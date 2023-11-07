Без еды, воды и денег: российские туристы пятый день живут на таможне в Китае

Около 300 российских туристов не могут выехать из Китая уже пятый день. Они застряли в международном пункте пропуска в Хэйхэ из-за погодных условий, которые не позволяют теплоходам переправить их на другую сторону Амура — в Россию. По словам россиян, у них заканчиваются деньги, средств для оплаты еды и ночлега осталось на пару дней. Жильем и едой перевозчик туристов не обеспечил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Около 300 российских туристов, среди которых есть дети, пятый день находятся в международном пункте пропуска в китайском Хэйхэ, пишет Telegram-канал Mash. Они не могут пересечь границу из-за погодных условий.

Россияне воспользовались услугами компании «АмурАССО» для путешествия в Китай и пересекли границу через Амур на судне. Когда путешествие подошло к концу, представитель организации заявил туристам, что их не могут отправить домой в назначенный срок из-за тяжелой ледовой обстановки на реке. Однако россияне заметили, что китайские судна на воздушной подушке чуть ли не каждый час совершают рейсы. Тогда представители «АмурАССО» сказали, что у их компании нет подобного транспорта: он сломался. Россияне захотели вернуть деньги, но им ответили, что сделать это можно только в России, пишет Mash.

По данным канала, у российских туристов заканчиваются деньги. Компания-перевозчик не обеспечивает их даже сэндвичами и водой. Туристы переживают, что через пару дней они останутся без еды.

Некоторые туристы пытались купить билеты у китайских перевозчиков, однако те отказались предоставлять услугу, сославшись на то, что работают только с жителями КНР.

Обращение к властям

Российские туристы составили массовую петицию с просьбой вывезти их по трансграничному мосту через Амур. По данным «Коммерсанта», они обратились к врио начальника Дальневосточного таможенного управления Юрию Кишинскому.

Россияне пожаловались на неорганизованную работу таможни и призвали привлечь к перевозкам средства и силы МЧС, обратиться за помощью китайской стороны, а также организовать автобусное сообщение через пункт пропуска Каникурган. Туристы подчеркивают, что у них не осталось средств, чтобы снимать номера в гостиницах и покупать продукты для себя и детей.

«Заканчиваются деньги, лекарства, пропадают билеты на поезда и самолеты у иногородних. Просим организовать и принять меры для решения вопроса по возвращению российских граждан. Особо подчеркиваем, что мы все туристы, выехали в составе туристических групп», — говорится в тексте.

«Ъ» пишет, что документ подписали около 200 человек, однако подписи ставили только совершеннолетние россияне. Среди застрявших есть и дети, поэтому в действительности человек на границе больше. Их точное число не установлено, примерно около 300.

«Сроки виз истекли, просрочены авиа и ж/д билеты до места жительства. Люди с пятницы пытаются уехать, стоят в очередях до вечера! Много людей из разных городов — Краснодар, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Сочи. У многих пропали билеты на самолеты, поезда», — говорится в обращении.

Проблемы с перевозкой

3 ноября теплоход из Благовещенска в Хэйхэ не смог причалить к китайскому берегу из-за образовавшегося на реке льда. Туристы провели на теплоходе несколько часов, после чего их доставили на берег на китайском судне. В этот же день все пассажирские перевозки отменили.

Власти Приамурья объявили, что пассажирские перевозки отменяются из-за сложной гидрологической обстановки. Российских и китайских туристов, которые уже прошли таможенный и пограничный контроль, разрегистрировали и выпустили обратно.

4 ноября начали работать суда на воздушной подушке (СВП). У них ограниченная вместимость, поэтому всех застрявших туристов переправить на другой берег не удалось. Более того, СВП было только два, а потом одно из них сломалось.

Сейчас СВП переправляют часть пассажиров через Амур, однако желающих уехать гораздо больше, чем они могут вместить.

«Туристы с детьми не могут выехать с китайской стороны. Многим людям уже стало плохо, увезли на скорой помощи», — сообщил очевидец изданию 2x2.su.

В беседе с порталом «ДВ-новости» туристы рассказали, что обратились в посольство, но там им помочь не смогли и ответили, что не стоило ехать в Китай в это время года.

Через реку есть и другой путь – трансграничный мост, но официально по нему осуществляют только грузоперевозки. Российская сторона готовит пассажирский пункт пропуска в этом месте, его обещают сделать в 2024 году.

«Мы всех предупреждаем, чтобы воздержались от поездок в переходный период. У нас сейчас «пумы» курсируют, но затор идет, не так быстро все получается. И китайские «пумы» ездят, где-то и нам помогают вывозить. Скученность произошла из-за заторов, резкого похолодания. Мы еженедельно перевозим людей, но они добавляются новые», — сказали в правительстве Амурской области изданию «Подъем».

Китайцы застряли в России

По данным Biang.ru, похожая ситуация сложилась и у китайских туристов. Их как раз могли переправлять на берег на четырех СВП. Однако при транспортировке три судна наткнулись на образовавшиеся на Амуре торосы и проткнули воздушные подушки, поэтому больше их использовать нельзя. Последнее рабочее СВП не вмещает всех желающих, из-за чего китайские туристы застряли на таможне в Благовещенске, их около 100 человек.

«... из-за ажиотажа на таможне в Благовещенске поставили какого-то «представителя от китайских турфирм», гражданина Китая, который разрешал сесть на это судно из России в Китай только тем китайским туристам, кто дополнительно заплатил 15 000 рублей за место. Мы решили, что мы останемся в Благовещенске еще на сутки», — рассказали китайцы.