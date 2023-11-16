Один из самых известных рестораторов России объявлен в розыск

МВД объявило в розыск основателя сети «Тануки» Александра Орлова по статье «Причинение особо крупного ущерба организованной группой». Рестораны, к которым имел отношение Орлов, продолжают свою работу, поскольку ранее бизнесмен распродал свои доли в них. С августа 2022 он проживает за пределами России.

МВД России объявило в розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова. Это стало известно из базы данных ведомства.

По данным Shot, Орлова разыскивают по уголовной статье — «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой» (часть 2 ст. 165 УК РФ). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Возможная причина

«Причиной объявления в розыск может быть любое деяние, совершенное им в настоящее время или ранее до отъезда из РФ, имеющее уголовную составляющую.

Это могут быть заявления партнеров по прошлому бизнесу, например, если им был причинен имущественный или иной ущерб, или же оперативники могли обнаружить следы незаконных действий в прежних бизнесах Орлова и сейчас предъявили обвинение»,

– предположил в разговоре с корреспондентом газеты «Ведомости» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Юрист предположил, что поводом для уголовного дела могло стать возможное отмывание денег, использование схем ухода от налогов, а также высказывания в социальных сетях «по поводу геополитической политики государства».

«Возможно, интерес оперативников подогрели соцсети предпринимателя, и они завели дело по этой причине», – сказал Горбунов.

Однако, считает юрист, объявление в розыск никак не повлияет на Орлова, поскольку тот уехал из России и не имеет здесь активов.

Не повлияет это обстоятельство и на работу ресторанов, ранее принадлежавших предпринимателю.

«Сейчас Александр не имеет отношения ни к операционной, ни к иной бизнес-деятельности. В связи с тем, что Александр никак не относится к бизнес-деятельности организаций, эта новость никак не повлияет на работу наших ресторанов», — сообщили РБК в сети «Тануки».

Ресторатор и продюсер

Александр Орлов — один из самых известных рестораторов в России. Он является основателем Bulldozer Group, которая управляла ресторанами в России, Казахстане, на Украине, а также в Гонконге и ОАЭ.

Созданная Орловым в 2004 году сеть японских ресторанов «Тануки» насчитывает 76 точек , 66 из них расположены в Москве, остальные – в Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже.

Орлов покинул Россию в начале 2022 года .

В августе того же года он продал доли в размере 33,3% в трех своих российских активах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород» бизнесмену Андрею Аскерко. Ранее он продал Bulldozer Group неназванным инвесторам с Ближнего Востока.

«Его [Орлова] представитель утверждает, что проектов на территории страны у него действительно нет», — писали «Ведомости» в сентябре прошлого года.

В июле прошлого года руководитель PR-службы Орлова Евгения Батрак сообщала «Ъ», что ресторатор сосредоточился на развитии своих зарубежных проектов, в том числе в Европе, США и ОАЭ.