«Состоял в ОПГ»: арестован экс-глава самарского правительства Кудряшов

Октябрьский суд Самары арестовал бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий. Он останется под стражей до 12 января 2024 года.
Кроме того, под стражу заключен врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев – он арестован до 20 декабря.
14 ноября Кудряшов объявил об отставке из-за состояния здоровья. Он пояснил, что принял решение «еще месяц назад». В тот же день он и Асеев были задержаны, в самарском правительстве прошли обыски.
По данным «Ъ», после задержания Кудряшов был госпитализирован из-за высокого артериального давления. Как сообщал Telegram-канал Shot, во время обысков он жаловался на боли в сердце. На заседание суда по выбору меры пресечения чиновник был доставлен в медицинской маске.
В чем обвиняют Кудряшова
По версии следствия, в 2022-2023 годах Кудряшов сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции метро «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд рублей, при этом ему было известно о дефиците бюджета области и об отсутствии дополнительных источников финансирования.
Как полагают сотрудники правоохранительных органов, он «состоял в ОПГ» (организованная преступная группа. – «Газета.Ru») и действовал в интересах компании «Волгатрансстрой», которая победила в «фиктивном» конкурсе на строительство станции.
Ущерб от предполагаемых действий врио главы правительства оценивается в 3,5 млрд рублей. При этом Ассева подозревают в махинациях при проектировании другой станции метро – «Самарская».
Сам Кудряшов назвал дело «сфабрикованным». Вину он не признал, обвинения в свой адрес счел «поверхностными и голословными» и подчеркнул, что «легко соберет» доказательства невиновности.
«Я государственный человек, с государственным мышлением, был несколько раз в зоне СВО. <...> Думаю, что интерес к моему делу политически ангажирован. Я могу объяснить глупость и абсурдность обвинений в свой адрес», – заявил он на заседании суда.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что все министерства региона оказывают полное содействие представителям силовых структур в рамках расследования уголовного дела.
«Я, безусловно, крайне заинтересован в объективном, всестороннем расследовании, принятии законных и справедливых решений», – процитировала его пресс-служба кабмина.
Региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило о приостановке членства Кудряшова в связи с возбуждением уголовного дела.
«Семья исповедует оппозиционные убеждения»
Уголовное дело, в рамках которого были задержаны Кудряшов и Асеев, было возбуждено по заявлению депутата Государственной думы Александра Хинштейна весной 2023 года. Тот в своем Telegram-канале неоднократно критиковал экс-главу самарского правительства и членов его семьи, в том числе сына Кудряшова Юрия, который переехал в Грузию.
В сентябре 2023 года Хинштейн опубликовал скриншоты публикации сына чиновника в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которой тот написал, что «Россия после 2008 года поехала куда-то не туда», а также комментария самого Кудряшова, назвавшего пост «отличным».
«Два года назад сын Кудряшова Юрий — сбежал в Грузию. На своей странице в Instagram регулярно размещал посты с личными оскорблениями [президента РФ Владимира] Путина, [главы Чечни Рамзана] Кадырова и пр. Его отец-чиновник — не только не препятствовал, но и всячески поддерживал сына», – написал депутат.
Он обвинил сына Кудряшова в размещении «оппозиционных, русофобских постов». В октябре по предложению Хинштейна Юрий был включен в «список на проверку» на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.
Впоследствии депутат также публиковал скриншоты постов, комментариев и лайков других членов семьи экс-главы самарского кабмина.
«Не только старший сын председателя Самарского правительства Виктора Кудряшова – публично выступал против СВО, Путина и российской власти. ВСЯ семья чиновника – исповедует оппозиционные убеждения. И это уже диагноз!» – утверждал Хинштейн.
Самого экс-главу правительства он обвинил в незаконном выезде за границу в 2021 году, подчеркнув, что за это Кудряшов был привлечен к административной ответственности, а также в сокрытии факта судимости отца при оформлении доступа к государственной тайне.
Кроме того, в октябре глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с требованием начать проверку в отношении Юрия Кудряшова. Активист заявил, что на родственников государственных служащих «чиновников ложится гораздо большая ответственность, чем на обычных граждан» и для них «недопустимо дискредитировать действующую власть».
«Почему сын самарского чиновника вообще уезжал жить в недружественную Грузию? Как так получилось, что он до сих пор не был привлечен хотя бы к административной ответственности за свои высказывания в соцсетях? Почему он вообще пользуется запрещенной в России соцсетью?» – поинтересовался Бородин.
Юрий Кудряшов вернулся в Россию в 2023 году, в начале октября на своей странице во «ВКонтакте» он написал, что «поторопился с выводами» о военной операции на Украине и назвал Россию «лучшей страной для жизни и самореализации».