«Мнение авторитетного человека»: Бастрыкин призвал вписать идеологию в Конституцию

Председатель СК Александр Бастрыкин предложил внести идеологию в Конституцию. В Кремле назвали его идею «мнением авторитетного человека», а в Госдуме призвали реформировать основной закон «по пути патриотизма». Сейчас Конституция запрещает установление в России государственной или обязательной идеологии, в Минюсте ранее заявляли о необходимости «решить вопрос» с этим запретом, а в Конституционном суде исключали возможность появления госидеологии в законе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию России государственную идеологию. Об этом он заявил в ходе конференции «Державинские чтения», сообщили агентства ТАСС и РИА Новости.

«Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права <...> Необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции», – сказал он.

По словам Бастрыкина, идеологию нужно определить «с учетом нашего исторического общества» и современных реалий, в которых живет Россия. Он добавил, что работу над российской Конституцией следует продолжать, она должна быть «неспешной».

«Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», – высказал свою позицию Бастрыкин.

Он также призвал прописать в основном законе, что национальное право «по крайней мере не должно уступать международному», так как, по его мнению, международное право «практически разрушено». Председатель СК задался вопросом, «чего стоят» решения ООН и «на каком основании» против России вводятся санкции.

В мае Бастрыкин уже предлагал включить в Конституцию «конкретные содержательные идеи государственной идеологии».

У Кремля мнения нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля «нет позиции» по вопросу закрепления идеологии в Конституции:

«Какой-то позиции нет, это новое заявление. Это мнение авторитетного человека, но специальной позиции нет. У президента не было заявлений или решений на этот счет. Кроме этого мне сказать нечего».

По его словам, заявление Бастрыкина не нарушает основной закон, так как является личным мнением.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в разговоре с РИА Новости призвал «продолжить реформирование» Конституции и внести в нее статьи, которые «зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма».

«Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла», — сказал парламентарий.

В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова Бастрыкина, подчеркнул, что российский основной закон «не запрещает идеологию», а признает многообразие.

В соответствии со статьей 13 Конституции РФ, в России «признается идеологическое многообразие», и «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Статья 13 входит в первую главу основного закона, положения которой не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Внесение изменений в нее возможно только при принятии новой Конституции Конституционным собранием или всенародным голосованием.

«Придется решить вопрос»

В мае глава министерства юстиции России Константин Чуйченко предложил «решить вопрос» с закрепленным в Конституции запретом на государственную идеологию. Об этом он заявил на XI Петербургском международном юридическом форуме.

«Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии», – сказал министр.

Он заявил, что статья 13 российской Конституции заменила статью 6 Конституции СССР, в которая закрепляла руководящую и направляющую роль Коммунистической партии и определяла ее как ядро политической системы страны.

Министр добавил, что «в принципе, ни одна страна мира» не прописывала запрет идеологии в своей конституции, а Россия включила это положение в основной закон «по совету так называемых партнеров», взяв на себя «повышенные обязательства».

В 2022 году экс-глава Совета министров СССР, занимавший на тот момент пост сенатора Совета Федерации от Белгородской области (его полномочия были окончены в сентябре 2023 года. – «Газета.Ru») Николай Рыжков призывал вернуть из опыта СССР справедливость и идеологию:

«Национальной идеи сегодня нет у нас, хотя она есть во многих странах. В конституциях этих государств кратко и сжато сказано, какую цель преследует это государство. Тогда народ будет знать, во имя чего он живет».

Идеологию внести невозможно

В июне 2022 года глава Конституционного суда России Валерий Зорькин исключил внесение в Конституцию государственной идеологии. Он заявил, что этот вопрос обсуждался во время работы по внесению поправок в Конституцию в 2020 году, дискуссии также активизировались после начала военной операции на Украине.

Зорькин назвал «всплеск активности» по вопросу конституционного признания государственной идеологии «как минимум несвоевременным, а как максимум – опасным», так как он, по словам главы КС, может привести к расколу общества.

При этом Зорькин выразил мнение, что Конституция РФ сама по себе является «системой ценностей-идеалов», регламентирующих жизнь людей и включающих в себя «характеристики человека, его прав и свобод как высшей ценности».

«Закрепленная ею система ценностей имеет общенациональное идеологическое значение, то есть выступает в роли идеологии конституционализма», – высказал свою оценку чиновник.