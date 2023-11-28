«Жестокий шторм» может обрушиться на 15 регионов России МЧС предупредило 15 регионов о шторме, который может нарушить энергоснабжение

На этой неделе 15 регионов России могут пострадать от «жестокого шторма». Синоптики прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения, в том числе ограничение транспортного сообщения и перебои с электричеством. На востоке России ожидаются сильные порывы ветра и обильные осадки. В горных районах на юге России прогнозируют сход лавин и оползней.

В последнюю неделю ноября 15 российских регионов могут столкнуться с «жестоким штормом». Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер со скоростью до 30 м/с и обильные осадки. Об этом сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) Максим Бедило на селекторном совещании МЧС России.

«На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения , связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/сек и выпадения осадков местами до 25 мм», — говорится в сообщении.

Непогода и возможные сбои затронут Камчатский край, Чукотку, Магаданскую область, северную группу островов большой Курильской гряды, север Красноярского края и Челябинской области, а также Краснодарский и Ставропольский края, Адыгею, Северную Осетию, Крым, Ростовскую, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.

«Жестокий шторм» Гидрометцентр России оценивает ветер со скоростью 28,5–32,6 м/с в 11 баллов из 12 и называет «жестоким штормом». При таком ветре возможны большие разрушения, плохая видимость и исключительно высокие волны.

В Краснодарском крае прогнозируют сильный подъем воды в юго-западных притоках реки Кубань и в малых реках Черноморского побережья. В Адыгее, Крыму, Карачаево-Черкесии, Ростовской области и в Севастополе может подтопить дома и участки, если они расположены в низинах. Уровень воды в Волге может дойти до предельных значений, поэтому в Волгоградской и Астраханской областях есть опасность для судоходства.

Бедило отмечает, что в горных районах Южного федерального округа возможны оползни, а в районах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии на высотах выше 2,5 тыс. метров может начаться сход лавин.

Шторм века

26 ноября на Крым и Кубань обрушился мощный шторм, вызванный средиземноморским циклоном. Скорость ветра достигала 144 км/ч, а волны — 10 метров в высоту. По данным МЧС, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуировали 995 человек, в том числе 179 детей.

Сотрудники МЧС продолжают бороться с последствиями шторма: откачивают воду из жилых домов и придомовых территорий, очищают улицы от упавших деревьев. В Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе все еще остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, пять многоквартирных домов и 503 участка. В Ростовской области вода ушла из населенных пунктов.

В Краснодарском крае восстановили электричество, а в Крыму — теплоснабжение. Специалисты продолжают чинить кровлю зданий, а также восстанавливать энергоснабжение в шести субъектах РФ.

Из-за шторма на территории 10 муниципалитетов Крыма ввели режим ЧС, а еще в трех — режим угрозы ЧС, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

ТАСС со ссылкой на Минэнерго сообщает, что 346 тысяч человек на юге страны все еще остаются без света. Специалисты планируют завершить аварийные работы к 29 ноября. Это поможет восстановить энергоснабжение в Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области.