-территориальном устройстве региона. Теперь вопрос переименования Волгограда должен решаться не на городском, а на региональном референдуме.

«Данным законом мы не принимаем решение о переименовании города Волгограда и не объявляем референдум, мы совершенствуем механизм учета мнения граждан при присвоении наименований населенным пунктам, а также их переименовании. Особо отмечу – речь идет о любых населенных пунктах, а не только о Волгограде, как интерпретируют многие», – заявил «Газете.Ru» председатель областной думы Александр Блошкин.

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Переименовать Волгоград обратно в Сталинград предложили год назад участники пленума Волгоградского областного совета ветеранов. В середине ноября председатель областного Совета ветеранов Александр Блошкин (он же — спикер облдумы) заявлял, что «нужно дать возможность нашим землякам без суеты и излишней спешки осмыслить необходимость принятия такого важного и судьбоносного для региона решения».

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Председатель облдумы также обещал, что в 2024 году продолжит работу общественный совет по предварительному изучению мнения жителей Волгоградской области (а не только Волгограда) по вопросу переименования города в Сталинград.

«Те, кто против, — они есть. С ними нужно еще поработать. <...> А к концу года принять решение о переименовании города», — говорил Блошкин.

По данным ВЦИОМ от февраля 2023 года (опрошены 600 жителей города), 67% скорее не поддерживают переименование; 21% считает, что это вызовет ненужные расходы; 12% не видят смысла в этой затее; 11% считают — «не нужно жить прошлым». Поддержали идею вернуть название Сталинград 26% респондентов.

Сейчас Волгоград девять дней в году носит название Сталинград в связи с праздниками — 2 февраля в честь победы РККА в Сталинградской битве, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 мая — в День присвоения городу Волгограду почетного звания «город-герой», 9 мая — в День Победы, 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны, 19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и 9 декабря — в День Героев Отечества.

Александр Блошкин не ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о личном отношении к идее переименования. «Я не хотел бы комментировать этот вопрос, поскольку вопрос о переименовании не ставится», — ответил и заместитель спикера облдумы Сергей Булгаков, соавтор инициативы о поправках к закону об административно-территориальном устройстве Волгоградской области.

Откровенно не хватает людям Сталина?

Всего в стране насчитывается более 110 скульптур большевистского вождя. Но большинство из них было открыто в последние годы. В частности, в феврале этого года бюст генералиссимуса был установлен в Волгограде.

25 октября 2023 года был открыт памятник Сталину в парке города Орлова Кировской области. В церемонии принял участие правнук Сталина Селим Бенсаад, а также местный обком КПРФ. Коммунисты утверждают, что памятник установлен на том же месте, где стоял в сталинские годы — сейчас там детская площадка.

close 100% «Вятка-на-Сети»' class="item-image" > Памятник Сталину установили в детском парке в Кировской области «Вятка-на-Сети»

Деньги на установку собирали по инициативе местных отделений КПРФ. Предложение об установке бюста возле краеведческого музея поддержали более 2 тыс. жителей города (население Орлова – 5,5 тыс. человек). В городской мэрии отметили, что большая часть сторонников бюста Сталина — «население предпенсионного возраста или пожилые люди».

Власти Кировской области указали главе Орлова на «недопустимость авторитарных решений» и рекомендовали провести открытое голосование среди горожан (оно не проводилось). Заявление в прокуратуру по факту установки бюста Сталина направила Вятская региональная общественная организация жертв политических репрессий.

15 августа памятник Иосифу Сталину открыли в Великих Луках в Псковской области на территории завода «Микрон». Монумент высотой восемь метров был создан еще четыре года назад, его собирались установить в Волгограде. Местные власти тогда выступили против, и памятник поставили в Великих Луках перед центральным входом на завод. Памятник освятил один из священников Великолукской епархии, но выяснилось, что он участвовал в этом мероприятии без благословения епархии. РПЦ осудила этот шаг.

В декабре 2022 года контактную скульптуру Иосифа Сталина установили в сквере на территории частной школы «Смеем мечтать!» в Набережных Челнах. По данным газеты «Челнинские известия», вождь представлен сидящим на скамейке. Рядом с ним могут присесть двое взрослых или трое детей.

close 100% Предоставлено руководством школы «Смеем мечтать!»

