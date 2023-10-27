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Бездомный избил женщину до неузнаваемости и отобрал у нее рюкзак с ноутбуком

Во Франции бездомный напал на женщину, избил ее до неузнаваемости и ограбил

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Gerard Bottino/Global Look Press

В Марселе женщина подверглась жестокому нападению и ограблению по дороге на городской вокзал. Об этом сообщило издание Actu17.

55-летний мужчина, причастный к ограблению с применением насилия, был задержан 26 октября. Двумя днями ранее он совершил нападение на незнакомую женщину. 30-летняя пострадавшая, которая собиралась ехать в Париж на работу, была жестоко избита и ограблена им по дороге на вокзал Сен-Шарль. Неизвестный набросился на нее и отобрал драгоценности, мобильный телефон, ноутбук и рюкзак с личными вещами.

У доставленной в больницу обезображенной жертвы больше всего пострадало лицо. По данным источника, травмы сделали его неузнаваемым. Известно, что потерпевшая пробудет на больничном в течение 21 дня.

Прокурор ходатайствовал об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. На суде подозреваемый отрицал свою вину и заявил, что является бездомным.

Ранее петербуржский бездомный ограбил и незаконно удерживал ребенка.

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