«Они меня одурачили»: Деревянко признали потерпевшим по делу о мошенничестве

В суд обратилась россиянка, которая утверждает, что дала в долг более 22 млн рублей известному актеру Павлу Деревянко, а деньги он якобы не вернул. Адвокат артиста заявил, что у женщины нет доказательств. Счета россиянки попали под проверку. Также в суд обратились еще шестеро потерпевших. Сам Деревянко в произошедшем обвиняет своего бывшего партнера по бизнесу — Григория Мулузяна. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».

Россиянка Жанна Я. и еще шесть человек заявили о мошенничестве со стороны известного актера Павла Деревянко, сообщает RT.

По данным издания, Жанна Я. требует от Деревянко выплатить ей более 22 млн рублей. Адвокат актера Евгений Розенблат в беседе с изданием заявил, что его клиент не получал такой суммы. Более того, женщина не смогла предоставить расписку или другие доказательства, которые бы подтверждали передачу денег.

RT выяснил, что Басманный суд Москвы удовлетворил требование адвоката по сбору доказательств. На заседании суд изучит налоговые декларации Жанны Я., проверят сумму на ее банковских счетах и узнают, пересекала ли женщина границу.

В чем суть претензий

В 2019 году Деревянко вместе с компаньоном Григорием Мулузяном создали фирму Bee Soul для торговли на криптовалютной бирже. В 2023 году начала появляться информация о пострадавших, которые решили вложить деньги в бизнес. Первым стал актер Артем Ткаченко. Как сообщает Telegram-канал Mash, в 2021 году Деревянко посоветовал другу познакомиться с Григорием Мулузяном. Мужчина показал Ткаченко схему, по которой он может ежемесячно получать 10% от вложенной суммы. Актер согласился и передал Мулузяну 7,5 биткоина (более $100 тыс. по курсу 2019 года).

Сначала схема работала, проценты поступали на счет Ткаченко, но затем прибыль существенно снизилась. Актер был на съемках в Ялте и решил зайти на их общий с Мулузяном аккаунт — не получилось. Ткаченко объяснил это тем, что ему заблокировали доступ к счету, так как он пытался войти в аккаунт из Крыма, а накопленные 10 биткоинов заморозили. Тогда актер заплатил $20 тысяч специалисту, которого нашел Мулузян, чтобы исправить ситуацию.

По данным Mash, Bee Soul потеряла не менее 20 млн рублей якобы из-за того, что Ткаченко вошел в свой аккаунт из Крыма. Эти деньги пришлось заплатить Деревянко, так как именно он привел друга в бизнес.

Летом 2022 года актеры передали Мулузяну по $150 тысяч, чтобы выкупить доли в его бизнесе. Когда биткоин резко упал, бизнесмен предложил Ткаченко продать его активы. Актер согласился, но своих денег так и не увидел.

Ткаченко написал заявление в полицию. Он оценил причиненный ущерб в 10,5 биткоина и 6 млн рублей.

Деревянко рассказал еще нескольким людям о подобной схеме. Так, в 2022 году режиссер Марюс Вайсберг передал Малузяну $100 тыс. под 7% годовых, через год денег он не увидел, поэтому обратился в полицию. В январе 2023 года Алексей С., который занимается разработкой ПО, передал $339,5 тысячи Мулузяну и заключил с ним договор займа. Прибыль мужчина не получил, поэтому попытался вернуть деньги, но так и не смог этого сделать. Бизнесмен обратился в полицию.

SHOT также сообщил о 38-летнем предпринимателе Сергее Н., который якобы заключил с Деревянко и его партнёром Григорием Мулузяном три договора займа. С конца сентября 2022 года он вложил более 1 млн рублей в «Бии Соул», но прибыли в итоге не получил. Сергей обратился в полицию с требованием привлечь к ответственности Деревянко и Мулузяна по ч.2 статьи 159. По ней им грозит до пяти лет лишения свободы.

Всего известно о семи потерпевших. Офис компании терпит убытки, учредители подали заявление на банкротство, пишет Mash.

Деревянко отрицает свою вину

В суд обратился и сам Деревянко. Он обвинил своего бывшего партнера в мошенничестве. Актер рассказал журналистам, что из-за прогоревшего бизнеса он потерял 90 млн рублей. Сейчас Деревянко пытается через суд поделить доли компании Bee Soul и получить доступ к ее документам и бухгалтерии. По данным SHOT, сделать самостоятельно это невозможно, потому что владеет ими гендиректор фирмы — некто Гаяне Мулузян.

«Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», — сказал Деревянко в беседе с «Газетой.Ru».

Адвокат актера Александр Аронов утверждает, что его подзащитный никого не обманывал — он сам стал жертвой мошенников. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Павел Деревянко никого не обманывал, его обманули Николенко и Мулузян. По факту противоправных действий в отношении Деревянко П. Ю. им было подано заявление в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в рамках которого Павел признан потерпевшим. Предварительное следствие не окончено», — добавил Аронов.

Адвокат отметил, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении Деревянко не соответствует действительности.

«Поданные гражданские иски основаны на противоправном поведении истцов», — сказал Аронов.

Мулузян тоже отрицает причастность

Мулузян также обратился в суд. Он намерен отсудить у бывшего партнера 45 млн рублей. В беседе с RT Мулузян рассказал, что в основном клиентов приводил Деревянко. Однако, когда у них начались проблемы с бизнесом, актер во всем обвинил своего партнера.

По словам Мулузяна, он и Деревянко взяли у Сергея Николенко под расписку 100 млн рублей. Предприниматели заключили с мужчиной три договора займа с сентября 2022-го по май 2023 года. Они обещали вернуть деньги в срок, но так этого и не сделали. Мулузян утверждает, что свою часть долга он исправно выплачивает.

«Звонил сейчас Сергею и спрашивал: «Почему ты написал заявление в полицию?» На что он мне ответил, что не мог написать его лишь на Деревянко, так как договор у нас с ним общий и стоят подписи обоих», — сказал Мулузян.

Сейчас бизнес-партнеры судятся. По словам Мулузяна, актер говорит, что «ничего не знает про деньги и якобы не понимал, что, оставляя свою подпись в расписках, берет в долг».