В разговоре с «Газетой.Ru» директор школы Максим Евтешин тогда заявил, что задумка скульптурной композиции не привязана к роли Сталина в истории. «Композиция возводится на закрытой территории <…> с целью поднятия интереса учащихся к нашей недавней истории, без привязки ее к роли отдельной личности, о которой можно рассуждать бесконечно и никогда не прийти к истине», — сказал он.

«Мало кому из россиян хочется массовых репрессий»

Большинство граждан России относится к фигуре Иосифа Сталина положительно, следует из опроса независимой исследовательской группы Russian Field, проведенного в августе 2023 года.

По данным социологов, 65% респондентов положительно относились к Сталину как к исторической фигуре, 20% — отрицательно, 14% затруднились ответить.

«Отчасти улучшение отношения к Сталину связано с изменением официальной «политики памяти» по вопросу о советской эпохе. В государственном нарративе стало все больше внимания уделяться тематике Великой Отечественной войны — и хотя открытого восхваления Сталина власти избегали и избегают, обойти его вниманием в этом контексте было бы сложно. На мой взгляд, Сталин в официальном дискурсе — скорее неоднозначная фигура, чем положительная», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» социолог Russian Field Илья Дорханов.

«Я бы не назвал отношение россиян к Сталину неким идейным сталинизмом. Кто бы что ни говорил на опросах, мало кому из россиян действительно хочется мобилизационной экономики, массовых репрессий, ограничений на разводы или смену работы — пусть даже ради тех или иных государственных достижений. Скорее Сталин воплощает, с одной стороны, идею сильного государства, способного отстаивать свои интересы на международной арене, а с другой — представление об утраченном социальном государстве с высоким уровнем социальной мобильности, регулярными снижениями цен и так далее. И неважно, насколько эти представления соответствуют тогдашней действительности» Илья Дорханов социолог Russian Field

Что касается памятников Сталину, то в большинстве случаев их открывают не по инициативе властей или групп простых граждан, а политических активистов, часто — представителей КПРФ или иных просоветски настроенных организаций, рассказал социолог Russian Field.

«Ставят эти памятники зачастую на частных землях или территориях, принадлежащих отделениям КПРФ. Стоит также отметить серьезные региональные различия: 24 памятника из 110 находятся в Северной Осетии (где Сталина традиционно считают осетином по происхождению), девять — в Дагестане, восемь — в Якутии, то есть более трети памятников приходятся на три региона. Всего 22 памятника — ростовые статуи, остальные — бюсты», – пояснил эксперт.

Поддержка инициативы установить памятник Сталину обычно носит пассивный характер — мало кто пойдет требовать и добиваться этого.

«Низовой сталинизм действительно существует, однако реальная установка памятников — это дело небольшого количества идеологически «заряженных» активистов, иногда — местных властей. И, повторюсь, во многом это следствие не столько позитивного отношения к Сталину как таковому, сколько поддержка тех ценностей, которые проецируются массовым сознанием на Сталина, «аватарой» которых он является», --считает Илья Дорханов.

Отдельная история — идея о переименовании Волгограда в Сталинград. Эта история — в первую очередь медиакампания (не слишком успешная) волгоградских властей, а не отражение массового запроса, убеждены социологи.

По данным опроса Russian Field, проведенного в марте 2023 года, 70% жителей города не поддержали бы такое решение властей, поддержали бы — 25%. Название «Волгоград» считают наиболее подходящим для города 74%, «Сталинград» — 18%. В значительной степени поддержка Сталинграда сконцентрирована среди старшего поколения (в группе 60+ переименование поддержали бы 44%).

Стоит отметить, что многие из опрошенных ассоциируют название «Сталинград» не с Иосифом Сталиным как исторической личностью, а с памятью павших в Сталинградской битве (чаще всего в качестве причины инициатив о переименовании называли именно память о Великой Отечественной войне).

Если говорить о сравнении Сталина с другими историческими фигурами, то в опросе Russian Field советский вождь уступает по популярности русским императорам — Петру I (82% положительных оценок) и Екатерине II (71%).

«Скорее всего, это обусловлено тем, что проблематика XVIII века является значительно менее актуальной и болезненной сегодня, и правители той эпохи уже воспринимаются отстраненно, более равнодушно, не вызывают таких полярных реакций, как те, кого застали лично мы или наши недавние предки. При этом и Петр, и Екатерина — это однозначно имперские фигуры, которые воспринимаются как борцы за усиление государства и его территориальное расширение», — резюмировал Дорханов.