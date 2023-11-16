«Состоял в ОПГ»: арестован экс-глава самарского правительства Кудряшов

Экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов арестован по делу о превышении полномочий. По версии следствия, он, «состоя в ОПГ», завысил стоимость строительства станции метро в Самаре. В день задержания чиновник объявил об отставке по состоянию здоровья, а после попал в больницу. Уголовное дело он назвал «сфабрикованным», а интерес к нему – «политически ангажированным». Ранее Кудряшова критиковали в Думе за «оппозиционные убеждения», а его сына решили проверить на финансирование ВСУ.

Октябрьский суд Самары арестовал бывшего временно исполняющего обязанности председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий. Он останется под стражей до 12 января 2024 года.

Кроме того, под стражу заключен врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев – он арестован до 20 декабря.

14 ноября Кудряшов объявил об отставке из-за состояния здоровья. Он пояснил, что принял решение «еще месяц назад». В тот же день он и Асеев были задержаны, в самарском правительстве прошли обыски.

По данным «Ъ», после задержания Кудряшов был госпитализирован из-за высокого артериального давления. Как сообщал Telegram-канал Shot, во время обысков он жаловался на боли в сердце. На заседание суда по выбору меры пресечения чиновник был доставлен в медицинской маске.

В чем обвиняют Кудряшова

По версии следствия, в 2022-2023 годах Кудряшов сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции метро «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд рублей, при этом ему было известно о дефиците бюджета области и об отсутствии дополнительных источников финансирования.

Как полагают сотрудники правоохранительных органов, он «состоял в ОПГ» (организованная преступная группа. – «Газета.Ru») и действовал в интересах компании «Волгатрансстрой», которая победила в «фиктивном» конкурсе на строительство станции.

Ущерб от предполагаемых действий врио главы правительства оценивается в 3,5 млрд рублей . При этом Ассева подозревают в махинациях при проектировании другой станции метро – «Самарская».

Сам Кудряшов назвал дело «сфабрикованным». Вину он не признал, обвинения в свой адрес счел «поверхностными и голословными» и подчеркнул, что «легко соберет» доказательства невиновности.

«Я государственный человек, с государственным мышлением, был несколько раз в зоне СВО. <...> Думаю, что интерес к моему делу политически ангажирован. Я могу объяснить глупость и абсурдность обвинений в свой адрес», – заявил он на заседании суда.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что все министерства региона оказывают полное содействие представителям силовых структур в рамках расследования уголовного дела.

«Я, безусловно, крайне заинтересован в объективном, всестороннем расследовании, принятии законных и справедливых решений», – процитировала его пресс-служба кабмина.

Региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило о приостановке членства Кудряшова в связи с возбуждением уголовного дела.

«Семья исповедует оппозиционные убеждения»

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны Кудряшов и Асеев, было возбуждено по заявлению депутата Государственной думы Александра Хинштейна весной 2023 года. Тот в своем Telegram-канале неоднократно критиковал экс-главу самарского правительства и членов его семьи, в том числе сына Кудряшова Юрия, который переехал в Грузию.

В сентябре 2023 года Хинштейн опубликовал скриншоты публикации сына чиновника в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которой тот написал, что «Россия после 2008 года поехала куда-то не туда», а также комментария самого Кудряшова, назвавшего пост «отличным».

«Два года назад сын Кудряшова Юрий — сбежал в Грузию. На своей странице в Instagram регулярно размещал посты с личными оскорблениями [президента РФ Владимира] Путина, [главы Чечни Рамзана] Кадырова и пр. Его отец-чиновник — не только не препятствовал, но и всячески поддерживал сына», – написал депутат.

Он обвинил сына Кудряшова в размещении «оппозиционных, русофобских постов». В октябре по предложению Хинштейна Юрий был включен в «список на проверку» на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

Впоследствии депутат также публиковал скриншоты постов, комментариев и лайков других членов семьи экс-главы самарского кабмина.

«Не только старший сын председателя Самарского правительства Виктора Кудряшова – публично выступал против СВО, Путина и российской власти. ВСЯ семья чиновника – исповедует оппозиционные убеждения. И это уже диагноз!» – утверждал Хинштейн.

Самого экс-главу правительства он обвинил в незаконном выезде за границу в 2021 году, подчеркнув, что за это Кудряшов был привлечен к административной ответственности, а также в сокрытии факта судимости отца при оформлении доступа к государственной тайне.

Кроме того, в октябре глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с требованием начать проверку в отношении Юрия Кудряшова. Активист заявил, что на родственников государственных служащих «чиновников ложится гораздо большая ответственность, чем на обычных граждан» и для них «недопустимо дискредитировать действующую власть».

«Почему сын самарского чиновника вообще уезжал жить в недружественную Грузию? Как так получилось, что он до сих пор не был привлечен хотя бы к административной ответственности за свои высказывания в соцсетях? Почему он вообще пользуется запрещенной в России соцсетью?» – поинтересовался Бородин.

Юрий Кудряшов вернулся в Россию в 2023 году, в начале октября на своей странице во «ВКонтакте» он написал, что «поторопился с выводами» о военной операции на Украине и назвал Россию «лучшей страной для жизни и самореализации».