«Свой вклад в улучшение демографической ситуации». В Крыму часть клиник отказалась от абортов

Крымские частные клиники официально уведомили минздрав республики, что добровольно отказываются от оказания услуг по прерыванию беременности. Жительницы полуострова теперь смогут сделать аборт только в государственных медучреждениях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.
Перед этим в ведомстве провели круглый стол с представителями Росздравнадзора, патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, общественной организации «Русское единство» и коммерческих медучреждений.
«Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу, и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности», — сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
В июне на заседании комиссии Госсовета по соцполитике вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ограничить выдачу российским частным клиникам лицензий на проведение абортов. По ее мнению, такая мера будет стимулировать рождаемость в стране. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда заявил, что готов обсуждать это предложение.
На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что в частных медучреждениях не соблюдают время тишины, при котором женщине дают время подумать, а проводят аборты прямо в день обращения. При этом 38% медучреждений прерывают беременность без консультаций психолога, что также включено в регламент Минздрава, добавил Гусев. Помимо этого, по его данным, 13% клиник делают аборты без документов.
«Никаких ограничений»
В Минздраве Крыма поспешили заверить, что никаких ограничений для женщин, желающих сделать аборт, в государственных больницах не будет.
«Все женщины без ограничений будут приняты в условиях государственных клиник. С психологическим консультированием, соблюдением правила «тишины» для принятия взвешенного решения самой женщиной. Ни в коей мере не ограничиваем оказание медицинской помощи по этому профилю», — сообщил «Радио Крым» Скорупский.
Он вновь подчеркнул, что частные клиники самостоятельно приняли решение не предоставлять услуги по прерыванию беременностей, официального запрета властей не было.
В государственных поликлиниках женщины перед проведением аборта обязаны пройти консультацию с психологом. С января по сентябрь 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование на полуострове прошли 1037 беременных женщин. Каждая пятая (21,1%) в итоге отказалась от аборта.
Медикаментозные аборты
Ранее Минздрав ужесточил ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Со следующей осени такие препараты, как мизопростол и мифепристон, включат в перечень предметно-количественного учета, который предполагает, что фармацевтические компании должны регистрировать все операции, связанные с их обращением.
По данным аналитической компании ALphaRM, в 2022 году в России было продано 915,8 тысячи упаковок мифепрестона на общую сумму 711,9 млн рублей, мизопростола — 281,6 тысячи упаковок на 56,3 млн рублей.
По подсчетам Минздрава, в 2022 году 395 201 россиянка прервала беременность, что почти на 4% меньше, чем в 2021-м. Число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3% (до 179 387 человек).
3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема абортов в России является острой, и необходимо решить вопрос, что с ней делать — запретить продажу препаратов для прерывания беременности или улучшать поддержку семей.
«Вопрос, что с этим делать. Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или же улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, социального обслуживания, реальных заработных плат, помощи молодым семьям по приобретению жилья, по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям», — сказал политик.