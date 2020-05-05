«Потеряли ключевого ученого»: умер генконструктор «Энергии»

5 мая стало известно о смерти генерального конструктора НПО «Энергия» Евгения Микрина, который в течение долгого времени проходил лечение от коронавирусной инфекции и в последние дни находился в больнице в Коммунарке.

Реклама

О смерти ученого сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос. «Кончина Евгения Анатольевича — большая утрата для ракетно-космической отрасли России и отечественной науки», — говорится в сообщении пресс-службы.

«С болью в сердце я воспринял новость о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Мы потеряли генерального конструктора, товарища, друга. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее,

— заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. — В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех — его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Впервые глава Роскосмоса признал болезнь Микрина 19 апреля в интервью порталу kp.ru. «Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесет заболевание спокойно, он сейчас находится в домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал Рогозин.

Занимая должность генконструктора пилотируемых программ, на которую он был утвержден указом президента, Микрин руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.

Микрин был членом президиума Российской академии наук, о его смерти уже высказался президент РАН Александр Сергеев.

«В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса — в больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия», отвечал за пилотируемую программу.

Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сообщил он ТАСС.

Академик, бывший президент РАН Владимир Фортов в свою очередь отметил, что потерял близкого друга. «Евгений Микрин был в первую очередь великолепный специалист. Он очень точно чувствовал работу технических устройств, отвечал за управление, стыковку и запуск в пилотируемой космической программе. Это очень большая потеря», — сказал ученый.

Информация о том, что Микрин заразился короновирусом, появилась в СМИ еще 16 апреля, однако в госкорпорации несколько дней не комментировали эти сообщения.

Его болезнь породила предположения о том, мог ли он заразить членов экипажа МКС, которых провожал на Байконуре 9 апреля.

Известно, что Микрин летал на Байконур на одном самолете с Рогозиным, который там напрямую общался с космонавтами и давал им традиционного «пинка» на удачу перед посадкой в корабль, писал «МК». Сам же Микрин принимал на космодроме участие в заседании специальной предстартовой комиссии, но контактировал при этом только с членами комиссии, — космонавты были отгорожены от начальства защитным стеклом.

Кроме того, известно, что когда Микрин летал на Байконур, у него не было никаких проявлений болезни, а перед полетом на космодром все специалисты Роскосмоса сдавали тесты на коронавирус, у Микрина результат был отрицательным.

Количество заболевших коронавирусом на предприятиях российской ракетно-космической отрасли увеличилось до 173 человек, умерших — до шести человек, заявил 30 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.