«Роскосмос» назвал причину крушения станции «Луна-25»

Станция «Луна-25» разбилась из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров. Это не позволило вовремя отключить двигатели аппарата. К таким выводам пришли в «Роскосмосе». Корпорация намерена запустить новую лунную миссию в 2027 году. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Авария станции «Луна-25» произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления (БКУ). К такому выводу пришла межведомственная комиссия, результаты ее работы опубликованы на официальном сайте «Роскосмоса».

БКУ сработал нештатно из-за невключения блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. При этом распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер.

«В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с блока акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке [команде]», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

При переводе аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную двигательная установка проработала 127 секунд вместо запланированных 84 секунд.

«В итоге станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с лунной поверхностью», — заключили в «Роскосмосе».

Чтобы следующая лунная миссия не закончилась провалом, комиссия «сформировала рекомендации по проведению дополнительных мероприятий».

Было проверено 16 версий катастрофы

Ранее аварию «Луны-25» невключением акселерометра объяснял гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«У нас существует 16 версий, 11 мы уже проверили», — сообщил он на пресс-конференции в середине сентября.

25 августа Борисов заявил, что Россия после аварии «Луны-25» рассматривает возможность повторения миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. По его словам, российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта».

«Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу — это было бы самое неверное решение», — сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

Борисов сообщал, что запуск миссии «Луна-26» запланирован на 2027 год, «Луны-27» — на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт «Луны-28».

Первый полет с 1976 года

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа (предыдущая станция — советская «Луна-24» — была запущена в 1976 году). Запуск «Луны-25» был выполнен с космодрома Восточный (Амурская область) ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

«Луне-25» предстояло проанализировать грунт естественного спутника Земли и провести длительные научные исследования. В том числе изучить верхний слой поверхности в районе южного полюса, влияние солнечного ветра на космическое тело, а также лунную экзосферу (внешнюю часть верхней атмосферы).

Станция вышла на орбиту Луны, с нее были получены первые снимки, один из приборов зафиксировал удар микрометеорита о поверхность «Луны-25».

Как ожидалось, посадка станции на Луну произойдет 21 августа, однако 19 августа она разбилась о лунную поверхность.