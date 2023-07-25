85 потерпевших, обвинения для Треповой. Новое в деле об убийстве Владлена Татарского

Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой — главной фигурантке дела о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский. Ей вменяют совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Следствие считает, что ее завербовали граждане Украины, которые спланировали преступление.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал агентству РИА Новости подробности о продвижении дела.

«Следователи <…> установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине, — заявил Бастрыкин. — Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов».

Бастрыкин назвал действия предполагаемых соучастников Треповой циничными и жестокими.

«Трепова пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — заявил глава СК.

По его словам, за время следствия специалисты провели около 200 экспертиз, допросили порядка 400 человек. Потерпевшими по делу признаны 85 человек.

Сейчас Трепова находится под стражей, в июне Басманный суд Москвы продлил ее арест до 2 сентября.

В апреле, когда Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест девушки, она призналась, что сожалеет о случившемся.

«Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших», — говорила она.

Что известно о теракте

Взрыв в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга, в результате которого погиб Татарский, произошел 2 апреля. Взрывное устройство сработало во время встречи военкора со своими сторонниками из клуба «Кибер Z фронт». Пострадали 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

На следующий день СК сообщил о задержании подозреваемой — уроженки Ленобласти Дарьи Треповой. Она призналась, что принесла на встречу и подарила Татарскому статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка.

По делу также заочно предъявили обвинение журналисту Роману Попкову. По информации следователей, сейчас он проживает на Украине.

«Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)», — сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.

Сам журналист подтвердил, что знаком с Треповой. При этом он заявил, что не занимался вербовкой. По версии следствия, обвиняемый дал девушке указания по подготовке теракта в социальных сетях.

Кто такой Владлен Татарский

Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) было 40 лет. Он уроженец Макеевки (Донецкая область). Работал на шахтах, позже занялся бизнесом. Известно, что его приговорили к заключению после вооруженного ограбления банка. Сам Татарский рассказывал, что в 2014 году сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение ДНР.

С 2019 года активно вел свой Telegram-канал, где публиковал сводки с фронтов и высказывал свое мнение о происходящем в Донбассе. После начала военной операции на Украине вернулся в ДНР и был зачислен в батальон «Восток». В июле Татарский был посмертно награжден медалью «За освобождение Мариуполя».