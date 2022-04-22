Кровавая оргия «Зверей сатаны». Как хеви-метал-группа совершала ритуальные убийства

Начиная с 1998 года в Италии хеви-метал-группа «Звери сатаны» совершила как минимум три ритуальных убийства и подтолкнула к суициду своего барабанщика. Еще 14 преступлений остаются неподтвержденными. О кровавых оргиях под хеви-метал, танцах на могиле, убийстве «Девы Марии» и о том, может ли музыка доводить до преступлений, – в материале «Газеты.Ru».

Исчезновение подростков и их подозрительные друзья

В один из январских дней 1998 года 16-летний музыкант Фабио Толлис и его 19-летняя девушка Кьяра Марино выпивали в миланском «Полуночном пабе». Домой из заведения, негласно прозванного «главной метал-сценой города», пара в этот вечер не вернулась.

Заявление о пропаже молодых людей полицией всерьез воспринято не было, правоохранители предполагали, что подростки сбежали.

Тогда правоохранители не догадывались, что тела зверски убитых в ходе сатанинского ритуала молодых людей находятся в лесу рядом с итальянским городом Сомма-Ломбардо к северо-западу от Милана.

Отец Фабио Мишель Толлис же чувствовал неладное. После того как молодые люди не появились дома через сутки, он начал собственное расследование. Толлис посещал концерты метал-групп по всей Европе, опрашивая всех, кто мог знать его сына, в итоге ему удалось собрать целое досье.

Он выяснил, что Фабио и его девушка увлекались самыми экстремальными формами метал-музыки: дэт и блэк-металом, центральное место в которых занимают образы убийств и сатанизм. У Кьяры в комнате также была найдена коллекция сатанинской литературы и атрибутики, что навело Толлиса на мысль о том, что исчезновение может быть связано с дьяволопоклонничеством или сектами.

Подозрений добавляло и странное поведение некоторых друзей Фабио, которые, казалось, избегали любых вопросов о сыне Мишеля или отвечали слишком уклончиво. Толлис был уверен, что они что-то скрывают, и оказался прав.

«Странная история, которую рассказал Мишель Толлис»

Расследование Мишеля Толлиса заняло шесть лет, прежде чем он отнес собранные материалы в полицию.

В январе 2004 года мужчина услышал в новостях сообщение о жестоком убийстве 27-летней девушки по имени Марианджела Пеццотта. Ее застрелили и заживо похоронили в теплице города Голасекка недалеко от Сомма Ломбардо.

Под подозрения полиции тогда попал бывший бойфренд убитой девушки, участник дэт-метал-группы «Звери сатаны» Андреа Вольпе. Его вместе с 18-летней невестой Элизабет Балларин, сбежавшей с ним из дома еще в подростковом возрасте, арестовали, когда они приняли большую дозу кокаина и героина и попали в автокатастрофу, въехав в реку, на машине убитой Пеццоты.

Мишель Толлис, услышав имя преступника, вспомнил, что когда-то Андреа Вольпе играл в одной группе вместе с его сыном, и поспешил в полицию.

«Это была странная история, которую рассказал Мишель Толлис. Он провел настоящее расследование исчезновения своего сына и его девушки, и все это в одиночку», – утверждал карабинер Тениенте Энцо Молинари.

По его словам, Мишель подкрепил свой рассказ очень убедительным количеством документов и фотографий, которые собрал за последние шесть лет. Именно благодаря этому три убийства удалось косвенно связать с Андреа Вольпе и заставить музыканта говорить.

Вольпе сознался в убийстве Марианджелы Пеццоты уже после нескольких допросов, а также признался в убийстве Фабио Толлиса, Кьяры Марино и своей бывшей девушки Маддалены Руссо, принесенной в жертву в пятницу 13-го числа 1995 года.

Все убийства Вольпе совершал вместе с членами группы «Звери сатаны», среди которых: Никола Сапоне, Пьетро Геррьери, Марио Маччионе, Паоло Леони, Марко Замполло, Эрос Монтероссо.

Как это было

На допросах Вольпе признался, что Марианджелу Пеццоту убили потому, что она знала о секте «Зверей сатаны» [группа идентифицировала себя в том числе и как секта] слишком много. Вольпе продумал план убийства и пригласил ее на ужин.

Но осуществить задуманное оказалось сложнее: когда рок-музыкант напал на Пеццоту, завязалась драка, девушка оказала сопротивление. Тогда рок-музыкант выстрелил ей в рот из пистолета 38-го калибра, но она не умирала, хотя и была в агонии.

Тогда убийца позвонил своему товарищу по группе Николе Сапоне. Тот кричал, угрожал и обвинял: «Ты даже не можешь убить человека!» Но на подмогу все-таки пришел.

Вместе они несколько раз ударили девушку лопатой и спрятали тело, как оказалось позже, еще живой девушки, в оранжерее дома родителей Элизабет Балларин.

Рассказал Вольпе и о том, как были убиты Фабио Толлис и его девушка, показав место, где закопаны их тела.

В тот вечер убийцы решили принести в жертву Кьяру Марино, считая ее воплощением Девы Марии. В полнолуние девушку отвезли в лес и изрезали ее тело ножом так, что она скончалась от потери крови. Фабио Толлис погиб, пытаясь защитить Кьяру: его сначала до полусмерти забили молотком, а потом перерезали горло. Убивал Фабио Марио Маччионе, называвший себя медиумом «Зверей сатаны». Его Толлис считал своим лучшим другом.

После этого сатанисты вырыли для пары яму и, закопав, танцевали на их могиле, со смехом крича: «Теперь вы зомби! Попробуйте выбраться из этой дыры, если осмелитесь!» Примерно то же самое происходило во время каждого «полуночного ритуала».

