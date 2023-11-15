«Умер или погиб»: на заседании по делу Треповой сообщили о смерти одного из пострадавших при теракте

Дарья Трепова на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривается вопрос о продлении ей ареста, 15 ноября 2023 года

В Петербурге прошло первое заседание по делу Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали несколько десятков человек. Девушка отказалась признать вину по статьям о теракте и незаконном обороте взрывного устройства, но призналась в использовании поддельных документов. Во время заседания внезапно выяснилось, что потерпевший, который должен был давать показания, умер 1 ноября.

Второй Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в совершении теракта в кафе «Патриот», при котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали еще 52 человека.

Во время заседания прокурор заявил, что обвиняемая получила 132 тысячи рублей на криптокошелек при подготовке покушения, сообщило РИА Новости.

Как утверждает сторона обвинения, сам взрыв был произведен дистанционно с эстонской sim-карты. Трепова лишь привела замаскированное взрывное устройство в боевое состояние.

Девушке предъявлены обвинения по статьям об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ), о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

В суде она заявила, что ничего не знала о взрывном устройстве, и признала вину только по статье об использовании поддельных документов. Треповой грозит до 30 лет лишения свободы .

На заседании также присутствовал Дмитрий Касинцев, в квартире которого девушка пряталась после взрыва. Сначала его обвиняли в несообщении о преступлении, а затем переквалифицировали обвинение на более жесткое — укрывательство особо тяжкого преступления. Юноша с новой квалификацией не согласился.

Смерть потерпевшего

Прямо во время заседания суда внезапно объявили, что один из пострадавших при взрыве в кафе скончался.

По данным «78.ru», 57-летний Виктор П. умер еще 1 ноября. Отмечается, что причины смерти никак не связаны со взрывом. Baza уточняет, что мужчина подавился лососем в ресторане.

По информации «Ъ», погибший должен был давать показания на сегодняшнем заседании.

Адвокат Треповой Даниил Берман сообщил, что слышит о смерти потерпевшего впервые.

«Умер он или погиб, неизвестно. Вероятно, материалы об этом поступят в суд и все станет понятно», — цитирует его «Фонтанка».

Следующее заседание суда назначено на 10:00 17 ноября.

Теракт на Университетской набережной

2 апреля этого года в кафе «Патриот» на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Татарский.

По версии следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Впоследствии она пыталась убедить следствие, что не знала о заложенной бомбе. В ФСБ установили, что в организации теракта участвовали украинские спецслужбы, а соучастником был гражданин Украины Юрий Денисов, который и передал статуэтку со взрывным устройством девушке.

Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) было 40 лет. Уроженец Макеевки в 2014 году вступил в ополчение ДНР. С 2019 года активно вел свой Telegram-канал, где публиковал сводки с фронтов и высказывал свое мнение о происходящем в Донбассе. После начала СВО вернулся в ДНР и был зачислен в батальон «Восток».