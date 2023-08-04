Возле «Москва-Сити» неизвестный бросил гранату в Jaguar, после чего уехал на метро

Возле «Москва-Сити» мужчина в синей одежде сел в спорткар Jaguar F-Type и, угрожая пистолетом, потребовал «отвезти его, куда он укажет». Водитель испугался и убежал, а злоумышленник вышел из автомобиля и бросил в салон страйкбольную гранату, после чего уехал с места происшествия на метро. Что было дальше — в материале «Газеты.Ru».

В Пресненском районе Москвы мужчина угрожал водителю иномарки Jaguar F-Type предметом, похожим на пистолет, после чего бросил в салон страйкбольную гранату. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД России.

«Около 20:10 в полицию поступило сообщение о хлопке в 1-м Красногвардейском проезде», — заявили в ведомстве.

Полицейские предварительно установили, что мужчина, угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, потребовал «отвезти его, куда он укажет». Получив отказ, он бросил страйкбольную гранату и скрылся.

Никто не пострадал, у автомобиля выбито стекло. Судя по опубликованным видео с места происшествия, оно могло быть разбито еще до взрыва.

Задержание и мотивы

Из Пресненского района злоумышленник скрылся на метро. Спустя два часа его задержали в районе проспекта Вернадского.

В МВД заявили ТАСС, что полицейским понадобилось менее двух часов, чтобы установить место нахождения подозреваемого. Его доставили в территориальное подразделение ОВД для разбирательства, он дает показания. Кроме того, у мужчины изъят пневматический пистолет.

Telegram-канал Mash уточняет, что водитель Jaguar F-Type после угроз неизвестного, севшего к нему в машину, испугался и убежал. Очевидцы рассказали Ura.ru, что злоумышленник хотел угнать спортивный автомобиль.

По данным источника канала, несколько лет назад водитель Jaguar на этом же месте сбил человека на самокате.

Вторая граната за два дня

2 августа в Башкирии обвиняемый в дезертирстве 39-летний военнослужащий Ильдар Булатов сбежал по дороге на экспертизу к психиатру и медосвидетельствование. В его распоряжении оказалась граната, и он угрожал взорвать ее, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

По информации Baza, мужчина требовал закрыть возбужденное против него уголовное дело о дезертирстве. Около двух часов полицейские уговаривали его отдать гранату. Во время переговоров с правоохранителями военнослужащий настаивал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.

Сначала они поговорили по телефону, а затем Хабиров приехал на место происшествия.

Когда чиновник прибыл на место, у него состоялся разговор с дезертиром. Глава региона предложил ему положить гранату подальше и отойти, а также пообещал, что ее никто не тронет, а военный сможет забрать снаряд, если захочет. После этого мужчина сдался.

Позднее глава региона подробнее рассказал о произошедшем в разговоре с Ufa1.ru:

«Есть проблема 500-х (дезертиров. — «Газета.Ru»), но каждый может оступиться. Не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко.

Была задача, чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил... Таким ребятам надо помочь. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем».

В результате инцидента никто не пострадал.