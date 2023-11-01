Новый самолет Ил-96-400М впервые поднялся в воздух

В России провели испытания нового модернизированного Ил-96-400М, сообщили в пресс-службе правительства. Во время 26-минутного полета самолет поднимался на высоту до 2 тыс. м, развивал скорость до 390 км/ч. Лайнер предназначен для пассажирских и грузовых перевозок. Как отметил генеральный директор ПАО «ОАК» Слюсарь, ввод Ил-96-400М обеспечит замену иностранных аналогов. Самолет начали разрабатывать по решению президента России. Сборку начали в 2018 году на заводе в Воронеже. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Первый полет

Опытный образец российского модернизированного самолета Ил-96-400М совершил первый успешный полет, испытания прошли в штатном режиме, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как отметил глава Минпромторга, Ил-96-400М — это усовершенствованная модель Ил-96–300. Самолет получил новые эксплуатационные и транспортные возможности.

«За счет нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надежность полетов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолета применяются решения, обеспечивающие эксплуатационную эффективность»,

— процитировала Мантурова пресс-служба российского правительства.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, в состав экипажа вошли заслуженный летчик-испытатель России Сергей Сухарь (командир воздушного судна) и заслуженный летчик-испытатель России Игорь Зинов. Воздушное судно поднималось на высоту до 2 тыс. м, во время испытания самолет развивал скорость до 390 км/ч. Пролет занял 26 минут. Место взлета и посадки не уточняется.

Суверенитет страны

По словам генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, самолет начали разрабатывать по решению президента России Владимира Путина. Глава госкорпорации отметил, что Ил-96-400М предназначен для выполнения грузовых авиаперевозок и обеспечения транспортной доступности различных регионов России.

«Первый полет Ил-96-400М демонстрирует, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Подчеркну, что создание таких самолетов – уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», — сказал Чемезов.

Как подчеркнул генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, ввод Ил-96-400М обеспечит замену иностранных аналогов наряду с пассажирскими самолетами МС-21–310, SJ-100 и Ту-214 из линейки ОАК в сегменте широкофюзеляжных лайнеров.

В пресс-службе правительства не уточнили, когда именно планируют запустить серийное производство этого самолета. В июле 2022 года источник ТАСС в авиапромышленной отрасли сообщил, что решение о целесообразности серийного производства Ил-96-400М примут после сертификационных испытаний самолета.

Технические характеристики

Ил-96-400М — это модернизированная версия Ил-96-300. В отличие от предшественника у новой модели длиннее фюзеляж, более мощный двигатель. Лайнер оснащен четырьмя двигателями ПС (организация запрещена в России)-90А1 разработки пермского «ОДК-Авиадвигатель» и производства «ОДК — Пермские моторы». Самолет вмещает до 370 пассажиров и рассчитан на перевозку груза до 58 т.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как сообщается на сайте ОАК, максимальная дальность его полета, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке составляет 8100 км.

Новую модель начали собирать на заводе в Воронеже в 2018 году. Разработкой занимались в филиале ПАО «Ил» — ВАСО («Воронежское акционерное самолетостроительное общество»), входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». Летом прошлого года правительство выделило ОАК 1,32 млрд руб. на производство самолетов и модернизацию завода.

По показателям надежности и безопасности полета Ил-96-400М соответствует своим предшественникам — самолетам Ил-86 и Ил-96, а также лучшим мировым образцам за счет резервирования систем самолета и его аэродинамической компоновки.