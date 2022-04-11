Следствие по делу об акциях «Интеко» завершено

Виктор Батурин — брат вдовы Юрия Лужкова — был арестован летом прошлого года по обвинению в покушении на мошенническое хищение у своей сестры Елены Батуриной четверти акций столичной строительной компании «Интеко», их стоимость оценивается в примерно 13,8 млрд рублей. В конце февраля Следственный комитет предъявил предпринимателю обвинение в окончательной редакции, в которое добавились также два эпизода фальсификации документов. Как стало известно «Газете.Ru» от знакомого с ходом расследования источника, Батурин полностью признал вину и уже на этой неделе следствие начнет знакомить его с материалами уголовного дела, частично это подтвердил адвокат обвиняемого.

Вину признал

Следственный комитет России завершил предварительное следствие в отношении предпринимателя Виктора Батурина. Он обвиняется в покушении на мошенническое хищение 25% акций «Интеко» и фальсификации доказательств в арбитражном споре.

«У него 159-я (статья) через 30-ю и два эпизода по первой части 303-й. Все признал», — сказал источник «Газеты.Ru», по словам которого, уже на этой неделе следствие начнет знакомить Батурина с материалами уголовного дела.

Окончание предварительного следствия и то, что обвиняемому, помимо покушения на мошенничество, дополнительно инкриминируют два эпизода фальсификации доказательств, «Газете.Ru» подтвердил адвокат Батурина Игорь Шабанов. Без комментариев вопросы издания оставил представитель Елены Батуриной, являющейся потерпевшей по делу.

Суть обвинений

Батурин обвиняется в фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде, куда предоставил «заведомо подложное приложение» к соглашению с сестрой, дающее ему приоритетное право на выкуп акций «Интеко». А также в покушении на мошенничество, то есть попытке завладеть 25% акций компании, стоимостью 13,8 млрд рублей, при помощи этого же документа в рамках своего банкротного дела.

Упомянутое соглашение связано с конфликтом между Батуриными, начавшемся во второй половине 2000-х. Еще с 90-х годов Елена и Виктор владели компанией «Интеко» на паритетных условиях (50/50). Но жена Батурина по брачному контракту при разводе забрала половину его доли в «Интеко» (25%), которую пришлось обратно выкупать Елене Батуриной. В 2001 году оставшиеся у Виктора 25% путем «устного договора» перешли сестре, но он вплоть до конца 2005 года продолжал занимать пост вице-президента «Интеко». В итоге Елена уволила брата, конфликт вылился в публичные обвинения и судебные тяжбы. В начале 2007 года брат и сестра подписали соглашение, которое должно было стать мирным урегулированием всех взаимных претензий.

По версии следствия, Виктор Батурин, желая путем обмана похитить имущество сестры, в октябре 2011 года обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании ничтожной сделки купли-продажи 100% ЗАО «Интеко», а также с иском о переводе на себя прав покупателя ценных бумаг компании. Оба иска предприниматель обосновывал приложением к соглашению с сестрой, Еленой Батуриной, согласно которому последняя обязуется не продавать акции компании без согласования с братом, поскольку он обладает преимущественным правом их выкупа, а также обязуется выплатить ему по первому требованию рыночную стоимость 25% акций «Интеко».

Адвокаты Елены Батуриной в Арбитражном суде заявили, что таких пунктов в приложении нет, все обязательства по соглашению перед Виктором были выполнены. Стороны обвинили друг друга в фальсификации, а оба иска Виктора Батурина судом были отклонены.

В 2016 году Виктор Батурин из-за долгов был признан банкротом. Назначенный ему судом финансовый управляющий настаивал, что сделка между братом и сестрой по передаче 25% акций «не имеет своей целью реальную смену собственника акций», «осуществлена лишь для вида», и что Елена Батурина злоупотребила своим правами президента «Интеко», неправомерно зарегистрировав в 2007-м спорные акции на себя, следует из картотеки арбитражных дел. Финуправляющий Эренцен Манжеев в рамках банкротного дела внес стоимость этих акции в качестве долга Елены Батуриной перед братом. Манжеев является свидетелем по уголовному делу в отношении Виктора Батурина.

Как появилось дело

Заявление на брата Елена Батурина при помощи своих адвокатов написала в 2017 году на имя замначальника управления уголовного розыска МВД. Главное управление ГСУ МВД возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении неустановленных лиц. Батурин и Манжеев допрашивались по делу в качестве свидетелей.

Затем в МВД расследование было приостановлено, а спустя время, по решению прокуратуры Москвы, дело изъяли и в начале 2020 года передали Следственному комитету Москвы. Через год, в апреле 2021 года, материалы из столичного СК на федеральный уровень изъял первый зампредседателя СКР генерал Эдуард Кабурнеев и вверил полковнику Олегу Савельеву, занимающему пост начальника третьего следственного отдела, специализирующегося на преступлениях против госвласти и в сфере экономики. Батурин был вызван к следователю и задержан.

Прежние дела

Виктор Батурин уже был судим. В 2011 году его арестовали по обвинению в покушении на мошенничество с векселями «Интеко». Предприниматель тогда отверг обвинения, указав, что стал жертвой оговора со стороны президента ЗАО «Интеко» Олега Солощанского, которого назвал «иудушкой», пояснив, что тот всем ему обязан.

Солощанский пришел в «Интеко», когда компания нацелилась на строительный бизнес; в 2001 году он занял пост вице-президента «Интеко» по строительству и промышленности строительных материалов; после смены акционеров компании он в ней остался и с 2011 по 2017 год был президентом.

В 2013 году по совокупности приговоров Батурин был осужден на 7 лет колонии общего режима, к этому моменту он уже имел условный срок за махинации с недвижимостью. Освободился Батурин в 2016 году условно-досрочно, не смог расплатиться с долгами и был признан банкротом.