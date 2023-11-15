«За вклад в укрепление ислама»: 15-летний сын Кадырова получил седьмую награду

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам получил очередную награду: орден «За служение религии Ислам» I степени. Его наградили «за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей». За полтора месяца после видео, на котором Адам Кадыров избивает в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, он получает уже седьмую награду. Подробнее о наградах младшего Кадырова — в материале «Газеты.Ru».

15-летний Адам Кадыров — сын главы Чечни Рамзана Кадырова — получил уже седьмую награду. Муфтий республики Салах Межиев вручил ему орден «За служение религии Ислам» I степени. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Искренне поздравляю внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена «За служение религии Ислам» I степени!» — написал Дудаев.

Министр уточнил, что сыну Кадырова вручили награду в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа и видных религиозных деятелей из других стран. Это произошло во время Международной научно-практической конференции «Духовно-нравственные ценности как основа профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов».

«Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей!» — добавил Дудаев.

Семь наград за полтора месяца

С начала октября по середину ноября Адам Кадыров получил семь наград:

*6 октября Рамзан Кадыров присвоил сыну звание Героя Чеченской Республики;

*24 октября Адама наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой республики Татарстан;

*25 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов передал младшему Кадырову орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Юношу наградили за вклад в развитие «межнационального и межрегионального единства и укрепление традиционных исламских ценностей»;

*6 ноября муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев наградил Адама орденом «За заслуги перед Уммой» I степени;

*7 ноября глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков вручил Кадырову высшую награду региона — орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»;

*9 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов наградил Адама орденом «Даймехкан Сий» (Честь Отечества). Такую же награду дали и другим сыновьям Кадырова — Ахмату и Эли.

Кроме этого, 4 ноября несовершеннолетнего Адама назначили пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

«Адам Кадыров, несмотря на пока еще молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», — написал министр здравоохранения региона Адам Алханов в своем Telegram-канале.

Другие дети Кадырова также занимают высокопоставленные должности. 13 ноября 18-летний Ахмат Кадыров — старший сын главы Чечни — стал первым заместителем министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. В начале октября 24-летнюю дочь Кадырова Айшат назначили заместителем председателя правительства Чечни по социальному блоку, а до этого она возглавляла министерство культуры республики. Ее супруга Висхана Мацуева также повысили — он стал вице-премьером и министром сельского хозяйства Чечни. В апреле этого года племянника Кадырова Хамзата назначили советником по силовому блоку.

Сам глава Чечни объяснил назначение родственников на высокие посты доверием к ним. Он также заявил, что с его близких «в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше».

Избиение Никиты Журавеля

19 мая в социальных сетях появился ролик, на котором молодой человек сжигает Коран у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. Подозреваемым стал 19-летний Никита Журавель. Его быстро нашли и арестовали. Он должен был находиться в СИЗО Волгограда, но из-за многочисленных обращений его перевезли в Чечню.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля в СИЗО.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что гордится поступком своего сына.

Правозащитники пытаются перевести обвиняемого в другой регион, но пока у них ничего не получается. Журавель же успел встретиться с Кадыровым и заявил на видео со встречи, что хочет принять ислам, но глава Чечни ему не поверил.