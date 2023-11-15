Признал вину, а потом передумал: шурин Лужкова получил 6 лет колонии по делу о мошенничестве

Брата вдовы Лужкова, предпринимателя Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу о покушении на мошенничество. На скамье подсудимых мужчина оказался по заявлению своей сестры Елены Батуриной. Та обратилась в полицию из-за подделки ее подписи на документе, по которому она якобы должна была выплатить брату почти 14 млн руб. В ходе судебного разбирательства Батурин сначала полностью признал вину, а потом заявил о своей невиновности.

Симоновский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы и к штрафу в размере 500 тыс. руб. бизнесмена Виктора Батурина за попытку мошенничества, сообщило ТАСС.

«Суд постановил назначить Батурину наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Бывшего вице-президента девелопера «Интеко» и брата основательницы компании Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 1 ст. 303 УК РФ). По последнему пункту обвинения суд освободил Батурина от наказания в связи с истечением срока давности совершения преступления.

По словам адвоката предпринимателя Игоря Шабанова, Батурин не признал вину.

О чем спорили брат с сестрой

Бизнесмена задержали и затем арестовали в 2021 году по уголовному делу, связанному с событиями десятилетней давности. Как сообщила его адвокат Татьяна Тонова, тогда Батурин «боролся за восстановление своих корпоративных прав в связи с хищением, по его версии, Еленой Батуриной 25% акций девелоперской группы компаний «Интеко».

В 2005 году Батурин уволился из компании сестры, где с 1999 года занимал пост вице-президента (его обвинили в растрате), а в 2010 году Батурин обвинил родственницу в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд руб.

Затем он представил документ, по которому Батурина якобы обязалась выплатить брату рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций «Интеко». Адвокаты Батуриной называли подпись на документе подделкой. В 2017 году по ее заявлению возбудили уголовное дело.

На заседании Симоновского суда от 3 октября 2022 года по уголовному делу о хищении 25% акций «Интеко» стоимостью 14 млрд руб. Батурин полностью признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном. Позднее его защитник заявил, что предприниматель себя оговорил.

Другие суды Батурина

У Батурина уже есть две судимости. В 2011 году его приговорили к условному сроку в три года и штрафу в 300 тыс. руб. за мошенничество при продаже недвижимости . Следствие установило, что бизнесмен продал своему знакомому Олегу Вашуркину нежилое помещение площадью 211 кв. метров на Тверской-Ямской улице в Москве за 23,8 млн руб., а затем повторно продал его топ-менеджеру «Газстройкомплекта» Дмитрию Журавлеву за 40 млн руб.

В 2013 году Батурин получил семь лет колонии за попытку продать два векселя «Интеко» бизнесмену из Великобритании за 5,5 млрд руб. Суд установил, что векселя были фальшивыми. В 2016 году его досрочно освободили из колонии — Верховный суд Калмыкии заменил ему наказание на штраф в размере 300 тыс. руб.

Кроме того, Батурин в ноябре 2021 года проиграл суд своей сестре. Предприниматель подал иск о защите чести и достоинства к Батуриной в суд австрийского города Китцбюэля.

«По результатам более чем четырех лет рассмотрения данного дела Земельный суд Китцбюэля полностью отказал в удовлетворении исковых требований Виктора Батурина к Елене Батуриной, признав их необоснованными», — заявили в пресс-службе судебной инстанции.

Батурин обратился в суд в 2017 году, заявив, что информация в официальном релизе пресс-службы «Интеко» порочит его деловую репутацию. Он пожаловался, что при указании причин его увольнения из «Интеко» в документе от 2010 года указали слово «воровство».