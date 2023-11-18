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Общество
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У двух курьеров в центре Москвы украли 300 млн рублей в ходе ограбления со стрельбой

Неизвестные устроили стрельбу у банка в центре Москвы и украли 300 млн рублей

Около отделения банка в центре Москвы совершено ограбление. По предварительным данным, у двух курьеров похитили порядка 300 млн рублей. Около 7 млн удалось спасти, так как деньги выпали из сумки. Грабители обстреляли курьеров из травматического пистолета, один из них получил травмы. После нападения злоумышленники скрылись на Mercedes, в столице объявлен план «Перехват».

В Москве около 19:30 неизвестные обстреляли двух мужчин на улице Пресненский вал в Москве, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле. Как сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, предварительно, похищено порядка 300 млн рублей.

Mash уточняет, что нападение совершили на курьеров. По данным Telegram-канала 112, это были «частные обнальщики».

По данным Readovka, мужчины несли деньги к своему Chevrolet, припаркованному рядом с банком. В этот момент к ним подъехал Mercedes, из которого вылетели преступники, сделали несколько выстрелов, вырвали чемодан (по сообщениям других СМИ, это была сумка) и быстро умчались.

Известно, что один из курьеров в ходе нападения пострадал. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Грабители вели стрельбу из травматического пистолета.

Порядка 7 млн рублей курьерам удалось сохранить благодаря тому, что порвалась сумка, в которой находились деньги.

«В ходе вооруженного нападения злоумышленники не смогли забрать у курьеров всю имеющуюся у них сумму денег. Из-за того, что порвалась сумка, выпали около 7 млн рублей, которые удалось сохранить», — рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, нападение было спланировано и совершено по наводке.

Полиция оцепила место ограбления, опрашивает очевидцев и пострадавших. В столице объявлен план «Перехват». По данным на 00:06 мск злоумышленников задержать не удалось.

Одна из свидетельниц нападения сняла инцидент на видео. На записи, опубликованной Mash, можно услышать громкие хлопки, а затем визг шин уезжающего Mercedes. По ее словам, стреляли и нападавшие, и курьеры.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), а также установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, и привлечение их к уголовной ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

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