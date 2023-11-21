Иноагентам предложили запретить въезд в Россию. В Госдуме оценили идею

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» и автор жалоб на звезд Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну россиянам со статусом иноагента, направив соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. По мнению Бородина, в Россию не могут въезжать иноагенты, проживающие за границей и критикующие власти России. Соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских указал, что инициатива главы ФПБК противоречит Конституции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», бывший адвокат и автор многочисленных доносов на звезд Виталий Бородин предложил запретить россиянам со статусом иностранного агента въезд в Россию, пишет Telegram-канал Baza.

Бородин отправил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность внесения поправок в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

По данным Baza, глава ФПБК считает необходимым «в целях обеспечения внутренней безопасности» закрыть въезд для россиян, которые имеют статус иноагента, проживают за границей и критикуют российские власти, оправдывают терроризм или призывают к нарушению территориальной целостности РФ.

«Гражданину РФ, внесенному в реестр, проживающему на территории иностранного государства, публично выступающему против основ конституционного строя и безопасности РФ, запрещено въезжать на территорию РФ для проживания и ведения какой-либо деятельности», — предлагается в документе.

Как пишет Telegram-канал Shot, Бородин также направил обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Ответ соавтора закона об иноагентах

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских, комментируя «Газете.Ru» предложение Бородина, заявил, что инициатива о запрете на въезд в Россию иноагентам противоречит Конституции.

«У нас есть Конституция Российской Федерации — это главный, основной закон. Когда мы принимаем федеральные законы, мы должны об этом помнить. По Конституции любой гражданин РФ, если у него нет проблем с законом, может беспрепятственно выехать и беспрепятственно въехать на территорию страны», — отметил депутат.

По его мнению, в организации хотят запретить въезд в страну тем иноагентам, которые находятся за пределами страны и дискредитируют вооруженные силы, Российскую Федерацию, участников СВО.

Альшевских добавил, что для граждан, вне зависимости от их статуса, критикующих действия российских властей, существует уголовная и административные ответственность за действия, признанные правонарушением.

Депутат отметил, что обращение Бородина в Госдуму будет рассмотрено, но вряд ли будет реализовано .

«Инициатива, может быть, найдет поддержку в какой-нибудь другой форме. Предположим, ужесточение наказания либо еще что-то. Но, опираясь на нашу Конституцию, я не думаю, что у этой инициативы есть перспектива на реализацию», — заключил он.

Уехавшие иноагенты

В реестре иноагентов числятся более 700 физических лиц и организаций. Запрет, считает канал Shot, мог бы коснуться комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), певца Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и артиста Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

29 сентября 2022 года сообщалось, что Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В России Галкина признали иноагентом из-за «осуществления политической деятельности».

Моргенштерн решил покинуть Россию и переехать в Дубай в феврале 2022 года после обвинений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Артиста внесли в список иноагентов в мае 2022 года. Тогда он удивился такому решению российских властей.

Макаревич уехал в Израиль еще до начала спецоперации в связи со скорым рождением сына. 3 августа 2022 года в интервью YouTube-каналу «Гвозди» он заявил, что не возвращается в страну, так как его концерты отменяют.

Дудь уехал из России в апреле 2022 года — после того как Минюст России признал его иноагентом. На февраль 2023 года, по данным StarHit, журналист вместе с семьей остановился в Испании.