«Выеденной тыквы не стоит». В России предложили запретить Хэллоуин. Кто против и почему?

В преддверии Хэллоуина (отмечается 31 октября) чиновники Якутии разослали в школы региона письма, предписывающие запретить мероприятия по случаю этого праздника. В краснодарской мэрии лишь порекомендовали воздержаться от празднования, поскольку это «несвойственно историческим и культурным ценностям Кубани». В других регионах придумали альтернативу Хэллоуину — Тыквенный спас, на что в РПЦ заметили, что это не соответствует христианским традициям. Подробнее о проблеме — в материале «Газеты.Ru».

В Якутии республиканское Минобрнауки разослало в школы письма о запрете празднования Хэллоуина. Копию документа опубликовал портал SakhaDay.

По мнению чиновников, «праздновать это мероприятие» нецелесообразно.

«Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях, — говорится в письме за подписью первого заместителя министра образования и науки Якутии Алевтины Аргуновой. — В школах должны проводиться мероприятия образовательного характера и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны».

Краснодарские чиновники порекомендовали предприятиям потребительской сферы воздержаться от празднования Хэллоуина, поскольку это «несвойственно историческим и культурным ценностям Кубани». В Управлении торговли и бытового обслуживания вспомнили, что 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

«Мероприятия <…> не запрещены, однако, в то же время, не поддерживаются и не пропагандируются, так как не имеют культурных корней в многонациональной культуре Кубани, а также противоречат принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

Придумана альтернатива

В нескольких регионах России — Татарстане, Удмуртии, Калининградской и Запорожской областях — вместо Хэллоуина было решено устроить Тыквенный спас.

«Веселый и добрый народный праздник, идея которого уже давно витала в воздухе и обсуждалась людьми в соцсетях», — так педагоги школы №16 Ижевска анонсировали свой Тыквенный спас на странице учебного учреждения во «ВКонтакте» (сейчас запись удалена).

Ученикам предложили прийти в маскарадных костюмах оранжевой, черной или красной гаммы. При этом наряжаться в костюмы нечистой силы, использовать грим и спортивный стиль одежды было запрещено. Ученикам предложили принести с собой тыквы.

«Ни для кого не секрет, что многие подростки очень любят Хэллоуин. А так хочется, чтобы для подрастающего поколения не стали культом традиции других стран, когда у нас достаточно своих замечательных праздников. Мы задались целью поискать подобную традицию нашей страны и наткнулись на Тыквенный спас, который нисколько не уступает знаменитому Хэллоуину. Да, у него подобная цветовая гамма, символом праздника тоже является тыква. Но, в отличие от Хэллоуина, этот праздник намного добрее», — сказала «Газете.Ru» заместитель директора по воспитательной работе школы №16 Юлия Саблина.

В Татарстане фестиваль, посвященный Тыквенному спасу, состоится в селе Большая Качка Елабужского района.

«Целью Фестиваля является повышение эффективности духовно-нравственного развития и воспитания молодежи, популяризация знаний по истории развития русской культуры и народных промыслов, а также выявление, развитие и поддержка талантливых жителей района на основе приобщения к творчеству», — говорится в анонсе праздника.

Там также сказано, что тыквенный спас — это народный праздник, а тыква почитается как символ урожая, плодородия, здоровья и долголетия.

Почему тыква стала связана со Спасителем?

Однако священнослужители, комментируя новости о Тыквенном спасе, заявили, что этот праздник — выдуманный.

«В церковной традиции есть празднование трех спасов: медовый спас, который относится к изнесению Честных Древ Креста Господня, яблочный спас, который относится к празднику Преображения Господня, и ореховый спас — к празднованию Нерукотворенного образа Иисуса Христа. В русских христианских обычаях никакого тыквенного спаса нет. И, соответственно, в этот день не празднуется православной церковью Господских праздников», — объяснил «Коммерсанту-Удмуртия» пресс-секретарь митрополита Ижевского и Удмуртского священник Илья Медведев.

«Появление так называемого Тыквенного спаса — это попытка совместить несовместимое. С одной стороны, многие понимают, что Хэллоуин — это плохо, и слава богу, что они это понимают: обращения к бесам, к бесовским силам никогда ни к чему хорошему не приведут. <…> Но вместе с тем плохо то, что они пытаются создать некую замену, которая оказалась столь же плохой. <…> Тыквенный спас так называемый — это обращение к образу Спасителя. Спас — это слово, однокоренное со «Спасителем», то есть Христос. И любой православный человек, слыша «Тыквенный спас», недоумевает и не понимает, почему же вдруг тыква каким-то образом связана со Спасителем», — заявил изданию «БИЗНЕС Online» священник и председатель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.

«Выеденной тыквы не стоит»

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в России нет необходимости вводить запреты на празднование Хэллоуина, потому что его не празднуют массово.

«Тема абсолютно высосана из пальца, заявил парламентарий. — Эти разговоры — они больше внимания привлекают к этому празднику, который никакой для нас не праздник. Если в какой-то школе родительский комитет принял решение в каком-то классе это мероприятие провести, то запрещай или нет, все равно проведут. Но массово этого нет. В повестке этого нет. Обращений ко мне, что вот хотим отпраздновать, но нам не дают, помогите, — такого нет. Люди живут другими проблемами: отсутствием отопления, червивыми котлетами, которыми их кормят в челябинских школах, и ядовитым смогом на улице, а не Хэллоуином. На мой взгляд, тут огород городить и вводить какие-то федеральные запреты, это только внимание к этой истории привлекать. Она не то что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит».