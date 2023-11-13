Цензуры нет, казнь исключена, права ЛГБТ защищены. Россия представила ООН доклад по правам человека

Российская делегация представила ООН доклад о правозащитной деятельности. В нем исключается возможность возвращения в РФ смертной казни, говорится о защите ЛГБТ-граждан, отсутствии ограничений прав иноагентов и цензуры. Другие страны посоветовали России прекратить «репрессии», освободить политических заключенных и вывести войска с Украины. Подробности – у «Газеты.Ru».

Смертной казни не будет

Заместитель министра юстиции России Андрей Логинов, представляя ООН доклад об успехах в области защиты прав человека, исключил возможность отмены моратория на смертную казнь в стране.

Он назвал правовой режим неприменения смертной казни в РФ, основанный на позиции Конституционного суда, «более строгим, по сравнению с международным».

«В результате длительного моратория на применение смертной казни [в России] сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России исключена», – сказал чиновник.

Мораторий на смертную казнь в России был введен в 1997 году после вступления страны в Совет Европы. В 2022 году РФ вышла из этой международной организации после начала военной операции на Украине, впоследствии она также перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

После этого в стране возобновились обсуждения отмены моратория. Так, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допускал отказ от моратория без изменения Конституции в случае наличия «максимально весомых оснований», а глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обещал настаивать на возвращении казни для «террористов, их пособников и убийц детей».

В ноябре 2022 года глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что основанием для возвращения смертной казни может быть «только лишь изменение Конституции». Аналогичную оценку высказывал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что вопрос отмены моратория в Кремле «никак не обсуждается».

«Права ЛГБТ-граждан защищены»

Логинов заявил, что в России предпринимаются усилия для борьбы с дискриминацией и проявлениями различных форм нетерпимости, соответствующий запрет установлен Конституцией страны, а за его нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственность.

«Сдерживание публичной демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой порицания за них», – сказал Логинов.

Он пояснил, что российское законодательство ограничивает «именно пропаганду» ЛГБТ, так как она «не соответствует духовно-нравственным устоям многонационального населения страны».

Замминистра подчеркнул, что в разных странах отношение к легальности «нетрадиционных отношений» отличается, поэтому говорить о существовании мирового консенсуса по этому вопросу в настоящее время нельзя.

Он также заявил, что «права ЛГБТ-граждан защищены в России законодательными практиками», и подчеркнул, что дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в стране запрещена.

По словам чиновника, для России принципиальное значение имеет борьба с проявлениями расизма, ксенофобии, агрессивного национализма и религиозной нетерпимости.

Иноагентов не ограничивают в правах

В ходе презентации отчета Логинов объяснил, что признание лица иностранным агентом в России не ограничивает его правовой статус, а реестр иноагентов нужен для информирования общества об организациях, которые ведут политическую деятельность, получая при этом иностранное финансирование.

«Включение лиц в реестр не влечет за собой запрет деятельности либо ликвидацию организации», – отметил замминистра.

Он добавил, что практика признания лиц иностранными агентами не уникальна для России, подобные институты существуют в других государствах. По его словам, российское законодательство во многом «предусматривает более мягкие требования к отчетности иноагентов», чем законы в других государствах.

Кроме того, Логинова заверил, что любые решения по ликвидации правозащитных организаций «имеют под собой законные основания».

Глава департамента Минюста по международному праву и сотрудничеству Екатерина Куделич обратила внимание на то, что в России работают около 250 тыс. некоммерческих организацией, иностранными агентами из них признаны 524 .

Цензуры нет

Представитель Генпрокуратуры РФ в делегации Наталья Емелькина в ходе заседания рассказала, что в России гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода массовой информации.

«В России цензура запрещена. В Российской Федерации нет государственного органа, на который возложено осуществление цензуры», – подчеркнула она.

Емелькина добавила, что за нарушение прав журналистов в стране установлена ответственность, в том числе уголовная. Она сочла свидетельством отсутствия в РФ цензуры продолжение работы «тысячами корреспондентов, в том числе иностранными».

По словам члена делегации, в России есть случаи задержаний и арестов журналистов, однако они являются фигурантами уголовных дел «не за незаконную профессиональную деятельность, а в связи с подозрением в совершении общеуголовных преступлений». В качестве примеров она привела дела по статьям о мошенничестве или шпионаже в пользу другой страны.

Международная реакция

В ходе заседания представители других государства высказали свои рекомендации по совершенствованию правозащитной деятельности в России.

В их числе – призывы отменить законы об иностранных агентах и пропаганде ЛГБТ, прекращение «репрессий» и освобождение политических заключенных.

Представитель Украины упрекнула Россию в совершении «военных преступлений» и «ударах по гражданской инфраструктуре», потребовав вывода российский войск с украинской территории. Минобороны России неоднократно заявляло, что наносит удары только по военным объектам.

Представитель Соединенных Штатов также выступила с осуждением действий РФ на Украине и «почти полного подавления инакомыслия» внутри страны, она обвинила российские власти в «зверствах» за рубежом, потребовала освобождения политических заключенных, возвращения на Украину «принудительно вывезенных в Россию» детей и отмены «репрессивных законов».

При этом некоторые страны заявили об успехах России в области прав человека, в их числе — Сирия, Зимбабве, Вьетнам, Танзания, Судан, Туркменистан и Узбекистан .

В своем заключительном слове замминистра юстиции Логинов поблагодарил государства за замечания, но подчеркнул, что РФ не станет выполнять те рекомендации, которые «не направлены на улучшение ситуации с правами человека», а фактически «носят политический характер» и «используются для вмешательства во внутренние дела» страны:

«Мы не готовы будем исполнить рекомендации, не соответствующие нормам российской Конституции <...> Таковыми Россия рассматривает комплекс рекомендаций в отношении проведения нашей страной специальной военной операции».