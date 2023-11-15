«За вклад в укрепление ислама»: 15-летний сын Кадырова получил седьмую награду

15-летний Адам Кадыров — сын главы Чечни Рамзана Кадырова — получил уже седьмую награду. Муфтий республики Салах Межиев вручил ему орден «За служение религии Ислам» I степени. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена «За служение религии Ислам» I степени!» — написал Дудаев.
Министр уточнил, что сыну Кадырова вручили награду в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа и видных религиозных деятелей из других стран. Это произошло во время Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов».
«Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей!» — добавил Дудаев.
Семь наград за полтора месяца
С начала октября по середину ноября Адам Кадыров получил семь наград:
*6 октября Рамзан Кадыров присвоил сыну звание Героя Чеченской Республики;
*24 октября Адама наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой республики Татарстан;
*25 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов передал младшему Кадырову орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Юношу наградили за вклад в развитие «межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей»;
*6 ноября муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев наградил Адама орденом «За заслуги перед Уммой» I степени;
*7 ноября глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков вручил Кадырову высшую награду региона — орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»;
*9 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов наградил Адама орденом «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Такую же награду дали и другим сыновьям Кадырова — Ахмату и Эли.
Кроме этого, 4 ноября несовершеннолетнего Адама назначили пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», — написал министр здравоохранения региона Адам Алханов в своем Telegram-канале.
Другие дети Кадырова также занимают высокопоставленные должности. 13 ноября 18-летний Ахмат Кадыров — старший сын главы Чечни — стал первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. В начале октября 24-летнюю дочь Кадырова Айшат назначили заместителем председателя правительства Чечни по социальному блоку, а до этого она возглавляла министерство культуры республики. Ее супруга Висхана Мацуева также повысили — он стал вице-премьером и министром сельского хозяйства Чечни. В апреле этого года племянника Кадырова Хамзата назначили советником по силовому блоку.
Сам глава Чечни объяснил назначение родственников на высокие посты доверием к ним. Он также заявил, что с его близких «в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше».
Избиение Никиты Журавеля
19 мая в социальных сетях появился ролик, на котором молодой человек сжигает Коран у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. Подозреваемым стал 19-летний Никита Журавель. Его быстро нашли и арестовали. Он должен был находиться в СИЗО Волгограда, но из-за многочисленных обращений его перевезли в Чечню.
25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля в СИЗО.
«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал глава Чечни.
Кадыров добавил, что гордится поступком своего сына.
Правозащитники пытаются перевести обвиняемого в другой регион, но пока у них ничего не получается. Журавель же успел встретиться с Кадыровым и заявил на видео со встречи, что хочет принять ислам, но глава Чечни ему не поверил.