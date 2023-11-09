«Свой вклад в улучшение демографической ситуации». В Крыму часть клиник отказалась от абортов

В Крыму аборт теперь возможно сделать только в государственных больницах. Коммерческие медучреждения добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности, сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский. По его словам, частным клиникам предложили «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации» и те согласились. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обещал рассмотреть возможность таких ограничений во всех регионах страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Крымские частные клиники официально уведомили минздрав республики, что добровольно отказываются от оказания услуг по прерыванию беременности. Жительницы полуострова теперь смогут сделать аборт только в государственных медучреждениях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Крыма.

Перед этим в ведомстве провели круглый стол с представителями Росздравнадзора, патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, общественной организации «Русское единство» и коммерческих медучреждений.

«Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу, и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности», — сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

В июне на заседании комиссии Госсовета по соцполитике вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ограничить выдачу российским частным клиникам лицензий на проведение абортов. По ее мнению, такая мера будет стимулировать рождаемость в стране. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда заявил, что готов обсуждать это предложение.

На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что в частных медучреждениях не соблюдают время тишины, при котором женщине дают время подумать, а проводят аборты прямо в день обращения. При этом 38% медучреждений прерывают беременность без консультаций психолога, что также включено в регламент Минздрава, добавил Гусев. Помимо этого, по его данным, 13% клиник делают аборты без документов.

«Никаких ограничений»

В Минздраве Крыма поспешили заверить, что никаких ограничений для женщин, желающих сделать аборт, в государственных больницах не будет.

«Все женщины без ограничений будут приняты в условиях государственных клиник. С психологическим консультированием, соблюдением правила «тишины» для принятия взвешенного решения самой женщиной. Ни в коей мере не ограничиваем оказание медицинской помощи по этому профилю», — сообщил «Радио Крым» Скорупский.

Он вновь подчеркнул, что частные клиники самостоятельно приняли решение не предоставлять услуги по прерыванию беременностей, официального запрета властей не было.

В государственных поликлиниках женщины перед проведением аборта обязаны пройти консультацию с психологом. С января по сентябрь 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование на полуострове прошли 1037 беременных женщин. Каждая пятая (21,1%) в итоге отказалась от аборта.

Медикаментозные аборты

Ранее Минздрав ужесточил ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Со следующей осени такие препараты, как мизопростол и мифепристон, включат в перечень предметно-количественного учета, который предполагает, что фармацевтические компании должны регистрировать все операции, связанные с их обращением.

По данным аналитической компании ALphaRM, в 2022 году в России было продано 915,8 тысячи упаковок мифепрестона на общую сумму 711,9 млн рублей, мизопростола — 281,6 тысячи упаковок на 56,3 млн рублей.

По подсчетам Минздрава, в 2022 году 395 201 россиянка прервала беременность, что почти на 4% меньше, чем в 2021-м. Число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3% (до 179 387 человек).

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема абортов в России является острой, и необходимо решить вопрос, что с ней делать — запретить продажу препаратов для прерывания беременности или улучшать поддержку семей.

«Вопрос, что с этим делать. Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или же улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, социального обслуживания, реальных заработных плат, помощи молодым семьям по приобретению жилья, по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям», — сказал политик.