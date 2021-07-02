Два месяца ареста: за что сестра Батурина подала на него в суд

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Виктора Батурина, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Реклама

«Суд удовлетворил ходатайство следствия в отношении Батурина об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 сентября», — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская в комментарии «Интерфаксу».

Адвокат Батурина Игорь Шабанов заявил, что решение Басманного суда будет обжаловано.

«Конечно, планируем обжаловать. Он намерен защищаться, считает решение несправедливым», — приводил слова Шабанова РИА «Новости».

Против бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Его заключили под стражу на два месяца. Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Как рассказал Шабанов журналистам, заявление в правоохранительные органы на Батурина подала его сестра Елена — вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Дело возбуждено по заявлению его сестры, которая назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. На самом деле этот документ подлинный», — подчеркнул адвокат обвиняемого.

В комментарии РБК адвокат Батурина Татьяна Тонова уточнила, что в данном случае речь идет о так называемом «деле Батуриных». В 2011 году ее подзащитный обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций «Интеко». Виктор Батурин считает, что его сестра похитила пакет акций. В 2007 году стороны заключили договор. В версии приложения к документу, который есть у Батурина, говорится, что его сестра выплатит ему рыночную стоимость четверти акций девелоперской компании. В редакции приложения Елены Батуриной это не прописано.

«В обоснование иска он представил договор с Еленой Батуриной, из которого следует, что это его акции, за которые Елена должна выплатить Виктору рыночную компенсацию», — отметила адвокат.

По словам Тоновой, австрийские и российские независимые эксперты «однозначно установили, что документ подлинный, как и подпись Елены Батуриной». Юрист подчеркнула, что на версии договора Елены Батуриной, как установили те же специалисты, подпись ее брата поддельная. Новое уголовное дело против своего подзащитного Тонова называет «очевидным беспредельным заказом».

по теме

Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков подтвердил, что предпринимательница обратилась к следователям, пишет «Интерфакс».

«Да, Елена Батурина действительно подавала заявление в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношение нее. Только следствие может установить виновных», — сказал он, подчеркнув, что об уголовном деле знает только из СМИ.

Задержание шурина Лужкова прошло в четверг, 1 июля, о чем ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова. Правоохранители провели обыск, допрос и предъявили обвинение. В правоохранительных органах уточнили, что расследованием дела занимаются специалисты центрального аппарата Следственного комитета.

За время своей карьеры Батурин занимал различные должности в госорганах, владел примерно половиной акций «Интеко», которая занимается проектами недвижимости, направленными на комплексное освоение территорий в Москве и регионах России.

Организация была основана Еленой Батуриной в 1991 году. Спустя 20 лет девелоперскую компанию приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов — Сбербанк (5%).

По состоянию на 2018 год, 87,5% акций «Интеко» владел «Рост банк», принадлежавший Шишханову, 7,5% принадлежали «Сбербанк инвестициям», остальные акции — физлицам. Позднее контролировать «Интеко» стал банк «Траст» в рамках передачи на его баланс активов санируемого «Рост банка», пишет «Интерфакс».

Это не первое уголовное дело Виктора Батурина. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре столицы. Батурина приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Позднее его обвинили в покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей «Интеко-Агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании. В конце июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но уже спустя три года он был освобожден досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом в размере 300 тыс. рублей.