Также члены секты признались в том, что подтолкнули к самоубийству своего барабанщика Андреа Бонтаде, который отказался помогать троице убивать Марино и Толлиса. В сентябре 1998 года Бонтаде напился и разбился на своей машине.

«Зверей сатаны» подозревали в причастности к еще 14 нераскрытым убийствам и исчезновениям. Среди этих преступлений: исчезновение бывшего члена группы Кристиана Фриджерио в ноябре 1996, повешение 21-летней подруги Вольпе, сожжение на кладбище смотрителя и друга «Зверей сатаны» Анджело Ломбардо и многие другие смерти, так или иначе связанные с группой.

Участие музыкантов в этих преступлениях следователям доказать так и не удалось.

Приговор

В феврале 2005 года Андреа Вольпе и Пьетро Геррьери приговорили к 30 и 16 годам лишения свободы соответственно. Марио Маччионе, хоть и признался в убийствах, был оправдан. Его роль в преступлениях, как посчитал суд, была второстепенной.

Позже к длительным тюремным срокам приговорили и остальных участников группы. Лидер и подозреваемый в создании секты и организации убийств Никола Сапоне и Паоло Леони получили пожизненное. За участие в трех убийствах Марко Замполло дали 29 лет заключения, Эросу Монтероссо — 27 лет, а Элизабет Балларин — 23 года.

Кровавая оргия и музыка, «которую нужно остановить»

Преступления хеви-метал-группы итальянские СМИ впоследствии нарекли «кровавой оргией», а полиция и церковь выразили свою обеспокоенность опасностью, которую несут в себе сатанинские секты. В послевоенной Италии их число из года в год только росло.

Преступления «Зверей сатаны» привели к тому, что по телевидению на государственном уровне запретили показывать в дневное время гадалок, экстрасенсов, колдунов, прорицателей и остальных служителей магии, чтобы оградить общество от пропаганды почитания потустороннего.

Отреагировало и духовенство: в римско-католической церкви начали проводить лекции о сатанизме, сектантстве и оккультизме, а в римско-католическом университете стали предлагать курс по экзорцизму и одержимости дьяволом для священников.

Как говорит «Газете.Ru» доктор исторических наук и автор книги «Эти странные европейцы» Александр Оришев, популярность оккультизма в Италии объясняется особенностями местного менталитета и падением авторитета римской католической церкви, которая уже не может формировать жизненные ориентиры для прихожан, как это было в прошлом.

«Есть сведения, что в современной Италии более 8 тыс. сатанинских сект. Остров Сицилия вообще называют «дьявольским раем», – отмечает доктор исторических наук.

По его словам, итальянцы – одна из самых верующих наций в Европе, но они также крайне суеверны. А часть итальянских подростков, для которых характерны протестные настроения, ищут выход в иных религиозных практиках, в том числе радикальных. Опасность же тоталитарных сект заключается именно в том, что выхода из них нет, подчеркивает эксперт.

«Вступление в их состав – это билет в один конец. И довольно часто члены этих групп расправляются с теми, кто посмел в чем-то перечить адептам. Секта не терпит раскаявшихся и жестоко карает», – говорит Александр Оришев.

Музыка и какие-либо ее жанры сатанизма, по мнению историка, не играют никакой роли в распространении сатанизма. Она – всего лишь внешний антураж, уверен Оришев.

В то же время с мнением о том, что музыка не имеет никакого отношения к сектам, в Италии на примере «Зверей сатаны» были не согласны. Так, священник Дон Альдо Буонайто призывал запретить дэт-метал, заявляя: «Если музыка становится инструментом гнусных дел и смерти, она должна быть остановлена».

Как объясняет психолог Ирина Матвеева, в целом музыка никак не может доводить людей до совершения убийств, однако определенное влияние она все-таки оказывает. Например, жанры «тяжелого» металла сильно воздействуют на сознание и психику слушателей, утверждает специалист.

«Появление рок-музыки на Западе в 50-х годах ознаменовалось вспышкой самоубийств и поистине психической эпидемией, разрушающей те моральные барьеры, которые призваны сдерживать животные и низменные наклонности человека. Начало рок-эпидемии стало началом наркоэпидемии и так называемой сексуальной революции», – говорит эксперт.

Объясняется это тем, что «тяжелая» музыка влечет за собой глубокое травмирование зрения при использовании лазерных световых эффектов, слуха, позвоночника, эндокринной и нервной системы, указывает Матвеева. При этом, как гласят многочисленные исследования, основная проблема действия рок-музыки на пострадавших вытекает из уровня ее звука. Именно он вызывает истощение, нарциссизм, панику, расстройство пищеварения, гипертонию и необычное наркотическое состояние.

Несколько лет назад нейрохирурги Университета штата Иллинойс открыли болезненный синдром, который назвали «ритмическим токсикозом». У человека, «злоупотребляющего» прослушиванием рок-музыки, проявлялись все признаки алкогольного или наркотического отравления, хотя следов этих веществ в организме не обнаруживалось, объясняет психолог.

«Фиксировали странности при прослушивании тяжелой музыки и советские ученые. Они выяснили, что после 10-минутного прослушивания рока семиклассники на некоторое время забывали таблицу умножения», – отмечает эксперт.

Последствием воздействия рок-музыки можно назвать и нервночувственное сверхвозбуждение, вызывающее эйфорию, внушаемость, истерию вплоть до галлюцинаций, депрессивное состояние, доходящее до невроза и психоза, самоизувечение в разных формах, особенно на больших сборищах, необузданные порывы к разрушению, вандализму и мятежу после концертов и фестивалей рока, констатирует Ирина Матвеева. Поэтому обвинять музыку во всех бедах точно нельзя, но стоит отнестись с осторожностью к тому, что мы слушаем, добавляет психолог.