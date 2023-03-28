Ресторатор Алексей Левин умер в ДТП под Орлом. Вместе с ним погибла его жена, детектив Светлана Левина

В Орловской области в результате ДТП умер сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин. Вместе с ним в аварии погибли его брат и супруга, детектив Светлана Левина, которая появлялась в качестве эксперта в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Инцидент произошел на трассе М-2. Как пишет Mash, водитель фуры выехал на встречную полосу и протаранил Mitsubishi Pajero, в которой находился ресторатор с семьей. Выжить в аварии удалось только 12-летнему ребенку, племяннику Левина.

Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» и один из лучших кондитеров России Алексей Левин погиб вместе с семьей в ДТП в Орловской области, сообщает Telegram-канал Mash. Авария с тремя погибшими произошла ночью 24 марта на 306-м километре автодороги М-2 «Крым» в Мценском районе.

По данным «КП Орел», 40-летний водитель тягача Mercedes Benz Actros 2543 выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero (в этом автомобиле ехал ресторатор). Как пишет Mash, водитель фуры не справился с управлением и на полной скорости врезался в Mitsubishi, протаранив его. По данным пресс-службы УМВД России по Орловской области, ДТП произошло в 00:40 по местному времени.

«Удар был такой силы, что Mitsubishi превратилась просто в груду металла», — сообщило издание «Орловский Меридиан».

Одной из погибших стала детектив и супруга Алексея Светлана — эксперт программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Светлана Левина. В результате аварии также погиб брат ресторатора. Они умерли на месте ДТП. Алексей Левин скончался по дороге в больницу.

«Погибла сама Светлана, ее супруг и брат супруга… У Светланы остались двое детей — дочь Алина 17 лет и Саша, ему 20 или 21 год, что-то в этом роде», — рассказал РИА Новости коллега Светланы, частный детектив Максим Заболотный.

Выжить удалось только мальчику 2010 года рождения, племяннику Левина. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Почти полтора часа медики боролись за его жизнь. Сейчас пациент остается в Мценской ЦРБ до полной стабилизации состояния», — рассказали в региональном департаменте здравоохранения «КП Орел».

Водителя грузовика задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК). Сейчас он находится под домашним арестом, следователи выясняют обстоятельства аварии.

«Любого человека жалко. Талантливых — еще больше»

Совладелец «Сыроварни» Аркадий Новиков рассказал изданию «360», что похороны Алексея Левина уже состоялись.

«Это было давно, его уже похоронили. Что могу сказать — любого человека жалко. Талантливых — еще больше», — сказал Новиков.

Детектив Максим Заболотный рассказал, что погибшая Светлана Левина была его коллегой по детективному агентству.

«Лучший следователь ГСУ СК 2011, 2012 года. Мой друг и коллега по работе. Мне будет тебя не хватать. Покойся с миром», — написал Заболотный в Telegram.

Он также заявил РИА Новости, что знал мужа Светланы только с ее слов. «Супруг Алексей был очень серьезным поваром, Новикова хорошо знал, они вместе работали, вместе «Сыроварню» открывали», — добавил Заболотный. Он выразил свои соболезнования в связи со смертью Левиных.

Что известно о погибших

Алексей Левин был сооснователем и шеф-кондитером сети ресторанов «Сыроварня», филиалы которой открыты в нескольких городах России, а также в Армении, Узбекистане и Азербайджане.

После 9 класса Левин поступил в кулинарное училище, после работал в столовой ФСБ, а окончив службу в армии, устроился в ресторан Андрея Деллоса Le Duc. За несколько лет стал бригадиром кондитерского цеха, а после рождения второго ребенка перешел в ресторан «Джу-Джу», где восемь лет работал шеф-кондитером. Совместно с Аркадием Новиковым Левин основал «Сыроварню», где разработал многие фирменные десерты. В ресторанном бизнесе Левин проработал более 20 лет.

В одном из интервью в 2014 году Алексей признавался, что никогда не сталкивался с трудностями в профессии, поскольку безгранично любил свою работу и «приходил на нее как на праздник». Он также рассказал, что стал кондитером, потому что с ранних лет «любил все сладкое», особенно ему нравились десерты из его детства – торты «Прага» и «Ленинградский».

Погибшая супруга кулинара Светлана Левина была экспертом программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Детектив появлялась в выпусках за 2021 год, где вместе с другими специалистами разбиралась в истории певицы и актрисы Анастасии Макеевой. Тогда Левина помогла разоблачить сеть злоумышленников. У Алексея и Светланы остались двое детей.