У двух курьеров в центре Москвы украли 300 млн рублей в ходе ограбления со стрельбой

В Москве около 19:30 неизвестные обстреляли двух мужчин на улице Пресненский вал в Москве, забрали у них сумку с деньгами и скрылись на автомобиле. Как сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, предварительно, похищено порядка 300 млн рублей.
Mash уточняет, что нападение совершили на курьеров. По данным Telegram-канала 112, это были «частные обнальщики».
По данным Readovka, мужчины несли деньги к своему Chevrolet, припаркованному рядом с банком. В этот момент к ним подъехал Mercedes, из которого вылетели преступники, сделали несколько выстрелов, вырвали чемодан (по сообщениям других СМИ, это была сумка) и быстро умчались.
Известно, что один из курьеров в ходе нападения пострадал. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Грабители вели стрельбу из травматического пистолета.
Порядка 7 млн рублей курьерам удалось сохранить благодаря тому, что порвалась сумка, в которой находились деньги.
«В ходе вооруженного нападения злоумышленники не смогли забрать у курьеров всю имеющуюся у них сумму денег. Из-за того, что порвалась сумка, выпали около 7 млн рублей, которые удалось сохранить», — рассказали в правоохранительных органах.
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, нападение было спланировано и совершено по наводке.
Полиция оцепила место ограбления, опрашивает очевидцев и пострадавших. В столице объявлен план «Перехват». По данным на 00:06 мск злоумышленников задержать не удалось.
Одна из свидетельниц нападения сняла инцидент на видео. На записи, опубликованной Mash, можно услышать громкие хлопки, а затем визг шин уезжающего Mercedes. По ее словам, стреляли и нападавшие, и курьеры.
«Прокуратура Центрального административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), а также установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, и привлечение их к уголовной ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.